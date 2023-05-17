Телевизионный канал CNN рассказал о том, что последняя ракетная атака столичного Киева пришлась по "центрам принятия решений". Расследователи телеканала сообщили об этом, ссылаясь на американского функционера, имеющего доступ к секретным данным.
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О том что "правила игры" изменились, стало ясно поле нового набора целей для так называемых гибридных ударов, когда последние не только выросли в своей объемной компоненте, но и поднялась частотность таких ударов. К тому же Россия в массовом порядке задействовала своё гиперзвуковое оружие. Какие "центры принятия" решений были поражены в ночь на 16 мая - телеканал не проинформировал.
Источник фото: nsn.fm
CNN считает, что ракетные удары были предназначены подавить комплексы и системы ПВО столичного города для продолжения атак по командным пунктам и другим стратегическим объектам Киева.
Результатом последнего массированного прилёта ВКС РФ смогли выбить одну единицу ЗРК Patriot.
Как сообщил глава военной администрации столичного региона, майская атака от 16 мая стала самой максимально плотной из всех проведённых ранее.