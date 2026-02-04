Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Магазин Epic Games Store в 2025 году показал рост продаж игр до $400 млн
Количество пользователей магазина Epic Games на персональных компьютерах превысило 317 млн человек

Магазин Steam является наиболее популярным в сфере видеоигр, но у него есть и серьёзные конкуренты. Представленная по итогам 2025 года статистика показывает, что магазин Epic Games Store растёт довольно быстрыми темпами. Он известен бесплатными раздачами игр, но при этом здесь растут расходы на покупки игр сторонних разработчиков и проведённое в играх время.

2025 год стал лучшим в истории Epic Games Store. Продажи игр сторонних разработчиков в денежном выражении выросли на 57% и достигли $400 млн. При этом в статистику не входят игры, где платежи обрабатываются сторонними системами, среди которых есть такие популярные, как EA Sports FC 26, Marvel Rivals, Valorant и Grand Theft Auto V. Пользуясь своими системами обработки платежей, их создатели не платят комиссию и получают полную стоимость игры.

Может быть интересно

Изображение: Epic Games

Среди других рекордов можно назвать проведённые в играх 2,78 млрд часов против 2,68 млрд в 2024 году. Количество ежемесячно активных геймеров составило 78 млн человек. Расходы геймеров увеличились на 6% и достигли $1,16 млрд против $1,09 млрд годом ранее. К настоящему моменту в магазине можно купить свыше 6 000 игр. В минувшем году было бесплатно роздано 100 игр и 662 млн их копий. Количество пользователей магазина увеличилось с 295 млн до 317 млн.

В 2026 году планируется усовершенствовать лаунчер, который должен стать стабильнее и быстрее загружаться. Появится голосовой чат и независимые от игр группы, кроссплатформенные библиотеки игр на ПК и мобильных устройствах, региональные магазины с локализированным поиском.

#игры #steam #видеоигры #epic games store #epic #магазины видеоигр
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании четырёхлетний мальчик случайно нашёл золотую реликвию эпохи Тюдоров XVI века
4
Удачливый покупатель приобрёл Ryzen 7 1700X за $7 и обнаружил Ryzen 5 5600 под слоем термопасты
7
Defense News: ВВС США признали проблемы со связью B-2 во время операции «Midnight Hammer» в Иране
+
Military Watch Magazine назвала причины отказа Индии от лицензионного производства истребителя Су-35
1
Aviation Week: Сингапурская компания ST Engineering готовится к испытаниям экраноплана AirFish
+
Мастера восстановили сгоревшую RTX 5070 Ti с отверстием в печатной плате и установили мировой рекорд
1
Россия представит новую РСЗО «Сарма» на оружейной выставке World Defense Show в Саудовской Аравии
+
WCCFTech: Производители ИИ-чипов начали борьбу за производственные мощности TSMC на 2 нм
+
Ютубер протестировал ПК на Core i7-4790K с GTX 1060 6 ГБ и 16 ГБ DDR3 в популярных играх
2
Intel Core Ultra 9 290K Plus на 10% производительнее Core Ultra 9 285K
+
Apple может представить раскладушку iPhone Flip в качестве конкурента Samsung Galaxy Z Flip
+
Новое исследование учёных из США ставит под сомнение миф об исчезновении цивилизации острова Пасхи
+
Linus Tech Tips сравнил DDR4 и DDR5 в играх на ПК с RX 9070 XT и процессорами Intel и AMD
+
Илон Маск решил стать родоначальником цивилизации II типа по классификации Кардашёва
+
Military Watch Magazine: Китай может начать экспорт истребителя J-20 в 2030-х годах
+
Геофизики установили причину гравитационной аномалии в Антарктиде
+
Пассажирский самолёт Ил-114-300 преодолел самый протяжённый маршрут в своей истории
1
Новые OLED-телевизоры и игровые мониторы Samsung 2026 года получили статус NVIDIA G-SYNC Compatible
+
Lockheed Martin: Беспилотник RQ-170 Sentinel обеспечил успех миссии по захвату Николаса Мадуро
3
MWM: Китай продемонстрировал усовершенствованный истребитель 5-го поколения J-20A с новым двигателем
+

Популярные статьи

ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
35
«Ночь койота», «Анаконды», «Бугония» — краткий и субъективный обзор фильмов.
+
Как сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, не потеряв производительность в играх
3
"Партия диктатуры пролетариата" - зарисовки из истории профсоюзной борьбы в СССР
12
Обзор портативного SSD-накопителя MSI Datamag 40Gbps объемом 1 Тбайт
1
Обзор защищённого смартфона UNIWA R4-plus — компактный броневик весом в 150 грамм
4
Почему финансовый отчет Microsoft выглядит как приговор для консолей Xbox
+

Сейчас обсуждают

zik3ak
10:27
Ещё одно обновление вроде KB5074109, с бесконечными синими экранами в рандомный момент времени и эта Нейрослопская херня пойдёт нахрен со всех домашних устройств.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
zik3ak
10:20
ЛИШЬ 52мс... Тормозная жидкость в комплекте?
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
Alim63
10:09
Это пример как одну и туже новость можно подать по разному. Как говориться: кто платит тот и заказывает..
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
deema35
10:08
Ну может хоть акции обвалились.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
CoverLocker
10:03
На войне между Windows 11 и Windows 10 правда умирает первой.
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Дмитрий Васильевич
09:47
Уродски выглядит. Бертоне был более красивый и адекватный.
Российская тюнинг-компания предложила для новой Lada Niva Travel двигатель мощностью до 140 л. с.
Максим
09:43
Обращайте внимание на другие новости своего сайта, а то получается противоречащие и взаимоисключающие новости: "Акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10 ".
Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11
Максим
09:41
Обращайте внимание на другие новости своего сайта, а то получается противоречащие и взаимоисключающие новости: "Доля Windows 10 резко упала на фоне заметного роста популярности Windows 11".
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Константин Платонов
09:40
Очевидно, что этот лагерь обнаружили задолго до нас, раз там остались только гвоздики от негодных сандалий. А откуда там взяться монетам, непонятно. Был бы клад, другое дело. Может быть, играли в орля...
Любитель археологии при помощи спутниковых снимков нашел в Германии следы неизвестного похода римлян
Андрей Трубников
09:32
Чел, эмулировать tpm 2.0 десктопный процессоры уже 10+ лет умеют. Физический tpm 2.0 не нужен. Если у кого-то 10+ летний процессор, то это пипец. Еще есть о дельная категория, которая xeon ставит в П...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter