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В чем нас обманывают США, решив передать Украине ЗРК "MIM-104"

Сама схема мошенничества с Patriot - очевидна, но именно такая подача информации позволяет снять всю ответственность с Америки
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   Только-только улеглась нахлынувшая информационная волна по поводу потенциального предоставления Украине зенитного ракетного комплекса MIM-104, больше известного у нас и во всем мире как "Patriot", как уже пошли новости с "опровержением" от самих американцев. На самом деле прощупывающих "почву".

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   Первые новости о передаче, которая будет "прям на днях", напечатали в издании The New York Times. Где не раскрывая источников, назвали их "приближенными к ситуации". Уточнив, что процесс давно согласован. Ну почти. "Останавливает" лишь формальности в виде еще неподписавших министра обороны - Ллойда Остина и президента - Джо Байдена. 

   По "слухам", исходящим непосредственно от Американцев, "Патриоты" - самая совершенная система ПВО мира. Но есть в нем и слабости. Да и как его можно назвать самым лучшим, если его использование никогда не проходило в столь жестких условиях, коей и является СВО. Да и чего греха таить, хуситы показали истинное "лицо" и силу хваленых штатовских девайсов, нанеся безнаказанные удары беспилотниками по нефтебазам Саудовской Аравии. А хваленые Patriot "взирали" на это печальное зрелище с холодным беспристрастием. 

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Источник фото: mk.ru "Удачная "работа Пэтриотов в Саудовской Аравии

   Но в оправдание можно сказать, что данный противоракетный комплекс заточен на борьбу с самолетами и баллистическими ракетами. И именно в борьбе с данными воздушными целями он признается лучшим, или одним из таковых. 

   И "внезапное явление" этого вооружения на Украине - это большой "намек" России. Не только из-за трудности проведения последующих ракетных атак. А по другой причине. Семейство Patriot'ов - это в высшей сложности продвинутая военная техника для освоения. Допустим возьмем украинских операторов советского противовоздушного комплекса "С-300". Могут ли они освоить зарубежные комплексы за "пару недель" или нет. Ответ, конечно же - "или нет". Так как даже подкованные технические специалисты смогут справиться с такой нетривиальной задачей только пройдя через продолжительное обучение, которое замет не меньше года. Соответственно, поставки MIM-104 сейчас - бессмысленны. Но есть одно но...

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   Возьмем те же "Хаймарсы". Эти высокоэффективные реактивные системы с управляемыми снарядами уже показали себя в боях. К слову, американцы похвастались, что обучили украинцев управлению этой сложной техникой за две недели. Что верится с трудом. С большей вероятностью истинными операторами были натовские вояки: американцы, поляки или кто-то еще - неважно. Правда доказать это пока не получилось. Но для нас важно другое: управление РСЗО ни в какое сравнение не идет с теми самыми ЗРК. 

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Источник фото: wp.com

"Патриот"

   Обслуживание "противоракетного комплекса" - это совсем другой уровень. Взять "стандартную" одну батарею Патриотов. Которая в своем составе имеет пункт управления. РЛС, само собой - пусковые установки в количестве до восьми. А все это "хозяйство" обслуживается коллективом из 90 человек. Само собой - не разнорабочих с соседней стройки. Скажу проще: добрая половина этого обслуживающего персонала должна состоять из людей с инженерно-техническими специальностями. Про знание английского даже заикаться не стоит. И если Патриот появится в течение этого полугода - это будет свидетельствовать только об одном: им управляют американцы напрямую или их "побратимы" из НАТО. 


Источник фото: mk.ru


   Но американцы не были бы американцами, если бы заранее не подстелили "соломку". Так бывший генерал Марк Хертлинг высказал неофициальное мнение, что если Патриоты приедут в Украину очень скоро, то это не означает о скрытной подготовке украинских расчетов много ранее. 

   Да и пытаются "умаслить" русских, пообещав что "пока что" поставят лишь одну пусковую установку. Но не стоит думать что американцы так "заботятся" о нас: единственная цель, которую преследуют американцы, это ослабить Россию, не дать ей закончить военный конфликт "прямо здесь и сейчас", максимально затягивая противостояние. Но в то же время сдерживая поставки современного наступательного вооружения Украинцам, дабы лишний раз не подвергать текущую ситуацию запредельной эскалации. 

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