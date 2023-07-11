По данным финансового эксперта, это всего 10% из всех денег, потраченных Минобороны РФ на СВО

Недавно стало известно, что правительство РФ потратило из бюджета на ЧВК «Вагнер» за последний год около 800 миллиардов рублей. Информация быстро разошлась по сети, поскольку была озвучена официальными лицами. Пригожин не стал ничего опровергать, ну а сегодня один из финансовых аналитиков, ранее обслуживающих интересы ЧВК «Вагнер», рассказал о том, как на самом деле обстоят дела с указанными выше деньгами. По его словам, до 2022 года компания «Конкорд» не получала финансирование от государства, а все проекты находились на хозрасчёте.

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Суммарный оборот компаний Пригожина с 2002 по 2022 год действительно составил впечатляющие 800 миллиардов рублей. Обратите внимание, что это оборот, а не прибыль, за двадцать лет. То есть, в среднем 40 миллиардов оборота в год. При этом прибыль от такого оборота вероятно составляла не более 160-180 миллиардов рублей за 20 лет. Стоит отметить, что номинальный объем ВВП России в текущих ценах в 2022 году составил 151.5 триллиона рублей. Оценивая богатство Пригожина, можно сказать, что он потратил около 140 миллиардов рублей на африканские проекты и ЧВК Вагнер за последние девять лет, как он неоднократно утверждал. Все эти проекты требовали значительного финансирования и обеспечивались различными госконтрактами, выключая питание в школах и многие другие. Мало того, существовал Медиахолдинг, которые и вовсе не приносил прибыли и требовал финансовых затрат не меньше 1 миллиарда рублей в год.

На государственное денежное довольствие подразделения ЧВК «Вагнер» были официально взяты в мае 2022 года (по данным президента РФ). Судя по всему, к июню 2023 года было получено около 800 миллиардов рублей, а значит самое время рассмотреть расходы, которые стоят за такой внушительной цифрой. Приблизительно 300 миллиардов рублей идут на оплату зарплат и премий для 50 тысяч сотрудников ЧВК. Средняя зарплата штурмовика составляет 240 тысяч рублей, с учётом доплат за взятие населённых пунктов, уничтожение вражеской техники и компенсацию ранений. Это обеспечивает оплату труда на протяжении 12 месяцев для личного состава, а также работу специалистов и командиров, которая обходится дороже. Примерно 100 миллиардов рублей выделяются на выплату компенсаций родственникам погибших бойцов. Дополнительно около 100 миллиардов рублей тратятся на приобретение вооружения и техники, а 350 миллиардов рублей ушли на закупку снарядов из запасов Министерства обороны РФ.

10 миллиардов рублей были найдены наличными, а после возвращены Пригожину, а значит Пригожин должен был где-то взять довольно внушительное количество денег, поскольку после подсчёта всех трат выходит 850 миллиардов рублей. Также известно, что бюджет Специальной Военной Организации (СВО), по некоторым данным, составляет приблизительно восемь триллионов рублей. Это не включает стимулирующие выплаты контрактникам и добровольцам, губернаторские расходы и прочие. Получается, что все расходы на ЧВК «Вагнер» составляют всего лишь 10% от общего бюджета СВО. При этом бойцы всегда находились на передовой, продвигались даже тогда, когда все остальные отступали, и помогли остановить украинское контрнаступление минимум на полгода, эффективно уничтожая элитные части ВСУ под Бахмутом. Кроме того, их участие значительно снизило вероятность второй волны мобилизации. Таким образом, эксперт приходит к выводу, что каждый рубль, потраченный на ЧВК «Вагнер», был оправдан.

Очевидно, что Пригожина нельзя назвать идеальным меценатом. Какие-то суммы бизнесмен тратит на себя, тогда как что-то откладывает на детей и будущее. При этом громкие заявления о том, как много он заработал на государстве, сильно преувеличены. В пример можно привести российских миллиардеров. Так, Владелец НЛМК Владимир Лисин имеет состояние в 18.4 миллиарда долларов, Владимир Потанин – 17.3 миллиарда долларов, Алишер Усманов – 11,5 миллиарда долларов. Но никто не спрашивает у них, как они заработали такие богатства, и тратят ли на СВО хоть что-то.

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Отметим, что автор данного материала может не соглашаться с мнением финансового эксперта, мнение которого указано выше.