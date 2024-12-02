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Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала

После того как 4 модуля памяти заработали на частоте максимум в 4000 МГц, я решил проверить работу с двумя модулями. Два модуля должны заработать на частоте в 6000 МГц. Это должно позволить достичь свыше 1250 GFlops в LinX (LINPACK).
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В прошлой статье я рассказал про про свою новую сборку (9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе). 4 модуля по 48 ГБ каждый заработали стабильно только на частоте в 4000 МГц. 

На этой частоте ОЗУ производительность системы в LinX составила 989 GFlops. Такая производительность (990 GFlops) соответствует производительности системы с более слабым процессором AMD Ryzen 9 7950X c памятью на 5200 МГц.

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Ранее, где-то видел информацию, что процессор 7950X с памятью на 6400 МГц достигает производительности в 1200 GFlops. Естественно, такая ситуация меня не устроила. Не для этого я собирал новую систему и не этого я ожидал от неё. 

Поэтому было решено изъять два модуля памяти и на оставшихся двух достичь целевой производительности в LinX (1250 GFlops).

Конфигурация системного блока

  • Процессор: AMD Ryzen 9 9950X;
  • Материнская плата: Gigabyte B650M AORUS PRO AX rev 1.2. BIOS FB3e от 2024-11-13 с AGESA 1.2.0.2a;
  • Оперативная память: DDR5 2x48 ГБ 6400 МГц KingBank SharpBlade (на чипах Hynix на чипах M-die);
  • Охлаждение: СЖО XPG Levante 360;
  • Видеокарта: Gigabyte 4090 GamingOC;
  • Блок питания: ASUS 1000W ROG-LOKI-1000P-SFX-LGAMING;
  • Накопитель: SSD NVME HP FX900 Pro 4 TB;
  • Корпус: SilverStone ALTA G1M.

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Если кому-то неинтересно читать текст, может сразу перейти в конец статьи к таблице с результатами и выводам.

Тесты

После того, как изъял два модуля памяти и сбросил CMOS, я начал с тестов с настроек по умолчанию,

Частота двух модулей составила 4800 МГц с расслабленными таймингами (40-39-39). Каково же было моё удивление, когда LinX выпал в ошибку во время первого же теста! Производительность при этом составила всего лишь 1050 GFlops.

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У меня же восьмислойная материнская плата и модули ОЗУ основаны на десятислойном текстолите и отборных чипах Hynix M-die! "Что за лажа!" - подумал я и применил настройки профиля EXPO:

EXPO1 6400 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 1600, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on

LinX показал 1380 Гигафлопсов и снова выдал ошибку в первом же тесте. Читал, не все процессоры AMD могут работать с частотой Uncore в 3200 МГц, и поэтому думал, что 1600 МГЦ обеспечат стабильность, но я ошибался.

Затем я решил понять, сколько теоретически могу выжать из данной сборки и применил следующие настройки:

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EXPO1 6200 32-39-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, PBO On, Uncore 3100, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

Запустил тест. Потребление электроэнергии процессором во время теста составило аж 254 Вт! LinX  показал 1500 GFlops. Но какой прок от такого потенциала, если LinX снова выдал ошибку!

Ну что ж, путь первопроходца не прост, но его надо пройти. Дальше начался путь к реально достижимой стабильной производительности.

EXPO1 6000 30-37-37- tRAS 93, Uncore 3000, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1467 GFlops - Error

EXPO1 6000 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 3000, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

 LinX 1483 GFlops - Error. 

Тут я решил снова подтвердить, что нужно использовать LinX для тестов стабильности системы, а не один лишь TestMem5 v0.12. TestMem5 ошибок в течение пяти минут не показал. Для LinX достаточно всего двух минут, чтобы найти нестабильность.

Еще тесты

Я продолжил опускать частоту ОЗУ:

EXPO1 5800 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2900, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1416 GFlops - Error

EXPO1 5600 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2800, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1378 GFlops - Error

EXPO1 5400 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2700, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1336 GFlops - Error

EXPO1 5200 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2600, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1293 GFlops - Error

EXPO1 5000 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2500, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1258 GFlops - Error

EXPO1 4800 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2400, Infinity Fabric 2000, EXPO High Bandwith on.

LinX 1237 GFlops - Error

EXPO1 4800 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138, Uncore 2400, Infinity Fabric Auto 2000, EXPO High Bandwith off.

LinX 1086 GFlops - Error

Тут было решено отказаться от профиля EXPO и применить настройки BIOS по умолчанию.

BIOS F7 Load Defaults, 4800 40-39-39 - tRAS 77 - tRC 116 - tRFC 708, Uncore (UCLK) 2400, Infinity Fabric (FCLK) Auto 1800

LinX 1121 GFlops - Error

Ладно, если 4800 не покоряются, применяю стабильные (как я думал ранее) 4000 МГЦ.

4000 32-32-32 - tRAS 64 - tRC 96 - tRFC 589, Uncore (UCLK) 2000, Infinity Fabric (FCLK) Auto 1800

LinX 1011 GFlops - Error on 2 time.

Как оказалось, стабильными 4000 МГц были с 4-мя модулям и более высокими напряжениями (см. предыдущую статью).

Может надо использовать профиль XMP, а не EXPO? Проверил и эту гипотезу.

BIOS F7 Load Defaults, XMP 6400 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Uncore (UCLK) 1600, Infinity Fabric (FCLK) Auto 2000

LinX 1373 GFlops - Error

Нет, профиль XMP ничем не лучше EXPO. Опускаюсь на самое дно производительности и выставляю частоту ОЗУ в 3600 МГц.

BIOS F7 Load Defaults, 3600 30-29-29 - tRAS 58 - tRC 87 - tRFC 530, Uncore (UCLK) 1800, Infinity Fabric (FCLK) Auto 1800.

LinX 939 GFlops - Passed 4 times 8m45s

Напряжение VCORE SoC составило на тот момент 0.960 В. Появилась стабильность! Но 939 GFlops, это очень далеко (на 37%) от потенциально достижимой производительности в 1500 GFlops! Может, виновата высокая частота Infinity Fabric? И её снижение позволит работать ОЗУ на частоте в 6400 МГц?

Проверяю:

XMP 6400 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 1600.

Напряжение VCORE SoC автоматически было установлено в 1.248. Не помогло! 

LinX 1353 GFlops - Error

Снова начинаю путь вниз:

EXPO 6000 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 3000

VCORE SoC 1.248 В (Auto)
LinX 1316 GFlops - Error

EXPO 5600 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 2800

VCORE SoC 1.248 В (Auto)
LinX 1225 GFlops - Error

EXPO 5400 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 2700

VCORE SoC фактическое во время теста 1.188-1.224 В
LinX 1189 GFlops - Error

EXPO 5200 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 2600

VCORE SoC установил вручную в BIOS в 1.25 В (фактически в HWiNFO во время тестов: 1,272-1,296 В)
LinX 1148 GFlops - Error

EXPO 4800 32-39-39 - tRAS 99 - tRC 138 - tRFC 943, Infinity Fabric (FCLK) 1800, Uncore (UCLK) 2400

VCORE SoC в BIOS 1.25 В (фактически в HWiNFO 1,272-1,296)
LinX 1074 GFlops - Error

Потратив около трёх часов на тесты, я решил, что для раскрытия потенциала нужен более основательный подход и остановится.

Применил настройки по умолчанию в BIOS и выставил частоту ОЗУ в 3800 МГц.

F7 Load Defaults, 3800 32-31-31 - tRAS 61 - tRC 91 - tRFC 560, Uncore (UCLK) 1900, Infinity Fabric (FCLK) Auto 1900

Напряжение VCORE SoC установилось автоматом в 1 В и во время теста колебалось в диапазоне 0.984-1.008 В. LinX показал 986 GFlops и успешно завершил тест четыре раза.

Стабильность была достигнута, можно и поиграть!

Я скачал Starcraft II и начал сетевые баталии. И тут обнаружил: во время игры с максимальными настройками в FullHD и включенной вертикальной синхронизацией на мониторе 4k 60 Гц видеокарта не включила вентиляторы.

О том, что это: баг, фича или неисправность — расскажу в следующий раз.

Сводная таблица с результатам всех тестов:

Дальнейшие планы:

  • 1. Дождаться новых версий BIOS.
  • 2. Попробовать десятислойную материнскую плату.
  • 3. Использовать модули ОЗУ меньшего объёма.

Выводы:

1. Путь оверклокера непрост, затратен, но очень интересен.

2. Не все рекламные материалы сообщают правду.

3. Раскрытие потенциала AMD требует времени и ресурсов.

4. Потенциал AMD того стоит.

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b650 9950x 7950x разгон озу agesa 1.2.0.2a kingbank linx pbo 48 гб testmem
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