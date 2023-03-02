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Пару месяцев назад я разогнал на платформе АМ5 четыре модуля по 32 ГБ DDR5 на 33% - со штатных 3600 МГц до внушительных 4800 МГц. И вот несколько дней назад я решил обновить BIOS материнской платы MSI B650M Mortar WIFI с версии 7D76vA0 (первая версия от 2022-08-31) до последней версии 7D76vA34(Beta version) (дата выпуска 2023-02-21). Последняя версия содержит AGESA COMBO PI upgrade to PI-1.0.0.5c.и поддерживает новые процессоры с 3D кэшом. В частности процессор AMD Ryzen 9 7950X3D, который я хочу установить себе в будущем.

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В этот день я прогнал тест ОЗУ с помощью программы TestMem5 v0.12 с профилем Extreme@anta777.

За целый час тестирования ошибок обнаружено не было.

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Частота ОЗУ была 4800 МГц, а тайминги 40-39-39-77-116-708-1T.

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После обновления BIOS произошло страшное - Windows при загрузке выпал с синий экран. Слетел загрузчик. Восстановление загрузчика не помогло. Система стала ругаться на невозможность загрузки файла C:\Windows\System32

toskrnl.exe.

Переставлять Windows - очень не хотелось. Операционка нормально работала два с половиной года, на ней было установлено много игр и программ. В том числе лицензионный Office 2013, для активации которого сейчас надо звонить на специальный номер, а затем прослушивать и вводить десятки цифр. Короче - это головняк на полдня.

Но восстановить работу Windows не удавалось. Осложнялось всё тем, что загрузка BIOS на плате MSI B650M Mortar WIFI занимает около 150 секунд (от момента включения и до момента появления изображения на экране монитора).

Я решил снять системный диск и проверить, остались ли на нём хоть какие-то данные. К счастью все данные на нём сохранились. Я вспомнил, что на данном системном диске (Samsung 980 Pro на 2 ТБ) в прошлом году у меня, после выключения компьютера с кнопки, уже слетал загрузчик Windows. Но тогда мне удалось его восстановить.

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Я установил в компьютер другой системный диск (Samsung 960 Pro на 1 TБ), установил ОС и скопировал данные со старого системного диска. Пока копировал данные, нашёл скриншот своей системы от января 2011 года.

Решил проверить, насколько текущая система быстрее.

Но тест LinX v0.7.0 (2017.0.21)_AMD неожиданно завершился с ошибкой спустя менее трёх минут после старта. Я запустил тест Prime95_v29.8b6_2019. За 9 минут ошибок в прайме не обнаружил. Затем запустил TestMem5 0.12 extreme@anta77. Ошибок за 6 минут не обнаружил.

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Я задумался. Проверил наличие и версию файла ntoskrnl.exe на старом системном диске, который я подключил через внешний USB контейнер. На удивление версия ntoskrnl.exe на старом системно диске оказалась свежее, чем на только что установленной системе.

После чего начал снижать частоту памяти.

На частоте 4600 МГц в тесте LinX v0.7.0 (2017.0.21)_AMD снова возникла ошибка спустя пару минут.

И на частоте 4400 МГц в LinX v0.7.0 (2017.0.21) также возникла ошибка менее чем через 3 минуты после начала теста.

И только на частоте 4200 МГц тест LinX v0.7.0 (2017.0.21) прошёл три цикла тестирования успешно (время теста составило 8 минут 20 секунд).

Я подумал еще раз.

После чего установил штатные 3600 МГц на ОЗУ и перезагрузил ПК. ПК не стартовал. Я несколько раз его выключал и включал с тем же эффектом.

После я понял, что без очистки CMOS переключателем на плате не обойтись (а это значит, надо отключить все провода, аккуратно выдвинуть системный блок весом около 23 кг, снять три крышки, положить его на бок, снять но не отключать видеокарту 4090 (потому как её разъем рассчитан всего на 30-40 подключений-отключений, и только после этого можно очистить CMOS, и собрать всё обратно - манипуляций минут на 10-15.

Так как к этому моменту я был практически уверен, что с операционной системой на старом системном диске всё в порядке, а система перестала загружаться из-за разгона ОЗУ. Вероятно, новый BIOS отрицательным образом повлиял на стабильность работы ОЗУ.

Я разобрал системный блок, установил в качестве системного старый диск, сбросил CMOS и вуаля! Система со старого системного диска загрузилась нормально!

Суммарные потери времени на все вышеуказанные мероприятия составили порядка 8 часов.

Из плюсов, я освежил знания как восстановить загрузчик Windows и нашёл настройку BIOS, которая ускоряет загрузку со 150 секунд до всего лишь 30.

Но в целом, я ещё раз убедился, что разгон оперативной памяти - это зло!

Каждый раз, мои попытки получить небольшую прибавку производительности оборачиваются неожиданной нестабильностью системы.

Лично мне больше нравится подождать полгода-год и купить новую более быструю платформу, нежели тратить дни и недели в поисках стабильной конфигурации различных настроек BIOS и таймингов памяти, которые обеспечат субъективно незаметную прибавку производительности. А потом, в самый неожиданный момент, какая-то важная программа всё-таки начнёт вести себя нестабильно.

Производительность настольных процессоров за 12 лет увеличилась в 25 раз.

И это на частоте ОЗУ в 3600 МГц с таймингами 30-29-29-58-87-530-1T.

А что вы думаете по поводу разгона ОЗУ?