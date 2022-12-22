За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

После практически целого года слезливых мольб, яростных угроз и расчетливых публичных выступлений Украина все-таки добилась своего: передовое средство ПВО и ПРО - ЗРК Patriot (MIM-104) все-таки прибудет на Украину, но в количестве одной батареи. Пресс-служба президента США официально заявила о передаче зенитно-ракетного комплекса в распоряжение ВСУ для сдерживания российских воздушных атак и защиты наземной инфраструктуры.

реклама

Но комплекс пересечет границу "Незалежной" только после того, как военные США научат украинских техников и офицеров управляться с Патриотом. Обучение произойдет на нейтральной территории где-то в Европе.

Второй вопрос, который сильно волнует понимающих лиц, сколько же будет передано пусковых установок: но тут возможны всего два варианта - четыре установки или восемь, где одна ПУ вмещает четыре ракеты.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде





реклама

Пусковая установка "Патриота"





Что даст Украине одна батарея ЗРК MIM-104

Здесь долго думать не надо - ответ совершенно простой. Одна батарея на всю Украину - это "ни о чем". Именно такое влияние окажет на защиту неба такой вот скромный набор "юного ракетчика". Но тут уже можно сделать небольшой, но такой само собой напрашивающийся вывод: дорогой до невозможности и немного менее эффективный противоракетный (и противосамолетный) комплекс с вероятностью в 99.9% разместят в зоне защиты самых важных объектов Украины. Что это будет, - главный штаб, правительственный квартал или защита критической инфраструктуры - угадать слишком сложно.

реклама





Киевский Крещатик





реклама

Но тут стоит сделать допущение, если американцы и их союзники "не пожлобятся" и примут решение добавить иные комплексы ПВО, будь то те самые NASAMS, IRIS-T или что-нибудь "из европейского" - например ЗРК среднего радиуса действия PAAMS (точнее SAMP-T в сухопутном варианте), не будем брать в расчет "укороченные" зенитные комплексы. То да, на Украине может быть создана насыщенная система противовоздушной обороны, аналогичная той, которая действует в странах-членах НАТО.

Важное допущение-напоминалка: Patriotы как передовое вооружение, действуют не сами по себе, а уже включены и встроены на всех уровнях в противовоздушную систему НАТО под названием NATINADS. Естественно, такое "решение" значительно облегчает использование Патриотов на Украине. Но...





Радар P-37





Тут высокие технологии ЗРК-комплекса могут сослужить очень плохую службу в плане очень легкой цели для обнаружения противником. "Собака зарыта" в процессе перехода в так называемый боевой режим, когда РЛС AN/MPQ-53/65 создает мощный электромагнитный выброс-сигнал. И вот это самое излучение легко и просто могут "услышать" соответствующие российские комплексы, причем все это будет сделано на достаточном удалении.

Но в НАТО об этом хорошо знают, как водится, забугорные "хлопцы" тоже не лыком шиты, поэтому такую фичу "устраняют" посредством соблюдения длительной радиотишины и скоростным приведением в "полную боевую готовность" комплекса за 5 минут или раньше. А воздушные цели "подсвечиваются" при помощи стационарно установленных РЛС или самолетов, курсирующих вдоль Польско-украинской границы. Это самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления - Boeing E-3 Sentry и Boeing E-7 Wedgetail.





Boeing E-3 AWACS





Хотя это не панацея, так как все равно будут передаваться данные для захвата и сопровождения цели, а они и "выдадут" работу данной станции РЛС. Причем наши "слухачи" смогут анализировать трафик, так как захват цели будет сопровождаться всплеском "сетевой активности".





Сможет ли сбить баллистическую ракету

Тут до "конца жизни" будет аукаться тот приснопамятный случай в Саудовской Аравии, когда хуситы "взяли да использовали" дроны (возможно иранские), после чего нефтяной промышленный комплекс арабского Королевства "вышел из чата", а Патриоты безучастно смотрели как горит драгоценная нефть и ничего не делали...





Джедда Саудовской Аравии, где произошел сильный пожар





И опять есть "маленький нюансик": Саудовской Аравии никто не помогал преждевременно обнаружить скорый налет роя дронов, на Украине же ситуация "несколько" другая. На эту республику "работает" без исключения вся НАТОвская разведка, в том числе и спутниковая. А мы все хорошо знаем и "чтим" важнейшее правило: если предупрежден, значит вооружен. Поэтому информация о точном районе пуска ракет и его предполагаемом пути следования и "конечной точки" дает отличный выбор для размещения Патриотов (и не только их) где надо. Следовательно, эффективность успешной "работы" возрастает.









Подведем итог

Как и писал выше, одна батарея "не сделает погоды" в плане отражения воздушных атак. Но тут как с теми же "Хаймарсами": за первой партией последовала следующая и следующая, и так далее. И мы помним чем все это закончилось.

Но тут вот какой момент: американцы - не дураки, они отправят в самом начале лишь небольшое количество для проверки эффективности в условиях "яростных атак", такого опыта у Патриотов никогда ранее не было. И вот только после этого последует "золотой дождь" (гусары - молчать).

А если "конкретно-конкретно" пройтись по Патриоту, "случай" в Саудовской Аравии показал слабые места в этом ЗРК. Если же "кому надо" воспользуются хуситскими "лайфхаками", то угрозу от данного ЗРК пусть не переведешь на "ноль", но значительно уменьшишь.

И самые главные слова: при наличии политической воли Патриоты могут быть уничтожены в первом же бою. Наблюдаем.