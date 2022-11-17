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Как бы злопыхатели не мечтали о пустом российском "амбаре" с ракетами и об их околонулевой эффективности, интернет полнится видеоподтверждениями попаданий и успешных поражений выбранных целей. И без разницы, что это за объект: самолет, атакующий цели на земле, либо стационарный объект, защищенный эшелонированной зоной ПВО, все цели будут уничтожены.

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И пожалуй наш список начнется с "королевы тайны" - крылатой ракеты "РВВ-БД"





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РВВ-БД





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1. Самая дальнодействующая управляемая ракета из всех, способная поражать воздушные цели на расстоянии в пределах 300 километров. Хотя под "завесой тайны" скрывается глубокая модификация еще советского изделия "Р-37", новый образец имеет в корне отличающиеся движитель и систему захвата цели, способные поражать самые "петляющие" объекты, в том числе, быть использованными против своих ближайших собратьев - ракет.

Помимо этого, ракета "подходит" большому количеству воздушных средств: от самолета настоящего - Су-35, до перспективного, но уже участвующего в СВО - Су-57. Но настоящий "любимец" РВВ-БД - это истребитель МиГ-31. Благодаря "симбиозу" скоростей с самолетом Микояна, ракета "может себе позволить" поражать любые действующие воздушные цели: ведь скорость полета крылатой "перехватчицы" составляет порядка чуть более 7000 км/ч.

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Циркон





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2. Гордость отечественного ракетостроения, и российского флота - в частности, ракета "Циркон", прежде всего, предназначена быть подводным "лифтом" для скорейшего погружения на корм рыбам таких крупных кораблей, как вражеские фрегаты, ракетные крейсеры и авианосцы. Причем последние, по понятным причинам, потенциальная "любимая" мишень для Цирконов.

Циркон пришел на замену в общем-то достаточно адекватному "Граниту", но современные ПРО могут сбить устаревшее поколение (а могут и не сбить). А вот Циркон из-за своей "гиперзвуковости" современным средствам ПВО и ПРО противника - не по зубам. Еще бы, 9000 километров в час - это вам не это...

Носителями ракеты выступают только судна военно-морского флота, в том числе и подводные лодки, но в ближайшей перспективе, "минерал" попытаются установить как береговой "заслон".





Х-555









3. "Отцом" неядерной крылатой ракеты большой дальности принято считать предшественника Х-555, ракету - Х-55СМ. Наш "современник" от своего "папаши" отличается повышенной точностью, благодаря усовершенствованной системе наведения. Ракета принята на вооружение совсем недавно: в 2015 году, и уже успешно использовалась в Сирийской компании. Носителями Х-555 являются "большие птички" - стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Скорость, конечно небольшая, "по рамкам" Циркона: всего лишь 850км/ч, но дальность все "компенсирует": в неядерном исполнении Х-555 способна пролететь около 2500 километров.





Х-32









4. "Ха-тридцать два", специально разработанная для дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, уже успела успешно повоевать в ходе СВО. Прозванная "убийцей авианосцев", ракета противостояла наземным целям военной инфраструктуры Украины. Благодаря своей "заточенности" под противостояние с самыми совершенными современными ПРО, в том числе и американскими Патриотами в модификации PAAC-4, ракета является серьезным противником для зенитных противоракет. Как интересный факт: ни одна из запущенных с борта Ту-22М3 ракет не была сбита, успешно обойдя все "заслоны". Максимальная скорость ракеты составляет до умопомрачительных 5400 км/ч с дальностью пуска до 1000 километров.





Х-101









5. И последний "гость" нашей программы - стратегическая крылатая ракета "ха сто один", подходящая под принятую классификацию "воздух-земля". "Козырь" этой ракеты - большое расстояние, способное быть преодоленной ракетой. Так дальность пуска может составлять около 5,5 тыс. км. Ракета отличается высоким ракетным "интеллектом", заключающемся в широком профиле полета. Еще бы, воздушный снаряд в зависимости от условий и оказываемых противником "почестей", способен корректировать высоту своего полета от 30 метров до 10 км над уровнем моря. Ну а чтобы над целью и по маршруту подлета к оной, средствам ПВО и ПРО жизнь медом не казалась, ракета оснащена встроенной системой РЭБ, "вырубающей" зенитные ракеты врага.





Конечно, это не полный список, но наиболее громкий - без сомнений. И конечно же, мы все ждем, скорейшего ввода "в серию" сверхсекретной "Х-БД".











