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Приветствую Вас, уважаемый читатель!

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Почти месяц назад я поменял процессор AMD Ryzen 9 5950X на AMD Ryzen 9 7950X.

Напомню конфигурацию компьютера:

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Процессор: AMD Ryzen 9 7950X

Материнская плата: MSI MAG B650M MORTAR WIFI

Оперативная память: 128 ГБ DDR5 - 2 комплекта Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64].

Процессорный кулер: Noctua NH-D14

Термопаста: Noctua NT-H2

Корпус: Phanteks Enthoo 719

Корпусные вентиляторы: Fractal Design 140 мм - 5 шт. (два на вдув, три на выдув), Fractal Design 120 мм - 1 шт. (на вдув)

Видеокарта: MSI NVIDIA RTX 3090 SUPRIM X

Блок питания: Seasonic TX-850

В комментариях многие писали мне, что я сильно не прав, установив вентилятор на процессоре параллельно видеокарте, и что разворот кулера на 90° существенно снизит температуру процессора.

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При очередном обслуживании компьютера, которое я обычно делаю раз в квартал, я планировал проверить данное утверждение, и развернуть процессорный кулер на 90°.

Исходное положение кулера

Но пару дней назад с компом произошло непредвиденное событие.

Компьютер, после 25 дней непрерывной работы под стресс-тестом неожиданно выключился и Windows 10 при старте стал уходить в синий экран! Такого не случалось ранее никогда.

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"Это знак" - подумал я - "Время развернуть кулер пришло!"

Я разобрал компьютер, демонтировал процессорный кулер и сфотографировал отпечатки термопасты.

Прилегание кулера, на мой взгляд, вполне себе хорошее.

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После этого я демонтировал планки крепления кулера и установил другие планки, которые позволили развернуть кулер на 90°.

Новое положение кулера, которое вроде как должно сильно повысить эффективность охлаждения Затем я достал дистрибутив Windows 10 и уже почти решил переустановить систему, чего я делать без крайней необходимости не люблю, но решил всё-таки найти корневую причину проблемы.

C учётом того, что от момента включения или рестарта и до момента начала загрузки операционной системы (или входа в BIOS) на новой платформе с 7950X проходит порядка 120 секунд, настраивать систему или искать причины проблемы с загрузкой Windows становится не очень комфортно.

В процессе поиска причин проблемы, я попробовал загрузиться в безопасном режиме. Система загрузилась. Затем я попробовал загрузится в режиме "Отключить обязательную проверку подписи драйверов" (При загрузке нажимаем F8 и затем выбираем параметр №7). Cистема загрузилась.

Вот тут хорошая статья по поводу отключения обязательной проверки подписи драйверов.

Вероятно автоматический апдейт Windows 10 сломал систему, Windows стала при старте падать в синий экран и перезагружаться.

Откат последних установленных обновлений KB5021233 и KB5020872 не помог, а обновление "Sevicing Stack 10.0.19041.2300" система удалить не позволила.

Аптайм - 24 дня Я начал удалять разные драйверы и после удаления ПО для шифрования дисков VeraCrypt Setup 1.24-Update7, Windows загрузился в нормальном режиме.

На этом моменте я подумал, почему бы не попробовать разогнать оперативную память. Напомню, что штатная частота оперативной памяти при использовании четырёх двухранговых модулей на платформе AMD Ryzen 7000-ой серии составляет 3600 МГц. Но из руководства к материнской плате MSI MAG B650M Mortar WiFi:

Max overclocking frequency:

• 1DPC 1R Max. speed up to 6400+ MHz

• 1DPC 2R Max. speed up to 5800+ MHz

• 2DPC 1R Max. speed up to 6000+ MHz

• 2DPC 2R Max. speed up to 4000+ MHz

Поэтому я решил увеличить частоту со штатных 3600 до внушительных 4000 МГц.

Пятиминутный прогон TestMem5 не показал ошибок.

Увеличение частоты памяти с 3600 до 4000 МГц привело к следующим результатам:

Латентность памяти уменьшилась с 82,0 до 76,0 нс.

Скорость чтения увеличилась с 50901 до 55054 МБ/c.

Скорость записи увеличилась с 54475 до 58813 МБ/c.

Скорость копирования увеличилась с 50054 до 55106 МБ/c.

Неплохо, подумал я и решил выставить частоту 4800 МГц.

TestMem5 показал, что память работает без ошибок:

Полный тест 128 ГБ ОЗУ, с помощью TestMem5, занял примерно 28 минут.

Производительность с настройками 4800 МГц Auto (тайминги 40-39-39-77-116-708-1T)

Увеличение частоты памяти со штатных 3600 до оверклокерских 4800 МГц (+33%) привело к следующим результатам:

Латентность памяти уменьшилась с 82,0 до 77,2 нс (-6%).

Скорость чтения увеличилась с 50901 до 62732 МБ/c (+23%).

Скорость записи увеличилась с 54475 до 70661 МБ/c (+30%) .

Скорость копирования увеличилась с 50054 до 63173 МБ/c (+26%).

Хорошо, подумал я, и решил попробовать установить частоту памяти в 5200 МГц.

Выставил в BIOS соответствующий профиль XMP-5200:

Но с профилем XMP-5200 система не запустилась.

Пришлось сбросить настройки BIOS, замкнув соответствующую перемычку на материнской плате.

После сброса система со второго раза запустилась, а частота оперативной памяти автоматически выставилась на штатные 3600 МГц.

Я решил выжать ещё чуточку производительности и выставил профиль XMP-4800, который имеет чуть лучшие тайминги по сравнению с автоматической настройкой на 4800 МГц.

Производительность с настройками XMP-4800 (тайминги 38-38-38-70-115-706-1T):

Но TestMem5 сказал мне, что выжимать из "мурзика" еще капельку производительности не стоит и XMP-4800 не нужен:

Поэтому я откатился на 4800 МГЦ с таймингами 40-39-39-39-77-116-708-1T

Я проверил как увеличение частоты оперативной памяти сказалось на результатах в SuperPi

Частота ОЗУ 3600 МГц:

Частота ОЗУ 4800 МГц:

Прирост производительности составил 8% при расчёте числа Pi с точностью до 1М знаков.

Ну а спустя 27 часов стресс-теста я могу сказать, что разворот процессорного кулера (и соответственно, вентилятора) на 90° повлиял на среднюю температуру процессора практически никак.

Но если быть точным, то среднее потребление процессора упало со 151,375 Вт до 150,927 Вт (на 0,448 Вт), а максимальная температура упала с 96,9 °С до 96,4 °С (на 0,5 °С).

Детали ниже:

Было (кулер в исходном положении, вентилятор параллельно видеокарте, стресс-тест 40 часов):

Стало (кулер процессора развёрнут на 90°, вентилятор перпендикулярно видеокарте, стресс-тест 27 часов):

Спасибо за внимание!