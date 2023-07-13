Колонны замечены на трассе М4, а свидетели указывают на наличии автобусов с беларусскими номерами

События 24 июня развивались драматично, но завершились договорённостями между Пригожиными и Лукашенко. Президент Беларуси не только дал ЧВК «Вагнер» гарантии неприкосновенности, но и пообещал выделить для них место в своей стране. Многие эксперты полагают, что такой шаг крайне выгоден для самого Лукашенко, поскольку позволяет достичь сразу нескольких целей. Прежде всего это решает проблему защиты от неожиданной атаки со стороны Украины. Никто не знает, что придёт в голову Зеленскому, ну а совсем рядом ещё и крайне агрессивная Польша. Кроме того, благодаря выучке и отличной подготовке бойцы ЧВК «Вагнер» смогут поделиться с белорусскими солдатами реальным боевым опытом. В целом же, требовалось убрать «музыкантов» подальше от Кремля, да и попытка мятежа не пошла на пользу имиджу подразделения.

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Напомним, вчера подразделения ЧВК «Вагнер» отдали Минобороны РФ всю технику и оружие, которое находилось в распоряжение бойцов, ну а сегодня колонны «музыкантов» выдвинулись из полевых лагерей. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, передислокация началась, а большая колонна замечена на трассе М4. При этом в сопровождении нет тяжёлой техники, а бойцы движутся в сторону Москвы. Рядом находятся сотрудники полиции, но в целом обстановка спокойная.

Автомобилисты, которые в этот момент двигались по трассе М4 отмечают, что в составе колонны есть автобусы с белорусскими номерными знаками. Это значит, что «вагнеровцы» покидают территорию России и централизованно уходят в подготовленные для них лагеря в Беларуси. Напомним, 7 июля советник главы Минобороны союзного государства Леонид Касинский заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не прибыли в предложенные им лагеря. Информация была подтверждена, а по сети ходили слухи о том, что все бойцы отправлены в отпуск в жаркие страны. Тогда же Лукашенко на встрече с представителями местных и иностранных СМИ отметил, что сам Пригожин в данный момент не находится на территории Белоруссии.

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Похоже, первый обустроенный лагерь для «вагнеровцев» в Беларуси уже полностью готов. Предполагается, что это временный пункт дислокации, поскольку там нет условий для проживания в зимний период. Посмотреть фотографии строящейся базы вы можете выше. Кстати, в полевых лагерях ЧВК «Вагнер» условия были лучше. В каждой казарме стоял телевизор, был подключён интернет, не говоря уже о наличии игровых комнат и мест для отдыха личного состава. Похоже, дальнейшая судьба «вагнеровцев» не решена, поскольку информации о том, что для них готовится полноценный пункт размещения на военной базе, в прессе нет.