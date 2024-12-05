LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
Долгое время я использовал LinX для тестирования стабильности работы компьютеров при разгоне. Он очень быстро выявлял нестабильную работу системного блока. В частности, я использовал его, чтобы найти максимальную стабильную частоту четырёх модулей ОЗУ на платформе с процессором AMD Ryzen 9 7950X. А с недавних пор и для тестов новой платформы с AMD Ryzen 9 9950X.
Но недавно я узнал страшное.
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В одном из комментариев к моему предыдущему тестированию 9950X участник конференции
"От LoL до KeK один шаг" указал мне на мою неосведомлённость:
Он указал на то, что LinX выдаёт ошибку, когда производительность превышает один триллион операций с плавающей запятой в секунду (1 TFlops = 1000 GFlops).
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Я начал искать подтверждение этой информации и нашёл её:
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Я просмотрел все свои предыдущие результаты тестирования за последние два года:
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После чего понял, что всё что я принимал за нестабильную работу в LinX, оказалось ложью.
Вероятно, разработчик LinX не имел доступа к системам с производительностью свыше 1000 GFlops и не предусмотрел обработку таких результатов.
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С одной стороны, для меня это не самое приятное открытие. Потому что результаты моих тестов показывают не максимальную производительность, которой я достиг в разгоне ОЗУ, а максимально близкую к 1000 GFlops производительность, но при этом не превышающую эту границу.
С другой стороны, это открывает для меня ранее недостижимый потенциал производительности процессоров AMD Ryzen 9 7950X и 9950X.
Теперь мне надо пересмотреть свою методику проверки стабильности разгона с учётом особенностей LinX.
С учётом новой информации я планирую получить:
- 1050 GFlops на процессоре AMD Ryzen 9 7950X с четырьмя модулями ОЗУ.
- 1500 GFlops на процессоре AMD Ryzen 9 9950X с двумя модулями ОЗУ.
Действовать я решил в соответствии с полученной от участника конференции VRoman рекомендацией:
Первый запуск с параметрами 6200 1:1, SOC на 1,15В, IF на 2200 SoC закончился неудачно - система не запустилась.
Я сбросил настройки CMOS, применил настройки EXPO, снизил частоту ОЗУ с 6400 до 6200 МГц, установил напряжение SOC до 1,2В, и выставил частоту Infinity Fabric в 2100 МГц.
В этот раз система успешно запустилась.
Я запустил LinX и стал ждать...
Спустя менее чем две минуты LinX выдал ошибку.
Я нажал на кнопку Log (в правом нижнем углу окна программы) и увидел это:
Для оценки стабильности работы системы я также запустил TestMem5 v12 с профилем Extreme1 @anta777.
За 70 минут теста ошибок памяти не обнаружено.
Выводы:
1. Мои выводы в предыдущей статье о том, что в низкой частоте работы ОЗУ виноваты производители железа, не соответствуют действительности (Приношу извинения всем, кого это могло задеть!).
2. Для тестирования стабильности работы системы нужно использовать несколько инструментов.
3. LinX ограниченно подходит для тестов современных систем, производительность которых превышает 1000 GFlops (надо смотреть содержимое лога).
4. Производительность процессора AMD Ryzen 9 9950X с быстрой памятью достигает 1500 GFlops.
5. Благодаря помощи читателей Overclockers я раскрыл потенциал AMD Ryzen 9 9950X.
От LoL до KeK один шаг, VRoman! Спасибо!
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