Только за последний месяц хешрейт Ethereum Classic увеличился в 2 раза

О решении перевести Эфир на стейкинг стало известно несколько лет назад. Долгое время ситуация не менялась, а разработчики рассказывали о своей решимости, постоянно отодвигая сроки. В какой-то момент даже была придумана гениальная схема, позволяющая реализовать активацию алгоритма Proof of Stake (PoS) почти безболезненно. Речь идёт о Бомбе сложности, с помощью которой можно было снижать количество добываемых каждым фермером монет, что неминуемо привело бы к бесперспективности майнинга Эфира. Решения об активации Бомбы сложности постоянно откладывалось, а сегодня этот хардфорк и вовсе кажется бесполезным, поскольку с добычей монет традиционным способом будет покончено уже в сентябре.

реклама

Нужно указать, что ещё два месяца назад можно было услышать любопытные комментарии от видных экспертов, уверенных в том, что долгое время отказа от майнинга на видеокартах не будет. Нам говорили о том, что PoS – это лишь этап, в рамках которого будут реализованы определённые инициативы, тогда как копать монеты фермерам не запретят. Подобные заявления витали в воздухе совсем недавно, а главная проблема кроется в странном поведении разработчиков криптовалюты. Если вы изучите интервью Виталика Бутерина, то парень с огромным удовольствием согласен говорить на сложные темы, размышляя о будущем Эфира, но не может вразумительно ответить на самые простые вопросы. Несколько дней назад появились сведения о том, что 15 сентября с майнингом будет покончено, поскольку самый крупный пул Ethermine объявил о скорой остановке своих серверов. Отдельные активисты пытаются собрать кулак для атаки на сеть, что позволит создать форк, но пока такие действия не кажутся серьёзными. В то же время вчера разработчики выпустили официальный бюллетень с датами и пояснениями.

Если ещё были некоторые надежды, то вчера они развеялись, но тут же возникли новые. По данным экспертов, в связи с происходящими событиями всё больше майнеров покидают тонущий корабль Эфира, а в настоящее время тихой гаванью считается Ethereum Classic (ETC). По данным аналитиков, меньше чем за месяц хешрейт криптовалюты вырос в 2 раза и сегодня достигает 42 терахэша. Предыдущий рекорд в 28.32 терахэша был побит за несколько дней даже несмотря на то, что на тот момент цена ETC в несколько раз превышала текущую. Есть мнение, что майнеры с Эфира и дальше будут переходить на ETC, поскольку других альтернатив почти нет.

Предполагается, что существует всего несколько решений в создавшейся ситуации. Прежде всего можно полностью распродать оборудование. Вот только это подходит для тех, у кого дома стоит несколько ригов с видеокартами, а крупные фермы не способны так быстро реализовать своё железо. Да и не захотят этого делать, поскольку потери в деньгах будут слишком высокими. Можно надеяться на появление форка Ethereum PoW, но шансы невелики. Ну и самым простым решением будет перевести свои мощности на добычу Ethereum Classic. Эта криптовалюта максимально близка к Эфиру, а значит гарантирует примерно идентичный хешрейт, а вот с доходом всё сложнее.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Так, уже сегодня доходы майнеров на ETC рухнули. Хешрейт вырос, а стоимость держится на низких позициях. При этом чем больше майнеров будет приходить в сеть, тем меньшее количество монет станет выпадать в качестве премии каждому из них. Очевидно, что спасти положение может только резкий рост цены на ETC, но пока ничего подобного не происходит. В данном случае важно сделать акцент на слове «пока». По данным аналитиков, Киты массово выводят Эфир с холодных кошельков и переводят свои монеты на централизованные биржи. Перед нами разворачивается один из главных эпизодов формирования рынка криптовалют. Никто не знает, в каком направлении пойдёт курс Эфира, а крупная рыба готовится к большому скачку. Если вы спросите нашего мнения, то мы ожидаем роста курса ETC в 5-10 раз в течение месяца. Мы не призываем вас ничего покупать или продавать, поскольку даже крупные аналитики чаще всего ошибаются. Источники: 1, 2.