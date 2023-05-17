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CNN: российские ракеты теперь атакуют "центры принятия" решений в Киеве
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   Телевизионный канал CNN рассказал о том, что последняя ракетная атака столичного Киева пришлась по "центрам принятия решений". Расследователи телеканала сообщили об этом, ссылаясь на американского функционера, имеющего доступ к секретным данным.

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   О том что "правила игры" изменились, стало ясно поле нового набора целей для так называемых гибридных ударов, когда последние не только выросли в своей объемной компоненте, но и поднялась частотность таких ударов. К тому же Россия в массовом порядке задействовала своё гиперзвуковое оружие. Какие "центры принятия" решений были поражены в ночь на 16 мая - телеканал не проинформировал.


Источник фото: nsn.fm


   CNN считает, что ракетные удары были предназначены подавить комплексы и системы ПВО столичного города для продолжения атак по командным пунктам и другим стратегическим объектам Киева.

   Результатом последнего массированного прилёта ВКС РФ смогли выбить одну единицу ЗРК Patriot.

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   Как сообщил глава военной администрации столичного региона, майская атака от 16 мая стала самой максимально плотной из всех проведённых ранее.

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