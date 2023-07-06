Похоже, пока окончательно все детали согласовать не удалось

Информация о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» переезжают на территорию Беларуси, появилась ещё 24 июня и прозвучала из уст Лукашенко. Президент был предельно откровенен и рассказал о сложных переговорах с Пригожиным. Судя по всему, конфликт между бизнесменом и российскими властями исчерпан, поскольку основатель ЧВК получил обратно не только конфискованное ранее оружие, но и деньги в полном объёме. Особый интерес у прессы вызвали парики, а обо всём этом вы можете почитать по ссылкам (1 и 2). Информации много, но ответов на ключевые вопросы как нет, так и не было, а эксперты до сих пор спорят о том, какой статус получат «музыканты» в Беларуси. Похоже, переговоры были такими стремительным, что стороны не успели договориться о правовых основах соглашения. Проще говоря, даже сегодня нет чёткого понимания статуса ЧВК «Вагнер» в России и Беларуси.

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По словам Лукашенко, он вчера провёл телефонный разговор с Пригожиным. Главный вопрос о передислокации «вагнеровцев» и их размещения остался нерешённым. По словам президента, пока прийти к общему знаменателю не удалось. Сам он предложил использовать закрытые военные городки, где можно быстро восстановить инфраструктуру. Пока такое решение Пригожина не устроило, но Лукашенко не исключил, что предложит ЧВК «Вагнер» заключить контракт. Подробностями президент Беларуси не поделился, но рассказал о том, что Пригожин заверил его в желании продолжать работу. Бизнесмен хочет и дальше действовать в интересах России, ну а бойцы останутся в строю и будут выполнять свои обязанности до конца.

Администраторы официального канала ЧВК «Вагнер» уже распространили снимки временного полевого лагеря в районе города Осиповичи. На фотографии видно, что речь идёт о палаточном лагере с минимальными удобствами. Внутри располагаются спальные места и никаких излишеств. Нет никаких сомнений, что это временное жильё, поскольку уже осенью в палатках будет холодно. При этом даже такой скромный лагерь не полностью обустроен, а ранее сам Пригожин показывал, как выглядит тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» на Донбассе. Тогда для бойцов создавались подземные бункеры, в которых можно было не только спать, но и смотреть телевизор. Там было электричество, вода и специальные места с игровыми зонами. Также для офицеров выделялись места для планирования операций, тогда как продемонстрированные палатки явно не соответствуют статусу подразделения.

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В конце своей речи перед журналистами Лукашенко заявил о том, что десятки бойцов ЧВК «Вагнер» являются героями России. Они стали примером для всей страны, поэтому потерять их нельзя. Несмотря на все противоречия, президент уверен в правильности принятых решений, но пока не согласовал с Пригожиным детали. Ранее Лукашенко рассказал о том, что ему звонили многие европейские лидеры и дипломаты, пытаясь убедить не размещать ЧВК «Вагнер» в стране. Особенно смешно выглядели заявления тех, кто ещё недавно называл президента тираном и нелегитимным. Сегодня Лукашенко уверен в том, что сделал верный выбор, поскольку командиры подразделения могут многому научить армию Беларуси. Сам президент полагает, что боеспособность регулярной армии его страны крайне высокая, но опыт «музыкантов» бесценен. Лукашенко ещё раз посоветовал не волноваться на эту тему, поскольку решение, которое устроит обе стороны, будет найдено.