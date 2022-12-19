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Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен

В данной статье будут упомянуты российские ракеты, которые могут быть сбиты с большей или меньшей вероятностью, и ракеты, которым Патриот физически противостоять не способен
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   Украинцы надеются в скором времени получить из-за моря-окияна хваленые ЗРК "Patriot". Уповая в последующем сбивать этими совершенными комплексами противовоздушной обороны приносящие много проблем российские "крылатые разорители". Как говорится в одной известной книге - Блажен кто верует...

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Источник фото: missilery.info

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ЗРК "Patriot" РАС-3


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   А тем временем уже известны конкретные модификации противовоздушных ракетных комплексов, готовых во всеоружии встретить российские воздушные угрозы. Это - ЗРК Patriot PAC-3MSE и Patriot PAC-2 GEM-T, гораздо более продвинутые, чем базовая версия - PAC-2. И с этим трудно не согласиться, так в отличие от "классического" PAC-2, PAC-3MSE используют два типа ракет: ERINT и MIM-104F. А они "не лыком шиты", так как боеголовка продвинутых "воздушных охотников" обладает помехоустойчивыми радиолокационными свойствами, "сопряженными" с так называемым К-диапазоном, а все это грозное наследие упрощенного PAC-2 управляется многовариантными газодинамическими уровнями двигателей. 


Источник фото: missilery.info

Устройство РАС-3

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   В переводе "на нормальный" человеческий язык это означает, что эти противоракеты (речь идет о ERINT и MIM-104F) могут похвастаться технологией особо точного наведения на цель, со способностью выдерживать сверхвысокие перегрузки в полете до 65 пунктов, с практически мгновенными "переходами" по траектории. Расшифровываю дальше: с такими техническими "навыками" данные противоракеты могут перехватывать и уничтожать воздушные цели с баллистической траекторией (и не только ей), способные "сопротивляться" и использованием противозенитных виражей с перегрузками порядка 30G. Ликвидация такой воздушной цели происходит посредством кинетического поражения.


Какие ракеты может сбить усовершенствованный Патриот


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Источник фото: gazeta.ru

9М723−1 "Искандер-М"


   Говоря о противоракетах ERINT и MIM-104F PAC-3MSE, можно с некой долей фантазии утверждать, что усовершенствованные версии могут попытаться сбить современные "Искандеры-М". Но с небольшим допущением: они должны быть перехвачены во время терминальной стадии полета, когда по "естественным причинам" скорость ракеты снижается до 2.5 - 4 чисел Маха. Вероятность положительного исхода для противоракет в таком случае составляет 50-70%, что значительно лучше результата NASAMS (эти дают "гарантии" в 20-40%), а вот IRIS-T дают уже более приближенный вариант к самым новым Пэтриотс в 40-60% вероятностного поражения.


ракеты ЗУР IRIS-T


   А если "взять и посмотреть" на модификацию противоракет MIM-104E GEM-T, которые имеют высокочувствительные взрыватели, лучше чем у своего собрата, то они способны противостоять и ракетам той самой "иранской сборки" Fateh-110 и Fateh-313, которые по слухам уже есть или вскоре могут появиться в ВС РФ. 

   Причина потенциального успеха кроется в более продвинутой боеголовке с "настроенными" блоками инициирования, благодаря которым достаточно высок шанс преждевременного "срабатывания" ракет семейства Fateh. 

   Помимо прочего, MIM-104E GEM-T могут "покуситься" и на исконно российские Х-31ПД и Х-58У, "не забывая" и о знаменитых "X-32".

Источник фото: overclockers.ru

Две "X-32"


   Но если сравнивать эффективность MIM-104E GEM-T против MIM-104F PAC-3MSE, то первая значительно уступает второй в вероятности поражения того самого Искандера-М с цифрами в 20-35%.


С чем не справится Пэтриот

   Скорее всего, полностью бесполезны вышеобозначенные Патриоты против "ракет-стратегов": того самого "Калибра" в модификации "3М14Т" и крылатых ракет воздушного базирования "X-101". Да и тактическая "X-50", запускаемая с самолета, вряд ли сможет быть сбита. 

   Ну и с вероятностью в 99% не будет перехвачен знаменитый "Кинжал", развивающий скорость до 10-12 Махов. 


Источник фото: bbc.com

МиГ-31К с "Кинжалом"


   Почему так сложно сбить вышеперечисленные крылатые ракеты

   Причина кроется в "хитром" режиме полета. Все обозначенные ракеты летают на низкой высоте для повышенной "непроницаемости" и защищенности от РЛС, например таких, как AN/MPQ-53/65, используемых вместе с комплексом Патриотов. Во время своей низкой траектории наши "ракетные питомцы" прячутся за природными или рукотворными преградами. К первым относятся возвышенности, холмы, леса и горы, ко вторым можно отнести городскую застройку

   


Источник фото: missiledefenseadvocacy.org

   AN/MPQ-53/65


Как американцы могут обойти этот "ограничивающий фактор"

   Из-за слабо реализованного режима нижнего луча диаграммы направленности РЛС AN/MPQ-53, данные антенны имеют "рабочий угол" лишь в 1 градус проигрывая российским аналогам. И именно поэтому семейство MPQ-53/65 не смогло справиться с низколетящими дронами во время атак на нефтяные заводы Саудовской Аравии.


Источник фото: livejournal.com

ДРЛО Sea King ASaC.7


   Устранить проблему поможет использование специализированных вертолетов SeaKing AEW Mk.7 с функцией системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые смогут реализовать целеуказание по низколетящим целям. Либо использование знаменитых самолетов E-3C/G Sentry с AWACS. Но польза от таких самолетов "ограничена" лишь территорией Западной Украины...

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Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
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