Модель ковариантного эволюционного темпа говорит об ускорении эволюции при появлении достаточно больших по численности видов

Самые древние окаменелые останки сложных животных появляются в палеонтологической летописи в породах возрастом 538 млн лет. Чуть позже появились похожие на крабов древние членистоногие, раковинные моллюски и предки морских звезд и морских ежей. Быстрое появление столь разных животных и их отсутствие в чуть более древних породах противоречило идее постепенной эволюции Чарльза Дарвина.

В конце 20-го века была предложена идея молекулярных часов. Она гласит, что изменения в генах накапливаются постепенно.

Молекулярные часы говорят о появлении предка всех сложных организмов 570 млн лет назад, но самые древние найденные останки на 30 млн лет моложе. Теперь в журнале Systematic Biology опубликовано исследование, которое оспаривает концепцию молекулярных часов и вместо этого выдвигает версию о том, что эволюция происходила неравномерно по времени.

Палеонтолог Грэм Бадд (Graham Budd) и эколог-математик Ричард Манн (Richard Mann) предложили модель ковариантного эволюционного темпа. Согласно этой модели, в любую историческую эпоху разнообразие определяется небольшим количеством крупных видов, которые характеризуются повышенными темпами молекулярной эволюции. Также теория гласит, что существующие в наше время организмы являются потомками видов с крайне быстрыми темпами эволюции.

Эволюционный биолог Макс Телфорд (Max Telford) в статье для издания The Conversation рассказывает, что вариативный темп мог уменьшить промежуток времени между зарождением сложных организмов и первыми ископаемыми. В качестве примера приводятся люди и шимпанзе, которых на ступенях эволюции разделяют 6 млн лет. Между этими видами случилось шесть генетических изменений, и если бы молекулярные часы работали равномерно, на каждое генетическое изменение требовался бы миллион лет.

Предложенная модель гласит, что при появлении большой группы организмов эволюция ускоряется. Именно это и предлагается в качестве объяснения несоответствия между молекулярными часами и палеонтологическими находками. В рамках этой модели первые цветковые растения могли существовать десятки миллионов лет, не оставляя ископаемых следов, и можно решить вопрос, действительно ли ранние приматы, хищники и грызуны жили бок о бок с последними динозаврами.