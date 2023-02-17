Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3

Британское Минобороны уже подписало контракт на производство 148 танковых единиц с общей суммой в 800 млн фунтов стерлингов
[ ] для раздела Блоги
1
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Долго ли коротко ли, но британская военщина облизывалась да облизывалась на российскую Т-14 Армату, подумала 100 раз, ещё раз поглядела на наш танк, способный только отрабатывать "номера" на парадах и на выставках, посвященным "бронированным машинам будущего" и решила не повторять "особый путь" modern tank from russia, изготовленный в количестве аж 30 штук и потихоньку решила обратиться в прошлое. Ну как в прошлое, взяв за основу неплохо зарекомендовавший себя в битве против устаревшей военной техники из формата "back to USSR" во время Иракской войны, когда британские Challenger 2, словно хищные кошки африканских прерий, терзали практически беззащитные Т-55 иракской же армии, и те ответить им нисколечки не могли. Так как зная свои же преимущества, танкисты "Защитников" стреляли с немыслимых 2 километров, поражая технику 50-ых годов на убой с такого расстояния. Танки армии Саддама Хусейна просто же достать не могли, так как были сильно устаревшими. Да и обнаружить с такой дистанции британского "зверя" было проблематично. Так что иракская компания для Challenger 2 прошла более чем успешно, так как за всё время было потеряно лишь две боевые машины. Причем ни одна из этих "losses" не была танковой или артиллерийской дуэлью. Первый танк был потерян в результате так называемого дружественного огня и общей несогласованности действий между танковыми экипажами: во время боевого дежурства, одна из машин вышла в дозор и заняла замаскированную позицию, немногим позже на эту же позицию стал выдвигаться другой экипаж, увидев издалека нечто, похожее на "вражеское укрытие", сразу же открыл огонь и вторым выстрелом поразил "ничего не подозревающего оппонента". Каково же было его удивление и отчаяние, когда "второй" узнал, что подбил и в прямом смысле разнес по иракским закоулочкам свой же британский танк. Танк после попадания сослуживцев просто разорвало на части. Вторая потеря случилась четырьмя годами позже, когда танковый экипаж не заметил умело спрятанный тяжелый фугас. Противотанковый снаряд не оставил шанса британской машине. Вот собственно и все боевые потери за всё время эксплуатации. 

может быть интересно: В России начаты работы над "Штурмом", танком способным "раздавить" Армату на поле боя

реклама


рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
-19% на 13900KF - цены рухнули
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

Взорванный Челленджер 2 в Ираке. Источник фото: reddit.com


реклама

   Получается танк "бессмертный" - но нет, у второго поколения была куча проблем, о которых прекрасно знали инженеры дочерней компании: из-за шагов в сторону "бронированного сарая" с гладкоствольно-нарезной пушкой ROF L30A1 55 калибра (отсылка к локальному мему оверклокерс.ру) и слабоватым для танка в 65 тонн двигателем Perkins 3012/RR CV12, танк оказался вовсе не таким сбалансированным как хотелось бы: из-за жертвы в пользу бронирования, маневренность бронемашины оказалась "на нуле", как и базовая скорость; нарезная пушка поддерживала слишком мало разновидностей современных снарядов (до свидания корректируемые боеприпасы), а подвеска была нежной аки тургеневская барышня в XIX веке. Что и говорить - недостатков больше чем один. И сдюжит ли один Челленжер под номером два против 5-ки модифицированных Т-72Б3М на СВО - та ещё задачка. Поэтому ещё до начала специальной воинской операции специалисты из Соединенного королевства стали задумываться о создании "Противника" нового поколения, и перед ними стоял выбор, продолжить "клепать" нечто новое или же остановиться на "традиции", и продолжить серию. Как видится, решили не генерировать абсолютно новую платформу а-ля Армата, а взять лучшее от старого-доброго Challenger 2 и добавить свежих веяний "танковой моды", но без перебарщивания. И к настоящему дню уже известны первые "наброски англо-немецкого художника", так как новый танк является совместным детищем германского концерна Rheinmetall AG и британской BAE Systems, а общим производством занялась "дочка" компаний - Rheinmetall BAE Systems Land.

читать по теме: Перспективы Challenger 2 в СВО, пробьет ли его броню Т-90 или британец станет гегемоном на поле боя


Улучшенный Челленджер 2LEP. Источник фото: odetievbrony.ru

реклама


   Зная старые проблемы, решили исправить их. Давайте пробежимся по "улучшайзингу" Challenger 3


  •    Пушка Rheinmetall Rh 120 L55A1 вместо ROF L30A1. Калибр не поменялся, но изменилось внутреннее "устройство". Теперь новый Челленджер "не станет выделываться", будучи единственным танком современности с нарезной пушкой, а сменит главное орудие на "классическую" для теперешних танков нарезную пушку, немецкую кстати. Благодаря этому максимальная дальнобойность пусть и снизилась с запредельных 7 километров, но в реальности пробить любой танк с адекватной броней XXI века, да и попасть с такого расстояния - невозможно. Но. Теперь благодаря унификации пушки с немецкими же снарядами, он может использовать боезаряды от Leopard 2, в том числе и современные выстрелы DM53, DM63 и сверхперспективный DM 73. И да, теперь появилась возможность стрелять корректируемыми боеприпасами ака "Краснополь" натовского разлива.
может быть интересно: Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе


реклама

Этапы развития подкалиберных снарядов. Источник фото: germanarmor.blogspot.com


  •    Обновленная башня. Она будет легче, но в то же время прочнее башни предшественника.
  •    Улучшенное бронирование. Тут развитие пошло в "трех плоскостях". Израиль любезно поделился своей активной защитой танка Trophy - пожалуй лучшей системой такого рода "прямо сейчас", многократно проверенной в боях. "Вторая плоскость" - это броня из улучшенного композитного материала "EPSOM". И всё это шлифуется дополнительной броней "FARNHAM".



ОБТ Challenger 3. Источник фото: army-technology.com


читать по теме: Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины         


  •    Новая силовая установка. Из-за большого веса "старый" Челленджер был медлительный со скоростью до 40 км/ч и слабо маневренный, с низкой удельной мощностью на единицу массы. Но учтя это, теперь придать прыти танку сможет дизельный мотор Perkins CV12-9A V12 объемом 26.1 литра мощностью до 1500 л.с.


Новый Perkins CV12-9A V12. Источник фото: docs.tuyap.online


  •    Для лучшей защиты экипажа от детонации боеукладки, сами снаряды расположены в тыльной стороне башни и имеют дополнительную перегородку перед танкистами, состоящими из командира, наводчика, заряжающего и водителя. 
  •    Само собой "не забыли" разработать новую гидропневматическую подвеску "NextGen" третьего поколения.
  •    Улучшены "глаза танка": появился прицел командира Safran PASEO, тепловизор наводчика Leonardo и "ночник" Leonardo DNVS 4. Кроме того у танка будут фронтальная и тыльная инфракрасные камеры. 


Челленджер 3. defence-and-security.com


   Всё это позволяет считать без всяких инсинуаций Challenger 3 абсолютно новым танком, где от представителя "старшего поколения" осталось лишь название и "внешние обводы". Всё остальное совершенно другое. Но королем поля боя он может стать только в результате трудных боевых экзаменов против таких же "свежих танков", чего естественно ни в коем случае не допустят его "родители" - Германия и Великобритания, так как танк нужно "обкатать" на полигонах. Поэтому СВО детищу Rheinmetall BAE Systems Land вряд ли светит. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bae systems challenger 3 танк четвертого поколения челленджер 3
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom MiniAir 11
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Главные игры февраля 2023 года
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge WIFI DDR4
16
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
14
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
32

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
9 февраля 2023 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казнённый боец Вагнера оказался жив и снялся в новом видео вместе с Пригожиным
5
В Кишинёве бдительные горожане заметили одинокий БТР на улицах города
6
В России "привязали" противотанковую гранату к скоростному дрону и показали видео c испытаний
4
20% танкеров-продуктовозов всего мира теперь работают на РФ
9
Пригожин назвал главную слабость ЧВК "Вагнер" на Украине
2
Почему рубль дешевеет, что творится с экономикой РФ, и когда за $1 будут давать 90 рублей
9
69% всех американцев испытывают трудности с покупкой еды
8
Facepalm: Нидерланды, Дания и Финляндия отказались поставлять танки Leopard 2 на Украину
4
Новый драйвер AMD ускорил Radeon RX 6000 до 40% в тесте с трассировкой лучей 3DMark DXR
8
Основатель ЧВК Вагнера подтвердил, что его подразделение самое результативное на всей линии фронта
2
В США разрабатывают боевой дрон размером с Boeing 737 AEW&C, дрон будет помогать в боях F-35
1
Оверклокер использовал секретную утилиту Intel для разгона Core i9-13900HK до 5,8 ГГц
1
Биткоин достиг максимальной цены почти в 25000 долларов с августа
8
Пригожин - наше продвижение замедлилось и Бахмут могут окружить не ранее марта-апреля
18
Китайские аэростаты над США — часть операции по возвращению Тайваня
2
Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
+
США в очередной раз отказали Украине в поставках дальнобойных ракет ATACMS
+
Российские умельцы создали новый противотанковый дрон (Видео)
1
Gigabyte выпустит внешнюю видеокарту AORUS RTX 4090 Gaming Box с жидкостным охлаждением и БП
2
Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
16

Популярные статьи

Китай применил боевой лазер против корабля береговой охраны Филиппин - без США не обошлось
9
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
58
Британская разведка Mi6 назвала потери танков Россией критическими – виртуальные подсчёты от Mi6
23
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
35
Модернизированный МиГ-35С получит от Су-30СМ2 и Су-35СМ вооружение, авионику и бортовое оборудование
+
AMD выпустила новые драйвера Adrenalin 23.2.1 WHQL для всех видеокарт
46
НАТО против России, Китая и Ирана: Западный блок планирует начать несколько конфликтов одновременно
10
Пентагон: Северная Корея продемонстрировала достаточное количество МБР, чтобы сокрушить оборону США
22
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 3. Доработка радиатора
38
Обзор и тестирование смартфона Doogee V Max
4

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:32
К 2050-му сделают?
"Мощный, быстрый, всевидящий" - англичане и немцы договорились о производстве танков Challenger 3
[Zero]
02:31
Системные требования Киберпанка, некстген Ведьмака 3, RDR2 и других игр мешают. ) Хотя с DLSS и FG может и будет. Ну подумаю еще, спасибо за совет.
ТОП-5 видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090 – от относительно бюджетных до премиальных
32Влад32
02:30
Возможность? Они воюют против нас, взрывают наши газопроводы, устраивают другие теракты. Что еще надо? Чтобы по нам ракеты ядерные запустили? Прекратите для начала показательно совместную деятельность...
В МИД РФ допустили возможность разрыва отношений с США
32Влад32
02:27
Повысят, однозначно. Пока вся западная Европа засунула языки в попу, США могут беспредельничать. Но бесконечно это продолжаться не будет. Именно поэтому США сходят с ума, развязали третью мировую, в н...
В июле США объявят дефолт, если Конгресс не повысит лимит госдолга
Илья Коваленко
02:26
Киберпанк - игра для дегенератов.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
V.L.A.D.L.E.N
02:23
Опять какая-то срань. 11 Ultra - the best!
В сеть попало реальное изображение Xiaomi 13 Ultra
32Влад32
02:22
Не готов? Пошел вон! И не территории это Украины. Такую страну создал СССР, а его правопреемник Россия все исправит.
Зеленский заявил о неготовности к сдаче территорий Украины в обмен на мир
32Влад32
02:20
Только полный идиот может думать, что третья мировая - это не страшно. Но, к сожалению, она уже идет. Пока что еще в относительно мягкой фазе. Но посмотрите на Запад. Они же постепенно подводят к боле...
В МИД РФ не исключают нанесение Россией ударов по целям в космосе
Илья Коваленко
02:18
Блок 850 тянет две 3080 - проверено.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
Илья Коваленко
02:16
Как раз таки 30ю серию и стоит брать. Она сейчас максимально подешевела, скоро будет рост, так как Биткоин собирается на Марс улететь.
Брендовые флагманы NVIDIA покупают только богатеи, а мы сэкономим 40 000р на покупке видеокарты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем