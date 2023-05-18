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По каким причинам у ЗРК "Patriot" не было ни единого шанса против гиперзвукового "Кинжала"

А так же свежие детали и дополнительная информация, которая покажет "новые горизонты" противостояния самого совершенного воздушного нападения и самой лучшей земной защиты (по версии американской пиар-машины)
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   Ночью 16 мая гиперзвуковой "Кинжал" прилетел в стационарные пусковые установки американского комплекса ПВО последнего поколения ЗРК "Patriot". Что сразу породило очень много конспирологических теорий и всевозможных загадок, но некие выводы можно сделать уже сейчас.

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   По непроверенным данным, было разрушено несколько пусковых машин, где данные разнятся о количестве оных: от одной до пяти. Кроме того был поражён радар наведения и захват воздушной цели.

   И по последней информации, оказывается американский Пэтриот действовал не один: в состав целого комплекса наземного ПВО в киевском аэропорту Жуляны входили еще две разноимённых системы - IRIS-T и NASAMS.

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МиГ-31К с "Кинжалом". Источник фото: rg.ru


   Само собой, если бы вышеописанных комплекса ПВО располагались по одиночке, это бы не вызывало столько удивления у читателей, но вот совместная работа, да ещё практически на одной точке и такой же провал во время использования российской стороной гиперзвуковой ракеты с некоторой уверенностью позволяет сделать предварительные выводы о том, что тактико-технические характеристики франко-итальянского и норвежско-американского комплекса, мягко говоря, не соответствуют заявленным.

   Например, IRIS-T может "работать" на дальностях до 45 км, а NASAMS имеет рабочий диапазон до 40 км, причем он может перехватывать не только крупноразмерные цели, такие как самолёты и вертолёты противника, но и малоразмерные, постоянно меняющие свою траекторию полёта цели. И всё вышеперечисленное есть не что иное, как "оружие завтрашнего дня".

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   Немного "информационного кейса" об американском Пэтриот. Данная система создавалась с крупным заделом на будущее, причём то, которое относилось к самому что ни на есть хайтеку из мира противоракетной обороны, точнее входящее в диапазон ПВО/ПРО в нескольких вариантах, создающих дополнительные возможности:

  1. Версия PAC-1. Так называемая базовая модель, созданная в 1970-ых годах. Имеет характеристики, позволяющие найти и захватить воздушные объекты с дальностью эффективной работы до 70 км.
  2. Версия PAC-2. Продвинутая модель, получившая модифицированные ракеты и улучшенные управленческие модули, дополненные обновлённым радаром. Способные перехватывать дополнительно баллистические ракеты и иные цели на удалённости до 100 км.
  3. Версия PAC-3. Самая передовая версия известной "франшизы", имеющая возможности сопровождать и нейтрализовать цели с элементами маневрирования. Эффективная дальность работы до 120 км.


   Кроме того, последняя модель ЗРК имеет в своём составе усовершенствованную РЛС AN/MPQ-53/65, способную работать в пассивном режиме и идентифицировать технику по параметру "свой-чужой". И если сравнивать MPQ-65 с предыдущими моделями, то последняя версия обладает более совершенными характеристиками, позволяющими увеличить свои возможности более чем в два раза при сравнении со старыми образцами. К тому же поле работы радарной установки шире, а встраиваемая мощность работы позволяет находить объекты в пределах 140 км от антенны.

   Но изюминку поражению наземного комплекса придаёт такая деталь: возможно официальный Киев получил не только модификацию PAC-3, а самую что ни на есть "ультимативную" PAC-3 CRI. Данные противоракеты разрабатывались не только как панацея против "обычных" воздушных целей, а ещё и маневрирующих воздушных объектов, под которыми совсем не трудно угадываются российские "Искандер" и "Кинжал".

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Искандер. Источник фото: google.com


    И тут нужно принять за аксиому, что поражение одних лишь пусковых установок американского Патриота никоим образом не относится "к окончанию" или невозможности боевого дежурства батареи ПВО. Но опять же, по данным источников, пожелавших остаться анонимными, первичной целью те самые пусковые установки и не были изначально. Самой главной мишенью являлся командный пункт вместе с радаром подсветки цели.

   Взрываться в таком модуле особо нечему, как если бы "фейерверком" разлетелись зенитные ракеты, но именно с уничтожением командного пункта вся батарея просто превращается из золушки в обычную "тыкву". По той простой причине, что зенитным ракетам уже невозможно получать данные для целеуказания, как и скоростные и характеристики направления движения воздушной цели. 

   К данной гипотезе нас подводит и тот факт, что для лучшей "выживаемости" весь набор комплекса расставлен в разных местах, что бы при попадании хотя бы в один компонент целого механизма был шанс уберечь какой-нибудь отдельно стоящий модуль.


ЗРК "Patriot". Источник фото: ria.ru


   И тут добавляет немножко "перчинки" попадание неидентифицированных снарядов, которые имея хорошо узнаваемый ракетный свист были "подсчитаны" как российский Кинжал. Причём неопознанные ракеты прилетели совсем не в пусковые установки. Предположительно, что при обнаружении мест расположения станций, как только искомые были найдены, то к ним добрались ракеты-приманки. И как только офицеры наведения израсходовали все противоракеты, в командный центр и добрались те самые гиперзвуковые боевые блоки Кинжала.

   Вторая интересная деталь: операторы ПВО американской системы запустили в воздух боекомплект состоящий из 32 зенитных ракет, что составляет вооружение для двух батарей. То есть на финальный перехват было потрачено до 128 млн. долларов американских налогоплательщиков. Что невероятно много, если подсчитать его полную неэффективность по окончанию российского ракетного налёта.

   Западные военные специалисты предполагают, что нейтрализация Patriot боевым блоком "Кинжала" не вызывает удивления из-за того, что как ПВО Пэтриот не очень соответствует самому этому понятию. Так как якобы данный ЗРК может находить воздушные объекты, перемещающиеся со скоростью до 7.5 числа Маха, а если эти цели замедлились до 4.7 Маха, то и перехватить их.

   И если взять Кинжал, скорость полёта которого составляет до 12 Махов, а при замедлении на некоторых участках траектории полёта скорость снижается до 8 Махов, то сложно поверить, что в принципе MIM-104 сможет что-либо сделать в такой ситуации. 


Итого

   Все разговоры об "ультимативности" и "заделе на будущее" американского комплекса ПВО MIM-104 оказались досужими домыслами. И прилёт в комплекс боевого блока аэробаллистического "Кинжала" это наглядно показал. Что сильно может повлиять на последующие продажи разным заинтересантам. 

   А вот на российский "Кинжал" скорее всего выстроится длиннющая очередь из потенциальных покупателей. Правда уверенности что оборонное ведомство России захочет продать совершенный комплекс "гиперзвукового гостинца" нет никакой.

   И довольно просто предположить, что разработчики Х-47М2 не будут почивать на лаврах и продолжат дальнейшее усовершенствование своего аэробаллистического изделия. И возможно в обозримом будущем отлично зарекомендовавшее себя вооружение портрируют на субмарины.

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