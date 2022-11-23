За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Приветствую Вас, уважаемый Читатель!

реклама

В своей прошлой статье я рассказал, почему я выбрал себе в качестве основы моего компьютера платформу AMD на базе процессора AMD Ryzen 9 7950X, а не платформу на базе Intel Core i9-13900K.

Спустя пару дней после заказа я забрал в магазине процессор и материнскую плату. Еще пару дней пришлось ждать оперативную память DDR5. И вот, наконец-то, я дождался выходных и приступил к апгрейду.





рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке Core i9 12900 - цена снижена на 10% RTX 3090 уже за 100 тр с началом Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Galaxy S22 Ultra - цена снижена 3060 Gigabyte Gaming дешевле 40тр Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке





В качестве кулера я решил использовать имеющийся у меня Noctua NH-D14. Он неплохо справлялся с охлаждением AMD Ryzen 9 5950X, который потребляет 140 Вт.

реклама

После распаковки материнской платы MSI MAG B650M MORTAR WIFI, я снял штатные элементы крепления кулера с передней поверхности материнской платы. Затем я установил крепление под сокет AM4 для установки Noctua NH-D14. После установки крепления, я понял, что поторопился. Правая часть крепления перекрыла рычаг крепления рамки сокета (на фото рычаг находится слева сокета).

Пришлось снять только что установленную правую часть крепления кулера.

Затем я распаковал коробку с процессором.

реклама





Установил процессор в сокет и перешёл к оперативной памяти.





Модули оперативной памяти Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ поставляются в пластиковой упаковке. В одном комплекте два модуля объёмом по 32 ГБ каждый модуль. Штатная частота модулей - 5600 МГц (при установке не более двух модулей).

реклама





После распаковки памяти я прикрутил ранее снятый элемент крепления кулера. Установил системный NVME диск, который я использовал с процессором 5950X и материнской платой на базе чипсета AMD X570. Подключил все кабели (питания, SATA, USB и др.). Выбрал радиатор с более ровной отшлифованной вручную поверхностью. Нанёс термопасту Noctua NT-H2. И в конце установил выбранный радиатор и вентилятор.





Я также планировал установить второй вентилятор на кулер, но из-за малого расстояния между процессором и разъёмом для установки видеокарты, мне это не удалось сделать. На фото ниже видно, что второй штатный вентилятор кулера между радиатором и видеокартой не поместится.

Затем я установил еще один вентилятор над процессором. После этого я подключил клавиатуру, мышь, монитор и кабель питания. Питание на SATA диски я не стал пока подключать, потому что их я всегда включаю, после того, как предварительно проверю работоспособность системы.

Системный блок готов к включению:

Я нажал кнопку включения на корпусе и начал считать секунды. Закрутились корпусные вентиляторы и заработала подсветка корпуса, но спустя 30 секунд после включения изображение на экране так и не появилось.

Тут я вспомнил, что где-то читал, что новые райзены 7000 серии очень долго включаются. На этом моменте я запустил секундомер на телефоне и начал гуглить информацию по этой проблеме. Нашёл новость, что на материнских платах ASRock первый старт происходит порядка 6-7 минут.

В этот момент появилось изображение на мониторе. На секундомере в этот момент было 2 минуты 10 секунд. Таким образом, первый запуск занял 2 минуты и 40 секунд !!!

Наверное, это успех (по сравнению с ASRock), подумал я.

Спустя еще несколько секунд появилось новое изображение:

Я нажал F1 и зашёл в BIOS. Вся память оказалась видна и, как и заявлено в спецификации, работает на частоте 3600 МГц (для 4-х модулей DDR5 и Ryzen 7000-ой серии - это нормально).

После этого я загрузился в Windows 10, который находился на установленном ранее NVME системном диске. Этот системный диск ранее работал с процессором AMD Ryzen 9 5950X и материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero на базе чипсета X570. (Почему год назад я выбрал именно 5950Х вы можете прочитать в моей прошлогодней статье)

После загрузки я провёл некоторые тесты производительности, результаты которых ниже:

Ниже информация CPU-Z и информация HWiNFO при выполнении теста CPU-Z.





AIDA64





Super PI

После проведения этих тестов, я открыл диспетчер устройств и понял, что не для всех устройств драйвера установились автоматически.

Возможно это как-то и повлияло на полученные результаты, но я думаю, что не сильно.

После этого я установил все необходимые драйверы и запустил стресс-тест производительности xmrig-6.18.1. Производительность AMD Ryzen 9 7950X в данном стресс-тесте примерно на 40% выше, чем у AMD Ryzen 9 5950X.

Стресс тест работает уже более 60 часов. Новая система стабильна. С неё я и набираю данный текст.

Стресс-тест xmrig-6.18.1.

55 попугаев в секунду у AMD Ryzen 9 7950X, против 38 попугаев в секунду у AMD Ryzen 9 5950X.

С одним из лучших воздушных кулеров десятилетней давности - Noctua NH-D14 (с отшлифованным основанием) температура AMD Ryzen 9 7950X в пиках достигает почти 100 °С при потреблении в 194 Вт.

При потреблении в 160 Вт температуры достигают 92,5 °С. Но в среднем при потреблении в 143 Вт температуры держатся на уровне 87 °С. В комнате при этом 24,2 °С .

Что касается температур элементов материнской платы, то они не поднимаются выше 84°С. Именно такая максимальная температура была у датчика T0 (за что отвечает этот датчик - пока непонятно). Всё-таки не зря на материнской плате MSI MAG B650M MORTAR WIFI используют 12-ти фазную систему питания ядер процессора со сборками на 80А.

С учётом того, что пиковые температуры элементов на одной из моих предыдущих материнских плат MSI X570A-Pro достигали более 100 °С, я считаю это нормально. MSI X570A-Pro до сих пор у меня работает, хотя ей уже более 3-х лет.

Детальный обзор на плату MSI MAG B650M MORTAR WIFI можно посмотреть по ссылке:

Mid-level B650 MATX Choice!! MSI MAG B650M MORTAR WIFI Motherboard – HKEPC Hardware

Показания HWiNFO. AMD Ryzen 9 7950X с Noctua NH-D14 и MSI MAG B650M MORTAR WIFI.

Думаю, в дальнейшем я попробую проверить какие температуры будут с кулером Noctua NH-D15, который сейчас у меня установлен в Mini-ITX корпусе Cougar QBX KAZE.

Если и Noctua NH-D15 не сильно уменьшит температуры процессора, то я вынужден буду установить систему жидкостного охлаждения A-DATA XPG LEVANTE 360, которая ждёт своего звёздного часа в шкафу. Как я её выбирал среди сотни других СЖО я писал ранее.

Надо только выбрать время на эти манипуляции. Хотя, возможно, проще будет просто ограничить потребление процессора лимитом мощности в 140 Вт.

В целом, впечатления от новой платформы AMD у меня положительные. Рост производительности в 40% за два года меня лично радует.

Спасибо за внимание!