Недавно я пересобрал компьютер в корпусе SS Prise Lite от российского производителя Pride PC. Данный корпус является корпусом типа открытый стенд. Поэтому все комплектующие компьютера у меня теперь всегда перед глазами. Как и перемычка очистки BIOS до заводских настроек по умолчанию

Как говорится в известном выражении, если у тебя в руках молоток, все вещи вокруг кажутся гвоздями. Поэтому, мне захотелось разогнать память в компьютере, так как сейчас это единственный компонент в нём, от разгона которого будет хоть какой-то смысл.

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Как многие возможно знают, на платформе AMD Zen 4 штатная частота памяти при установке четырёх модулей ОЗУ составляет всего 3600 МГц.

Я приобрёл данную платформу (MSI MAG B650M MORTAR WIFI + AMD Ryzen 9 7950X + 128 ГБ ОЗУ) в конце 2022 года. И на тот момент мне удалось разогнать 4 модуля ОЗУ до 4800 МГц. Как оказалось потом, на этой частоте стабильности не было, но я тогда думал что всё хорошо.

Но время идёт, и спустя полтора года с момента выхода платформы ситуация изменилась в лучшую сторону.

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За это время вышло много обновлений микропрограммы AMD Generic Encapsulated Software Architecture (AGESA) для платформы AMD Zen 4. Последней доступной версией для материнской платы MSI MAG B650M MORTAR WIFI является AGESA ComboPI 1.1.0.2b (BIOS версии 7D76vAB4 beta от 2024-01-25).

Сегодня я суммарно потратил целый день на тестирование ОЗУ в поисках оптимальной конфигурации (в том числе три раза сбрасывал настройки BIOS перемычкой :) ) и, в результате, получил определённый прирост производительности от разгона оперативной памяти.

Конфигурация компьютера:

Процессор: AMD Ryzen 9 7950X

Система охлаждения процессора: Noctua NH-D15 с одним вентилятором Noctua NF-A15 HS-PWM (1500 rpm)

Термопаста: Noctua NT-H2

Оперативная память: G.Skill RIPJAWS S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K 96 ГБ, DDR5, 48 ГБx2 шт., 5600 МГц 2x48 ГБ (F5-5600J4040D48GX2-RS5K) на чипах SpecTek, всего 4 небинарных модуля DDR5-5600 по 48 ГБ каждый, суммарный объём памяти - 192 ГБ.

Материнская плата: MSI B650M Mortar Wi-Fi

Твердотельный накопитель SSD NVME Samsung 980 Pro 2 TБ

Блок питания: Seasonic TX-850

Операционная система: Windows 10 Pro 22H2

Версия BIOS материнской платы: 7D76vAB4 beta от 2024-01-24 AGESA ComboPI 1.1.0.2b.

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Результаты тестирования:

Оптимальная конфигурация: 5200 МГц при 1,25 В и с таймингами 42-42-42-84-126-1063-CR1

По сравнению с работой на штатной частоте 3600 МГц с таймингами 30-29-29-58-87-530-1T результаты в LinX выросли с 855 до 988 GFlops (на 15%).

Но если сравнивать с результатом разгона 128 ГБ ОЗУ до 4800 МГц, то латентность увеличилась с 77 до 90 нс (-17%), а скорость копирования уменьшилась с 63 176 до 60 816 МБ/c (-4%).

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Можете прокомментировать результаты?

Нормальный это разгон или нет?