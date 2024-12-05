Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD

Десятки часов тестов разгона процессоров AMD Ryzen 9 7950X и AMD Ryzen 9 9950X оказались потраченными впустую, а результаты тестов ложными, после того как я узнал новую информацию.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Долгое время я использовал LinX для тестирования стабильности работы компьютеров при разгоне. Он очень быстро выявлял нестабильную работу системного блока. В частности, я использовал его, чтобы найти максимальную стабильную частоту четырёх модулей ОЗУ на платформе с процессором AMD Ryzen 9 7950X. А с недавних пор и для тестов новой платформы с AMD Ryzen 9 9950X.

Но недавно я узнал страшное. 

реклама



В одном из комментариев к моему предыдущему тестированию 9950X участник конференции 
"От LoL до KeK один шаг" указал мне на мою неосведомлённость:

 Он указал на то, что LinX выдаёт ошибку, когда производительность превышает один триллион операций с плавающей запятой в секунду (1 TFlops = 1000 GFlops).

реклама



Я начал искать подтверждение этой информации и нашёл её:

реклама



Я просмотрел все свои предыдущие результаты тестирования за последние два года:

После чего понял, что всё что я принимал за нестабильную работу в LinX, оказалось ложью.

Вероятно, разработчик LinX не имел доступа к системам с производительностью свыше 1000 GFlops и не предусмотрел обработку таких результатов.

реклама



Вот что сам разработчик пишет о своём продукте

С одной стороны, для меня это не самое приятное открытие. Потому что результаты моих тестов показывают не максимальную производительность, которой я достиг в разгоне ОЗУ, а максимально близкую к 1000 GFlops производительность, но при этом не превышающую эту границу.

С другой стороны, это открывает для меня ранее недостижимый потенциал производительности процессоров AMD Ryzen 9 7950X и 9950X. 

Теперь мне надо пересмотреть свою методику проверки стабильности разгона с учётом особенностей LinX.

С учётом новой информации я планирую получить:

  • 1050 GFlops на процессоре AMD Ryzen 9 7950X с четырьмя модулями ОЗУ.
  • 1500 GFlops на процессоре AMD Ryzen 9 9950X с двумя модулями ОЗУ.

Действовать я решил в соответствии с полученной от участника конференции VRoman рекомендацией:

Первый запуск с параметрами 6200 1:1, SOC на 1,15В, IF на 2200 SoC закончился неудачно - система не запустилась.

Я сбросил настройки CMOS, применил настройки EXPO, снизил частоту ОЗУ с 6400 до 6200 МГц, установил напряжение SOC до 1,2В, и выставил частоту Infinity Fabric  в 2100 МГц.

В этот раз система успешно запустилась.

Я запустил LinX и стал ждать...

Спустя менее чем две минуты LinX выдал ошибку. 

Я нажал на кнопку Log (в правом нижнем углу окна программы) и увидел это:

LinX и 1500 GFlops или старикам тут не место

Настройки и показатели системы

Для оценки стабильности работы системы я также запустил TestMem5 v12 с профилем Extreme1 @anta777.
За 70 минут теста ошибок памяти не обнаружено.

Выводы:

1. Мои выводы в предыдущей статье о том, что в низкой частоте работы ОЗУ виноваты производители железа, не соответствуют действительности (Приношу извинения всем, кого это могло задеть!).

2. Для тестирования стабильности работы системы нужно использовать несколько инструментов.

3. LinX ограниченно подходит для тестов современных систем, производительность которых превышает 1000 GFlops (надо смотреть содержимое лога).

4. Производительность процессора AMD Ryzen 9 9950X с быстрой памятью достигает 1500 GFlops.

5. Благодаря помощи читателей Overclockers я раскрыл потенциал AMD Ryzen 9 9950X. 

От LoL до KeK один шаг, VRoman! Спасибо!

Аллюзия: "LinX и результаты свыше 1000 GFlops. Вы не пройдёте!"


Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

разгон ошибка 9950x 7950x linx 1000 1 tflops glops ошибки тестов
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
3
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
17
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Обзор платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite на примере смартфона Realme GT 7 Pro
7
Обзор механической клавиатуры Rapoo V500Pro-87
3
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый этап в дальнобойности: российские танкисты установили рекорд, поразив цель на расстоянии 10 км
13
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
30
Apple запускает продажи Vision Pro на Тайване
1
"Горыныч" поднимается в небо: огнеметный дрон нового поколения уже на линии сборки
1
П-700 «Гранит»: крылатая ракета, получившая на Западе прозвище «Shipwreck»
+
Сколько стоит самый редкий драгоценный камень, и есть ли шансы найти под ногами настоящий клад
+
Зенитный ракетный комплекс "Викинг" выставляет новые стандарты в системах ПВО
+
В России запущено новое производство грузовых автомобилей
2
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на ремастер или ПК-версию
+
Компании западного ВПК заработали $630 млрд на украинском конфликте
+
Российские войска взяли под контроль населённый пункт Новый Комар в ДНР
1
ВС РФ заняли большинство доминирующих позиций в Курахово – сдача города дело времени
+
Шольц в очередной раз повторил, что не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus
+
Рост популярности электрокаров в стране заставляет Китай отказываться от большого потребления нефти
1
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
1
В России создали штурмовой FPV-дрон "Аква-4" для зачистки зданий и проведения разведмиссий
10
Intel Arc B580 до 43 % быстрее NVIDIA GeForce RTX 4060 в первых официальных игровых тестах
3
Комплекс «Авангард» обеспечивает новый уровень защиты для стратегических объектов
+
Украинские подпольщики: Российская армия применила беспилотный катер для удара по Военной бухте
5
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
4

Популярные статьи

Thermalright Burst Assassin 120 BA120-ARGB vs Scythe Kotetsu Mark II [SCKTT-2000]: краткий тест
6
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
26
Почему жителям РФ не стоит привыкать к бесплатным торрентам с фильмами и видеоиграми
120
Обзор и тест ноутбука Asus TUF Gaming F17 (i7-13620H, RTX 4070, QHD 240Hz, FX707VI-LL055, 2024-07)
11
Игровая затычка Radeon R7 240 - не перевелись еще оверклокеры в Беларуси
6
iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
1
Как понять, что на вашем ПК завёлся вирус, и что предпринять для его уничтожения
1
8 самых выгодных смартфонов декабря до 50 тысяч рублей со скидками на Мегамаркет
6
Собираем антикризисную игровую сборку за 80 000 рублей для запуска требовательных игр в 1080p@60 fps
12
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
3

Сейчас обсуждают

Гарри Бешеный
13:28
Какой откровенный бред. Но, шизофрению вроде можно удерживать лекарствами.
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Дмитрий Патрушев
13:26
Дебил конченный, об этом год говорят, но ни копейки вы из Российских денег не получили, а в свете последнего визита Ермака в Штаты, так вообще вас по миру пустили и по кругу тоже
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Робин Гудеичь
13:25
Ой не лицемерь. Сайты действительно родственные,тут должно быть техно порно, а там классическое, можно сказать документальное кино.)))
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
Станислав Белоусов
13:24
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Станислав Белоусов
13:23
Сирийские повстанцы захватили РЛС с ФАР 48Я6-К1 «Подлет», которая работает с комплексами ПВО С-300 и С-400. Если турецкие специалисты помогут, то глядишь и запустят в работу. Но важнее то, что войска ...
Сирийская армия сообщает о ликвидации более чем 2000 бойцов из радикальных группировок в Сирии
Дмитрий Патрушев
13:22
Это вам знатную лапшу науши вещают 😆
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
UzBas
13:22
При таких ценах и ассортименте в вашей локальной лавке, надо было закупаться на маркетплэйсах. Более рискованно конечно, но вышло бы интереснее.
Новелла о том, как мы собирали сыну соседа новый "системник" за 145к рублей
Робин Гудеичь
13:22
по-моему это строки другого поэта, Cоя Куко Олда
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
Чато --- Бот
13:20
Но тiлькi cвынячью бебу. И это самое то для нашего ресурсного трусикера.
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Станислав Белоусов
13:20
Известно, что в конце октября страны «Большой семёрки» (G7) окончательно согласовали выделение Украине займа на 50 миллиардов долларов, который будет обеспечен доходами от замороженных российских акти...
США анонсировали выделение Украине кредита на $50 млрд за счёт активов РФ уже в ближайшие недели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем