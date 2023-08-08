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Пришло лето, а значит цены на компьютерные комплектующие опустились и самое время сделать небольшой апгрейд своего домашнего компьютера.

Именно такие мысли были у меня в голове, когда в начале июля я увидел объявление на Озоне касательно новых небинарных модулей оперативной памяти объёмом 48 ГБ каждый модуль и стоимостью в 276 рублей за гигабайт.

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Подумав о текущей экономической и общественно-политической ситуации, я решил, что санкции могут усилиться, рубль может обесцениться, и вообще живём один раз, а 192 ГБ ОЗУ у меня еще не было.

Поэтому я оформил заказ, и спустя несколько дней получил его.

Оперативная память G.Skill RIPJAWS S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K 96 ГБ, DDR5, 48 ГБx2 шт, 5600 МГц 2x48 ГБ (F5-5600J4040D48GX2-RS5K)

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И вот, почти спустя месяц с момента покупки, во время плановой разборки системного блока для его чистки, я установил последнюю доступную версию BIOS, которая вроде как увеличивает верхний предел разгона оперативной памяти на процессорах AMD 7000 линейки, очистил CMOS и установил новые модули.

В процессе обновления BIOS

Два комплекта G.Skill RIPJAWS S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K

Компьютер после сборки стартовал нормально на штатной для четырёх модулей частоте в 3600 МГц.

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192 ГБ ОЗУ на штатной частоте в 3600 МГц

С профилем XMP на 5600 МГц компьютер не стартовал.

В очередной раз вытащив видеокарту, которая закрывает собой джампер очистки CMOS, я очистил CMOS, установил видеокарту и, зайдя в BIOS, выставил частоту ОЗУ в 4800 МГц. Тайминги по умолчанию на этой частоте составили 40-39-39-77-1T (и какие-то дикие вторичные тайминги, судя по увеличившимся с 77 нс до 88 нс задержкам).

Небольшое отступление - несколько месяцев назад данная частота в 4800 МГц с четырьмя модулями памяти по 32 ГБ каждый осталась недоступной, потому как компьютер работал нестабильно (в частности LinX завершал работу с ошибками и Windows не всегда загружался). Я писал об этом в одной из прошлых статей. Поэтому в прошлый раз пришлось откатиться на штатные 3600 МГц для четырёх модулей ОЗУ для 7000-ой линейки процессоров AMD.

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В этот раз на частоте ОЗУ в 4800 МГц два часовых теста MemTest и три теста LinX прошли успешно.

Для использования всего объёма ОЗУ в 192 ГБ пришлось улучшить Windows 10 Home до Pro, введя соответствующий ключ активации.

Небольшой плюс данного апргейда - скорость в LinX выросла с 855 GFlops до 990 GFlops. Это конечно меньше теоретически достижимых с 7950X 1235 GFlops с частотой ОЗУ в 6400 МГц с зажатыми таймингами, но тоже неплохо.

Ну а самый главный плюс - на ближайшие годы мой компьютер готов к выполнению большинства ресурсоёмких задач, которые потребуют большого объёма оперативной памяти.