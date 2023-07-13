Похоже, спорные вопросы удалось решить, а Пригожин вышел сухим из воды

После попытки мятежа, к подразделениям ЧВК «Вагнер» появилась масса вопросов, а руководство африканских стран направило запросы российским властям, пытаясь прояснить позицию Минобороны по этому поводу. Как стало известно, все «вагнеровцы» вынуждены были уйти из Сирии, а на из места пришли контрактники из Минобороны РФ. Предполагалось, что проблемы могут возникнуть и в других странах, где частная военная компания имеет те или иные контракты. Похоже, после разговора с В. Путиным, Пригожину удалось убедить главу государства в своей ценности, поскольку пока ЧВК «Вагнер» в Африке никто заменять не собирается.

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Как стало известно, несколько дней назад в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) российская была проведена ротация бойцов ЧВК «Вагнер», а также была осуществлена успешная операция по эвакуации группы китайских золотодобытчиков. Информацию подтвердили журналисты издания South China Morning Post. Сообщается, что «вагнеровцы» сумели безопасно вывести китайских шахтёров из опасной зоны, и теперь людям ничего не угрожает. Ветеран специальных подразделений Китайской национальной армии (НОАК) по имени Тянь Бучжоу отметил, что китайские власти часто привлекают внешние военизированные формирования для защиты своих специалистов, работающих за границей, особенно в опасных странах, таких как ЦАР.

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По данным китайского издания, с недавних пор ЧВК «Вагнер» расширяет свою деятельность в ЦАР. При этом обстановка остаётся напряжённой, поскольку в стране присутствуют наёмники из Франции, Нидерландов и Испании. Один из экспертов, опрошенных изданием, связывает операцию по эвакуации китайских шахтёров с желанием Пригожина восстановить свою репутацию в глазах мировой общественности, включая Китай, после неудачной попытки мятежа в России. Отмечается, что «музыканты» продолжают выполнять задачи в различных африканских странах, не сталкиваясь с препятствиями. Министр иностранных дел Российской Федерации, Сергей Лавров, ранее официально заявил, что вопросы о сотрудничестве частной компании с другими государствами не относятся к ведению властей, поэтому правительство не вмешивается в детали присутствия ЧВК «Вагнер» в африканских странах. Напомним, в настоящее время подразделения находятся в ЦАР, Мали, Судане и Ливии. Не исключено, что присутствие есть также и в других государствах, о чём мы с вами узнаем позднее.