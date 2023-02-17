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Долго ли коротко ли, но британская военщина облизывалась да облизывалась на российскую Т-14 Армату, подумала 100 раз, ещё раз поглядела на наш танк, способный только отрабатывать "номера" на парадах и на выставках, посвященным "бронированным машинам будущего" и решила не повторять "особый путь" modern tank from russia, изготовленный в количестве аж 30 штук и потихоньку решила обратиться в прошлое. Ну как в прошлое, взяв за основу неплохо зарекомендовавший себя в битве против устаревшей военной техники из формата "back to USSR" во время Иракской войны, когда британские Challenger 2, словно хищные кошки африканских прерий, терзали практически беззащитные Т-55 иракской же армии, и те ответить им нисколечки не могли. Так как зная свои же преимущества, танкисты "Защитников" стреляли с немыслимых 2 километров, поражая технику 50-ых годов на убой с такого расстояния. Танки армии Саддама Хусейна просто же достать не могли, так как были сильно устаревшими. Да и обнаружить с такой дистанции британского "зверя" было проблематично. Так что иракская компания для Challenger 2 прошла более чем успешно, так как за всё время было потеряно лишь две боевые машины. Причем ни одна из этих "losses" не была танковой или артиллерийской дуэлью. Первый танк был потерян в результате так называемого дружественного огня и общей несогласованности действий между танковыми экипажами: во время боевого дежурства, одна из машин вышла в дозор и заняла замаскированную позицию, немногим позже на эту же позицию стал выдвигаться другой экипаж, увидев издалека нечто, похожее на "вражеское укрытие", сразу же открыл огонь и вторым выстрелом поразил "ничего не подозревающего оппонента". Каково же было его удивление и отчаяние, когда "второй" узнал, что подбил и в прямом смысле разнес по иракским закоулочкам свой же британский танк. Танк после попадания сослуживцев просто разорвало на части. Вторая потеря случилась четырьмя годами позже, когда танковый экипаж не заметил умело спрятанный тяжелый фугас. Противотанковый снаряд не оставил шанса британской машине. Вот собственно и все боевые потери за всё время эксплуатации.

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Взорванный Челленджер 2 в Ираке. Источник фото: reddit.com





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Получается танк "бессмертный" - но нет, у второго поколения была куча проблем, о которых прекрасно знали инженеры дочерней компании: из-за шагов в сторону "бронированного сарая" с гладкоствольно-нарезной пушкой ROF L30A1 55 калибра (отсылка к локальному мему оверклокерс.ру) и слабоватым для танка в 65 тонн двигателем Perkins 3012/RR CV12, танк оказался вовсе не таким сбалансированным как хотелось бы: из-за жертвы в пользу бронирования, маневренность бронемашины оказалась "на нуле", как и базовая скорость; нарезная пушка поддерживала слишком мало разновидностей современных снарядов (до свидания корректируемые боеприпасы), а подвеска была нежной аки тургеневская барышня в XIX веке. Что и говорить - недостатков больше чем один. И сдюжит ли один Челленжер под номером два против 5-ки модифицированных Т-72Б3М на СВО - та ещё задачка. Поэтому ещё до начала специальной воинской операции специалисты из Соединенного королевства стали задумываться о создании "Противника" нового поколения, и перед ними стоял выбор, продолжить "клепать" нечто новое или же остановиться на "традиции", и продолжить серию. Как видится, решили не генерировать абсолютно новую платформу а-ля Армата, а взять лучшее от старого-доброго Challenger 2 и добавить свежих веяний "танковой моды", но без перебарщивания. И к настоящему дню уже известны первые "наброски англо-немецкого художника", так как новый танк является совместным детищем германского концерна Rheinmetall AG и британской BAE Systems, а общим производством занялась "дочка" компаний - Rheinmetall BAE Systems Land.





Улучшенный Челленджер 2LEP. Источник фото: odetievbrony.ru

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Зная старые проблемы, решили исправить их. Давайте пробежимся по "улучшайзингу" Challenger 3





Пушка Rheinmetall Rh 120 L55A1 вместо ROF L30A1. Калибр не поменялся, но изменилось внутреннее "устройство". Теперь новый Челленджер "не станет выделываться", будучи единственным танком современности с нарезной пушкой, а сменит главное орудие на "классическую" для теперешних танков нарезную пушку, немецкую кстати. Благодаря этому максимальная дальнобойность пусть и снизилась с запредельных 7 километров, но в реальности пробить любой танк с адекватной броней XXI века, да и попасть с такого расстояния - невозможно. Но. Теперь благодаря унификации пушки с немецкими же снарядами, он может использовать боезаряды от Leopard 2, в том числе и современные выстрелы DM53, DM63 и сверхперспективный DM 73. И да, теперь появилась возможность стрелять корректируемыми боеприпасами ака "Краснополь" натовского разлива.

может быть интересно: Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе





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Этапы развития подкалиберных снарядов. Источник фото: germanarmor.blogspot.com





Обновленная башня. Она будет легче, но в то же время прочнее башни предшественника.

Улучшенное бронирование. Тут развитие пошло в "трех плоскостях". Израиль любезно поделился своей активной защитой танка Trophy - пожалуй лучшей системой такого рода "прямо сейчас", многократно проверенной в боях. "Вторая плоскость" - это броня из улучшенного композитного материала "EPSOM". И всё это шлифуется дополнительной броней "FARNHAM".









ОБТ Challenger 3. Источник фото: army-technology.com









Новая силовая установка. Из-за большого веса "старый" Челленджер был медлительный со скоростью до 40 км/ч и слабо маневренный, с низкой удельной мощностью на единицу массы. Но учтя это, теперь придать прыти танку сможет дизельный мотор Perkins CV12-9A V12 объемом 26.1 литра мощностью до 1500 л.с.





Новый Perkins CV12-9A V12. Источник фото: docs.tuyap.online .





Для лучшей защиты экипажа от детонации боеукладки, сами снаряды расположены в тыльной стороне башни и имеют дополнительную перегородку перед танкистами, состоящими из командира, наводчика, заряжающего и водителя.

Само собой "не забыли" разработать новую гидропневматическую подвеску "NextGen" третьего поколения.

Улучшены "глаза танка": появился прицел командира Safran PASEO, тепловизор наводчика Leonardo и "ночник" Leonardo DNVS 4. Кроме того у танка будут фронтальная и тыльная инфракрасные камеры.





Челленджер 3. defence-and-security.com





Всё это позволяет считать без всяких инсинуаций Challenger 3 абсолютно новым танком, где от представителя "старшего поколения" осталось лишь название и "внешние обводы". Всё остальное совершенно другое. Но королем поля боя он может стать только в результате трудных боевых экзаменов против таких же "свежих танков", чего естественно ни в коем случае не допустят его "родители" - Германия и Великобритания, так как танк нужно "обкатать" на полигонах. Поэтому СВО детищу Rheinmetall BAE Systems Land вряд ли светит.