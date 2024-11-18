Предыстория

В прошлом году я пытался собрать в компактном корпусе SilverStone ALTA G1M сборку из AMD Ryzen 9 7950X, 192 ГБ ОЗУ и 4090. Тогда мне не удалось это сделать, потому что с материнской платой MSI B650M Mortar Wi-Fi видеокарта Gigabyte 4090 GamingOC не помещалась в корпусе.

Но мысли о такой сборке меня не покинули.





Покупка комплектующих

Поэтому в ноябре 2023-го, для нормального электропитания 4090-ой, я решил приобрести более мощный блок питания, по сравнению с имевшимся у меня Cooler Master V850 SFX GOLD. Таким БП стал платиновый ASUS 1000W ROG-LOKI-1000P-SFX-LGAMING с требуемым для 4090 разъемом питания 12VHPWR.

Затем в марте 2024-го я стал искать подходящую материнскую плату формата Micro-ATX, в которой слот PCI-E для видеокарты был бы на минимальном расстоянии от задней панели материнской платы.

Среди таких плат мне хотелось найти восьмислойную плату, так как я планировал разогнать четыре модуля памяти со штатных для Socket AM5 3600 МГц до хотя бы 5200 МГц. Такую плату я в итоге нашёл. Ей оказалась Gigabyte B650M AORUS PRO AX.

Итоговый состав сборки получился следующим (в хронологическом порядке покупки комплектующих):

СЖО XPG Levante 360 - 7670 р. в сентябре 2022 г. в ОнлайнТрейд

Видеокарта Gigabyte 4090 GamingOC - 122736 в феврале 2023 г. в ОЗОН

Корпус SilverStone ALTA G1M - 7269 р. в ноябре 2023 г. на Авито

Блок питания ASUS 1000W ROG-LOKI-1000P-SFX-LGAMING - 22600 р. в ноябре 2023 г. в магазине на Авито

Кнопка включения ПК и перезагрузки для компьютера со светодиодами LED POWER RESET HDD LED - 196 р. в феврале 2024 г. в ОЗОН

Материнская плата Gigabyte B650M AORUS PRO AX - 19554 р. в марте 2024 г. в ОЗОН

SSD NVME HP FX900 Pro 4 TB - 26999 р. в марте 2024 г. в DNS

ОЗУ DDR5 2 комплекта по 2x48 ГБ 6400 МГц KingBank SharpBlade (на чипах Hynix на чипах M-die) - 68230 р. в октябре 2024 г. в ОЗОН

Процессор AMD Ryzen 9 9950X (OEM) - 67500 р. в ноябре 2024 г. на Авито

Для случая, если данную статью просматривают представители AMD, удалил идентификационную информацию процессора

Итого на 342754 р.

Помимо этого, в марте 2024 г., чтобы увеличить вероятность своевременного обнаружения перегрева разъема питания 12VHPWR на 4090, я приобрёл инфракрасный тепловизор InfiRay P2 Pro за 21476 р. в ОЗОН.





Сборка

После покупки процессора я решил, что пришло время собирать ПК (так как время на проверку процессора составляло всего три дня).

Так как это моя первая сборка с системой жидкостного охлаждения, то начал я со чтения инструкций к СЖО и к материнской плате.

Затем я установил последний BIOS (FB3e от 2024-11-13 с AGESA 1.2.0.2a) и собрал ПК без видеокарты и с двумя модулями DDR5.

Система нормально стартанула, поэтому я решил установить еще два модуля ОЗУ и видеокарту.

После их установки система стартанула на штатной для платформы Socket AM5 при установленных четырёх модулях частоте памяти в 3600 МГц.

Тут я обратил внимание, что видеокарта достаточно сильно отклоняется от вертикали и не параллельна радиатору.

Поэтому я немного сместил вниз пучок проводов питания.

Провода расположились перпендикулярно видеокарте - это немного улучшило ситуацию с перекосом видеокарты.

На всякий случай сфотографировал с более близкого расстояния.

В этот раз мне не очень понравился изгиб сигнальных проводов. Поэтому я сместил провода по направлению вниз.

В таком состоянии перекос видеокарты относительно радиатора практически исчез.

Возможно в дальнейшем я применю угловой переходник и/или уберу СЖО и перейду на воздушное охлаждение процессора.

На последней фотографии в левом нижнем углу корпуса (под видеокартой) также видны дополнительные кнопки включения ПК и перезагрузки. Одну из них я подключил к разъему Clear CMOS - это очень помогло во время тестирования ОЗУ на предмет разгона, о чём будет раздел ниже.

Краткие тесты с помощью CPU-Z v2.10 показали, что под СЖО процессор 9950Х с лимитом потребления по умолчанию в 200 Вт разогревается до 90 °C и выдает примерно 880 попугаев в одно-потоке и порядка 16700 в много-потоке. Это примерно на 16% выше, чем у 7950X под Noctua NH-D15 с ограничением температуры процессора в BIOS через PBO до 85°C.

Шумит СЖО при этом конечно гораздо сильнее, чем Noctua NH-D15, но зато очень красиво светит RGB подсветкой.





Попытки разгона ОЗУ

Так как на моём текущем ПК на базе 7950X и шестислойной материнской плате мне удалось добиться стабильной работы 192 ГБ ОЗУ на 5200 МГц, а новая платформа потенциально должна быть в этом плане лучше, я решил сразу попробовать применить профиль EXPO на 6400 МГц (со штатными таймингами 32-39-39-99 при напряжении 1,4 В).

Система с профилем EXPO (на 6400 МГц) не запустилась.

Я выключил системник из сети и очистил CMOS внешней кнопкой.

Затем попробовал запуститься на частоте 6000 МГц - система не стартанула. Снова выключил системник из сети и очистил CMOS.

Затем попробовал запуститься на частоте 5600 МГц - с аналогичным результатом. Система не стартанула. Снова выключил системник из сети и очистил CMOS.

На 5200 МГц система стартанула, но зависла при установке Windows 10.

На 4800 МГц система стартанула, но при установке Windows 10 сообщила что установочные файлы повреждены.

Отступил на штатные 3600 МГц и установил Windows 10 Pro 22H2.

Затем продолжил тесты.

Сводная таблица результатов всех тестов ниже:

Четыре модуля ОЗУ на чипах Hynix M-die на AMD Ryzen 9 9950X на восьмислойной материнской плате практически не гонятся выше штатной частоты в 3600 МГц.

Разгон ОЗУ до 4000 МГц на 9950Х - это фиаско, так как в таком режиме производительность 9950Х в LinX (989 GFlops) равна производительности 7950X с памятью на 5200 МГц.

Что я могу сказать по этому поводу?

Похоже ситуация у AMD с новым топовым десктопным процессором в части разгона четырёх модулей ОЗУ повторяет ситуацию с семитысячной серией процессоров.

Вероятно все силы инженеров AMD были брошены куда угодно, но не в направлении разгона четырёх модулей ОЗУ.

Также я допускаю, что AMD таким образом специально уменьшает внутреннюю конкуренцию для Threadripper-ов со стороны процессоров 9000-ой серии. Потому что, если кому-то достаточно 12-16 ядер и 97-192 ГБ ОЗУ (с частотой выше 3600), то можно будет сэкономить и купить 9950X, обычные модули памяти UDIMM DDR5 и доступную материнскую плату на чипсете B650.

Надеюсь пройдёт год-полтора и AMD выпустит нужные обновления AGESA, которые раскроют потенциал девятитысячной серии процессоров с четырьмя модулями ОЗУ, как это было с семитысячной серией :)

Может быть у Вас есть идеи, по поводу того, как достичь на данной сборке стабильной работы ОЗУ на частоте хотя бы в 4800 МГц?

А пока я, скорее всего, просто извлеку два модуля ОЗУ и буду ждать выхода новых версий BIOS.

Спасибо за внимание!



