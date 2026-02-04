Количество пользователей магазина Epic Games на персональных компьютерах превысило 317 млн человек

Магазин Steam является наиболее популярным в сфере видеоигр, но у него есть и серьёзные конкуренты. Представленная по итогам 2025 года статистика показывает, что магазин Epic Games Store растёт довольно быстрыми темпами. Он известен бесплатными раздачами игр, но при этом здесь растут расходы на покупки игр сторонних разработчиков и проведённое в играх время.

2025 год стал лучшим в истории Epic Games Store. Продажи игр сторонних разработчиков в денежном выражении выросли на 57% и достигли $400 млн. При этом в статистику не входят игры, где платежи обрабатываются сторонними системами, среди которых есть такие популярные, как EA Sports FC 26, Marvel Rivals, Valorant и Grand Theft Auto V. Пользуясь своими системами обработки платежей, их создатели не платят комиссию и получают полную стоимость игры.

Изображение: Epic Games

Среди других рекордов можно назвать проведённые в играх 2,78 млрд часов против 2,68 млрд в 2024 году. Количество ежемесячно активных геймеров составило 78 млн человек. Расходы геймеров увеличились на 6% и достигли $1,16 млрд против $1,09 млрд годом ранее. К настоящему моменту в магазине можно купить свыше 6 000 игр. В минувшем году было бесплатно роздано 100 игр и 662 млн их копий. Количество пользователей магазина увеличилось с 295 млн до 317 млн.

В 2026 году планируется усовершенствовать лаунчер, который должен стать стабильнее и быстрее загружаться. Появится голосовой чат и независимые от игр группы, кроссплатформенные библиотеки игр на ПК и мобильных устройствах, региональные магазины с локализированным поиском.