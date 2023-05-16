Как могла быть организована засада на российские борта ВКС РФ в Брянской области

Три дня назад в воздушном пространстве Брянской области РФ были поражены 4 единицы боевой авиации ВКС РФ: Су-34, Су-35 и два вертолёта Ми-8. После ЧП специалисты решили с помощью рассуждений предположить как смогли быть организованы засадные мероприятия ВСУ. Что, в свою очередь, позволит избежать повторения подобных событий.

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Эксперты решили, что весьма вероятно украинские силы использовали мобильные ЗРК NASAMS совместного норвежско-американского производства. Если бы это были предположительно американские ЗРК Patriot, то такую технику бы засекли и уничтожили за мгновение, по причине чрезвычайной заметности последней во время фазы активной работы. И как раз NASAMS имеется на вооружении ВСУ.





NASAMS. Источник фото: gagadget.com





По военно-техническим характеристикам ракеты данной ЗРК варьируются от расстояния пуска, начинающегося от 20 км до 180 км. А батарея полного состава имеет 3 огневых взвода, 12 пусковых установок с 6 зенитными ракетами в каждой, 3 РЛС и оптоэлектронную систему наведения NTAS. Кроме того NTAS может нормально функционировать и выполнять свои непосредственные обязанности в условиях значительных помех и без активированного радара, засекая крупные воздушные средства в виде самолётов и вертолётов на расстоянии нескольких десятков км.

Предположительно украинские военнослужащие применили в качестве засадного плана один огневой взвод, где ЗУР AIM-120 AMRAAM уже заранее были наведены на рассчитанные точки соприкосновения с российской техникой, а как только поступила информация о наличии "на горизонте" российских самолётов и вертолётов, были активированы радары для более точного наведения ракет. Ну а дальше мы уже всё знаем...





А-50. Источник фото: rt.ru





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Можно ли противостоять подобным засадным мероприятиям? Можно, но для этого нужно перебазировать стартовый район запуска авиации ВКС РФ вглубь тыловых районов. Вторым немаловажным фактором нужно считать нахождение в "пятом океане" в круглосуточном режиме бортов ДРЛО.