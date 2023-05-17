Такими мыслями с американским телеканалом поделился высокий чин из правительства США

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Телевизионный канал CNN рассказал о том, что последняя ракетная атака столичного Киева пришлась по "центрам принятия решений". Расследователи телеканала сообщили об этом, ссылаясь на американского функционера, имеющего доступ к секретным данным.

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О том что "правила игры" изменились, стало ясно поле нового набора целей для так называемых гибридных ударов, когда последние не только выросли в своей объемной компоненте, но и поднялась частотность таких ударов. К тому же Россия в массовом порядке задействовала своё гиперзвуковое оружие. Какие "центры принятия" решений были поражены в ночь на 16 мая - телеканал не проинформировал.





Источник фото: nsn.fm





CNN считает, что ракетные удары были предназначены подавить комплексы и системы ПВО столичного города для продолжения атак по командным пунктам и другим стратегическим объектам Киева.

Результатом последнего массированного прилёта ВКС РФ смогли выбить одну единицу ЗРК Patriot.

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Как сообщил глава военной администрации столичного региона, майская атака от 16 мая стала самой максимально плотной из всех проведённых ранее.