В последнее время вокруг ЧВК «Вагнер» ходит много домыслов. Известно, что Пригожин 29 июня лично участвовал в переговорах с В. Путиным, после чего обстановка стабилизировалась. Также командиры разъяснили президенту России свою позицию, ну а сегодня большая часть бойцов ушла в отпуск. Кто-то уехал на море с семьёй, тогда как другие просто отдыхают. После этого сборы в Беларуси, длительные тренировки и боевые задания. Ну а сегодня командующий штурмовым отрядом с позывным «Зомби» рассказал о том, сколько членов его группы согласились подписать контракт с Минобороны и поделился другими подробностями.
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По словам командира, ни один боец не согласился подписать контракт с Минобороны РФ. По его словам, «музыканты» связаны не просто контрактом, но и общей целью: сражаться, а не просто выполнять обязанности, а главное – быть преданными Родине. Он отметил, что некоторые считают «вагнеровцев» наёмниками, но это далеко от истины. У бойцов больше патриотизма, чем у других, а все они готовы сражаться и рисковать собственной жизнью, объединяясь под знамёна общей цели.
По мнению «Зомби», когда боец присоединяется к Министерству обороны, он теряет свою личность и становится просто звеном в механизме. Но когда боец присоединяется к ЧВК «Вагнер», то становится частью братства, и никто не сомневается в этом. Даже если смерть неизбежна, все готовы идти до конца – брат за брата.
В ЧВК «Вагнер» каждый боец имеет право высказывать своё мнение. Конечно, решения принимает Совет командиров и сам Глава (имеется в виду Пригожин), но старшие всегда слушают мнения бойцов. Солдаты уважают своих командиров за их реальное участие в судьбе каждого члена отряда, за обеспечение и даже заботу о личных проблемах. Сегодня вокруг «музыкантов» много тех, кто хочет переманить бойцов, но все они не понимают, что основа ЧВК «Вагнер» – это Пригожин и Глава отряда. Они являются душой и главной движущей силой, позволяя достигать высоких результатов. Подробности по ссылке: https://t.me/orchestra_w/7743