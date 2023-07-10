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Песков: Путин принял Пригожина и 35 командиров ЧВК «Вагнер» в Кремле, встреча длилась 3 часа
Судя по всему речь шла о неких договорённостях между сторонами
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Известно, что в прессу попадают только небольшие детали договорённостей, многие из которых принято обсуждать исключительно в кулуарах Кремля. Например, в адрес Пригожина звучат различные обвинения, в том числе и с подачи федеральных каналов, но сам он свободно передвигается по России. При этом рядом с бизнесменом не замечены отряды из охраны, а значит основатель ЧВК «Вагнер» не только не опасается за свою жизнь, но и умудряется одновременно решать различные вопросы. К примеру, на прошлой неделе ему вернули конфискованное оружие, а также 10 миллиардов рублей. Пресса пытается раздуть шум вокруг найденного белого порошка, но в итоге всё сводится к муляжу. Точно такой же итог обсуждения париков, которые нужны Пригожину для конспирации. 

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Словом, вопросов много, а вот ответов почти нет. Сам Пригожин молчит уже начиная с 24 июня, ну а за него говорят администраторы официального канала в Телеграмм. Сегодня там рассказали о встрече между В. Путиным, командирами ЧВК «Вагнер» и самим Пригожиным. Якобы, такая встреча прошла в Кремле и продолжалась целых три часа. Всего в обсуждении участвовало 35 человек, а президент страны дал правовую и этическую оценку так называемого мятежа. В. Путин выслушал слова командиров, многие из которых являются Героями России. Он предложил им альтернативы трудоустройства в других подразделениях, где они смогут раскрыть свои навыки в полном объёме. При этом командиры рассказали В. Путину свою версию произошедшего, называя вещи своими именами. 

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Информацию уже подтвердил Песков. При этом пресс-секретарь наотрез отказался давать свою оценку, рассказывать подробности и делится любыми комментариями на эту тему. Очевидно, что по итогам переговоров были согласованы определённые моменты, которые позволят бойцам ЧВК «Вагнер» и дальше выполнять свои задачи. Командиры дали понять президенту, что и дальше будут отстаивать интересы своей страны и готовы прийти на помощь армии в любой момент. Повторимся, что детали встречи остаются неизвестны, ну а поскольку она состоялась 29 июня, то можно всё же сделать определённые выводы. Похоже, именно после беседы с Пригожиным В. Путин разрешил основателю ЧВК «Вагнер» свободно передвигаться по стране. Кроме того, именно после этого ему вернули все конфискованные ранее деньги и оружие. Недавно на официальном канале «музыкантов» появилась информация о том, что большая часть бойцов получила отпуска до августа. Именно поэтому в полевые лагеря в Беларуси никто не явился. Ранее Лукашенко говорил о том, что в стране строится сразу несколько центров, где командиры ЧВК «Вагнер» будут делиться своим опытом, что укрепит боеготовность Беларуси и позволит более эффективно встречать современные вызовы со стороны НАТО. 

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#сво #политика #чвк вагнер
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