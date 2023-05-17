Сутки назад массированным ракетным налётом, в том числе с использованием гиперзвукового "Кинжала", в украинской столице было уничтожено 5 ПУ и 1 многозадачная РЛС ЗРК Patriot выпущенного в США. Такую информацию предоставили в отечественном оборонном ведомстве.
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Российское Минобороны поделилась деталями сокрушительного ракетного налёта от 16 мая по военным объектам в Киеве. По уточнённым данным были поражены и нейтрализованы не только машины РЛС и одной противоракетной ПУ, а целых пять пусковых установок.
Источник фото: news.ru
В МО РФ сделали акцент на том, что предоставленная информация является "достоверно верифицированной". В ВСУ же и официальные представители украинской власти всячески отрицают любое поражение американской ПВО в Киеве. По понятным причинам.
В американских же масс-медиа стараются действовать "хитрее", делая акцент в рассказе об уничтоженном ЗРК Patriot, де, мол, всего лишь "повреждена", а не полностью разрушена одна пусковая установка, а все остальные машины комплекса "в полном порядке".
О том что повреждена одна ПУ сообщается и в сообщении на сайте американского телеканала CNN.