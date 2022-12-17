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Только-только улеглась нахлынувшая информационная волна по поводу потенциального предоставления Украине зенитного ракетного комплекса MIM-104, больше известного у нас и во всем мире как "Patriot", как уже пошли новости с "опровержением" от самих американцев. На самом деле прощупывающих "почву".

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Первые новости о передаче, которая будет "прям на днях", напечатали в издании The New York Times. Где не раскрывая источников, назвали их "приближенными к ситуации". Уточнив, что процесс давно согласован. Ну почти. "Останавливает" лишь формальности в виде еще неподписавших министра обороны - Ллойда Остина и президента - Джо Байдена.

По "слухам", исходящим непосредственно от Американцев, "Патриоты" - самая совершенная система ПВО мира. Но есть в нем и слабости. Да и как его можно назвать самым лучшим, если его использование никогда не проходило в столь жестких условиях, коей и является СВО. Да и чего греха таить, хуситы показали истинное "лицо" и силу хваленых штатовских девайсов, нанеся безнаказанные удары беспилотниками по нефтебазам Саудовской Аравии. А хваленые Patriot "взирали" на это печальное зрелище с холодным беспристрастием.

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"Удачная "работа Пэтриотов в Саудовской Аравии

Но в оправдание можно сказать, что данный противоракетный комплекс заточен на борьбу с самолетами и баллистическими ракетами. И именно в борьбе с данными воздушными целями он признается лучшим, или одним из таковых.

И "внезапное явление" этого вооружения на Украине - это большой "намек" России. Не только из-за трудности проведения последующих ракетных атак. А по другой причине. Семейство Patriot'ов - это в высшей сложности продвинутая военная техника для освоения. Допустим возьмем украинских операторов советского противовоздушного комплекса "С-300". Могут ли они освоить зарубежные комплексы за "пару недель" или нет. Ответ, конечно же - "или нет". Так как даже подкованные технические специалисты смогут справиться с такой нетривиальной задачей только пройдя через продолжительное обучение, которое замет не меньше года. Соответственно, поставки MIM-104 сейчас - бессмысленны. Но есть одно но...

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Возьмем те же "Хаймарсы". Эти высокоэффективные реактивные системы с управляемыми снарядами уже показали себя в боях. К слову, американцы похвастались, что обучили украинцев управлению этой сложной техникой за две недели. Что верится с трудом. С большей вероятностью истинными операторами были натовские вояки: американцы, поляки или кто-то еще - неважно. Правда доказать это пока не получилось. Но для нас важно другое: управление РСЗО ни в какое сравнение не идет с теми самыми ЗРК.

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"Патриот"

Обслуживание "противоракетного комплекса" - это совсем другой уровень. Взять "стандартную" одну батарею Патриотов. Которая в своем составе имеет пункт управления. РЛС, само собой - пусковые установки в количестве до восьми. А все это "хозяйство" обслуживается коллективом из 90 человек. Само собой - не разнорабочих с соседней стройки. Скажу проще: добрая половина этого обслуживающего персонала должна состоять из людей с инженерно-техническими специальностями. Про знание английского даже заикаться не стоит. И если Патриот появится в течение этого полугода - это будет свидетельствовать только об одном: им управляют американцы напрямую или их "побратимы" из НАТО.









Но американцы не были бы американцами, если бы заранее не подстелили "соломку". Так бывший генерал Марк Хертлинг высказал неофициальное мнение, что если Патриоты приедут в Украину очень скоро, то это не означает о скрытной подготовке украинских расчетов много ранее.

Да и пытаются "умаслить" русских, пообещав что "пока что" поставят лишь одну пусковую установку. Но не стоит думать что американцы так "заботятся" о нас: единственная цель, которую преследуют американцы, это ослабить Россию, не дать ей закончить военный конфликт "прямо здесь и сейчас", максимально затягивая противостояние. Но в то же время сдерживая поставки современного наступательного вооружения Украинцам, дабы лишний раз не подвергать текущую ситуацию запредельной эскалации.