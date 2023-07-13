Судя по всему, Ходаковский знает то, о чём не напишут в прессе

Сегодня стало известно об отставке командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России генерал-майора Ивана Попова. Судя по всему, поступил прямой указ от министра обороны РФ, ну а за последний месяц это уже третья известная фигура в списке побед Шойгу. По мнению Юрия Подоляки, проблема в том, что Попов открыто высказался о проблемах в армии РФ, ну а заслуги генерала очевидны. Известный блогер отмечает, что такой подход не несёт стране ничего хорошего, ну а мы заметим, что недавно был отстранён от дел Суровикин. Сложно сказать, где генерал находится сегодня, ведь все те, кто может знать ответ, бегут от прессы, опасаясь за свои погоны или должности.

реклама

Ну а первым пошёл ко дну Пригожин. Кто-то скажет, что всё не так, ведь бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают свою деятельность в Африке. Может и так, но в медийном пространстве бизнесмена нет, а все упоминания о нём звучат исключительно в негативном ключе. По словам Александра Ходаковского, Пригожин после неудавшегося мятежа стал нежелательным объектом для прессы. Большая часть СМИ предпочитает игнорировать любые новости, связанные с миллиардером, но, есть высокая вероятность его возвращения в информационную сферу в самое ближайшее время. Заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике и бывший командир бригады «Восток» Народной милиции ДНР не исключает, что Пригожин не только может вернуться в медийное пространство, но и появится там в новом статусе.

Полковник полагает, что Пригожин исчез только для того, чтобы появится в нужное время и в нужном месте. Ходаковский указывает на высокую устойчивость к манипуляциям президента России. По его словам, попытка мятежа не могла привести к ожидаемому результату, а вызвала противоположную реакцию несмотря на все громкие заявления в социальных сетях. При этом полковник предложил не путать устойчивость к манипуляции с отсутствием чувствительности. Президент должен был предпринимать правильные решения в соответствии с оперативной обстановкой.

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сегодня нет никаких данных о том, как и когда Пригожин может вернуться, но игра, которую ведёт Минобороны РФ, кажется опасной. Пригожин имеет огромный авторитет в армии, на Суровикина буквально молятся, а Попов считается уникальным стратегом и управленцем, который готов слушать не только себя, но и мнение подчинённых. Похоже, все трое сегодня разделены, а Суровикин и вовсе может сидеть в СИЗО. Как долго сможет глава Минобороны удерживать ситуацию под контролем, покажет время.