Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Появление роботизированной САУ Коалиция-СВ создаст перелом в контрбатарейной борьбе на СВО

По ряду прямых и косвенных признаков, 2С35 на порядки превосходит западных конкурентов из ниши "артиллерийские системы"
[ ] для раздела Блоги
1

реклама

   Совсем недавно в России завершились госиспытания отечественного самоходного орудия Коалиция-СВ, способного неприятно удивлять оппонента российских вооруженных сил. И как считают в Ростехе, 152-мм САУ по ряду признаков на голову выше иностранных аналогов. Это прежде всего касается дальнобойности самоходного артиллерийского орудия и точности его выстрелов. Причем в новинке сделан упор и на боевое быстродействие, заявили в госкорпорации.

   Официальный представитель фирмы считает, что неправильно новый оборонный продукт называть чистой самоходной гаубицей. По мнению пресс-службы, 2С35 прежде всего полноценный "боевой робот", перевернувший страницу в истории развития артиллерийских комплексов "made in Russia". И действительно, благодаря запредельному в сравнении с прошлыми моделями артсистем отечественного разлива уровню автоматизации рутинных процедур, решаемыми операторами установки удаленно из специальной бронированной капсулы, экипаж бронемашины в оперативном порядке, адекватно времени, сможет выполнять боевую задачу. Причем все это будет выполнено своевременно при быстро меняющейся обстановке в зоне конфликта.

реклама




Источник фото: wallpaperflare.com


реклама



   А так как финальный этап государственных тестов уже закончился, не лишним образом следует ожидать, что первые образцы испытанной в сложных условиях приемной комиссии техники, сразу "с корабля на бал" отправятся в зону проведения российской спецоперации на Украине. К тому же ввиду противника ни капли не обделенного западными передовыми вооружениями, российских перспективных образцов артиллерийских систем ждут не дождутся на передовой. Причем будущие экипажи точно знают чем будут заниматься: это контрбатарейная борьба с западными дальнобойными САУ. И вот живые примеры: ряд иностранных длинноствольных пушек в калибре НАТО 155-мм, в предельных своих результатах достигают максимальной дальности полета снаряда в 50 километров. Что вовсе не удивительно при весомых 52-калибрах длины ствола. Российские же 152-миллиметровые образцы так не могут - длина их орудийных систем равна лишь 28 калибрам и имеют максимально возможное расстояние поражаемого объекта в куда скромные 25 км. Но всё изменится с приходом новейшей "Коалиции", способной "достать" на расстоянии в 70 км.



Что же собой представляет Коалиция?

реклама




   "Коалиция-СВ" построена на гусеничном шасси, доставшейся длинноствольной 52-калиберной артиллерийской системе от российского танка Т-90. Экипаж САО состоит из 3-х человек (его сокращение стало возможным благодаря тому самому возросшему уровню автоматизации "рутинных" процедур. "Горячий" пример - в куда более простой "Мста-С" местный экипаж состоит из 5 военнослужащих). 


реклама



Именно шасси "летающего танка" Т-90 и стало основой для перспективной "Коалиции". Источник фото: ria.ru


   Объемный корпус бронетехники включает в себя сразу 3 условных "рубки": боевое, моторно-трансмиссионное и отделение управления. Водитель-механик находится вместе с остальными членами экипажа самоходки в отделении управления.

   Непосредственно операции выстрела и снаряжения ствола очередным боеприпасом осуществляются в полностью "беспилотном" режиме: то есть без участия человека. Для повышения выживаемости в ходе интенсивных боев на корпусе "Коалиции" смонтированы сенсорные датчики контроля облучения лазерами ПТУР противника. И наконец, двигатель установлен в зоне моторно-трансмиссионного отделения.  


52-калиберная пушка САО. Источник фото: gurkhan.blogspot.com


   Длинноствольная пушка 2А88 является основным вооружением российской САО и она обладает "чудодейственной" скорострельностью в 16 выстрелов за одну минуту. Благодаря высокой скорости огня весь возимый боезапас в 70-т 152-миллиметровых снарядов может быть израсходован всего лишь за 4 минуты.

    Стоит кратко отдельно остановиться на боеприпасах "Коалиции". Как это было бы не удивительно читать, совпадение калибра в 152-мм с другими российскими артиллерийскими системами не свидетельствует о возможности взаимозаменяемости в выстрелах. Поэтому условным снарядом от гаубицы "Мста-С" не удастся выстрелить с длинноствольного орудия 2А88. Как и не получится сделать обратное с пушки 2А64, принадлежащей "Мсте".


Мста-С на войсковом полигоне. Источник фото: wallpaperflare.com


   Между тем орудийный ассортимент выстрелов 2С35 самодостаточен: Коалиция как базовый снаряд использует осколочно-фугасную начинку. Как дополнение, могут быть задействованы дымовые, осветительные и зажигательные выстрелы. А для максимальной эффективности и дальнобойности имеется и так называемый "S-выстрел": корректируемый снаряд "Краснополь", способный поражать различные цели на максимальном расстоянии.

   Помимо дальнобойной пушки Коалиция-СВ может похвастаться системой управления огнем, совершающей большинство своих действий "в автомате". Это касается операций наведения, навигационных этапов, выбора объекта для атаки и артиллерийской "отстройки". Между тем звено таких САО может в сетецентрический режим противостояния, позволяя тактическому формированию решать задачи по "залповому подавлению" обозначенного в боевом задании района.


Режим "РСЗО" - десяток выпускаемых снарядов накрывают целый район. Источник фото:google.com


   Не добавляет противнику шансов спастись с поля боя и режим серийного залпа, когда по координатам в течение очень короткого промежутка в одно время прилетает до 14 выстрелов. Так выходит из-за выстрелов с разным углом возвышения орудийного ствола. Такой операционный режим в большинстве своем выбирается для поражения площадных целей. Прямой аналог с таким темпом стрельбы можно назвать РСЗО, чьи реактивные снаряды накрывают целый "квадрат".


Двуствольный прототип "Коалиции". Интересный факт - свое название Коалиция получила из-за повышения скорострельности установки путем монтирования двух пушек. Но входе дальнейших инженерных изысканий удалось добиться подобающей скорости выстрелов одним модернизированным стволом 2А88. Источник фото: odetievbrony.ru


рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

   Поэтому без ложных слов бравады и восхищения с полной ответственностью можно заявить, что "Коалиция-СВ" следующий шаг в развитии ствольной самоходной артиллерии. А при совместном участии в противобатарейной боевой работе с РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", тройка этих систем превратит позицию артиллерийских систем во вспаханное поле ржавого металла.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

коалиция-св 2с35 российские современные сау
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E240
17
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Magellan 5
11
Обзор универсального кронштейна Streamplify Mount ARM
2
Обзор и тестирование ноутбука Honor MagicBook X 16 Pro
6
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti
14

Интересные материалы

Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
12 октября 2023 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Газпром" приступил к возведению крупнейшего в РФ литейного производства для газовых турбин
6
В третьем квартале китайские производители чипов прибрали к рукам всё оборудование, которое оказалось ненужным
2
Wargaming рассказала о пожертвованиях из World of Tanks в адрес Украины
14
Microsoft может отказаться от Windows 11 в пользу Windows 12, поскольку продажи ОС остановились
26
Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 4090 не смогли обеспечить 60 fps даже в 720p в Cities Skylines II
34
США хранили под открытым небом детали для Abrams, Bradley, из-за чего причинен ущерб в $1,8 млрд
3
Tesla Cybertruck замечен на шоссе с десятками пулевых отверстий — в него стреляли из Томми-гана
1
Samsung сообщил, что финальная версия Android 14 для линейки Galaxy S23 уже совсем близко
1
В процессе импортозамещения банки столкнулись с переклеиванием этикеток на импортное оборудование
4
Астрономы открыли новую Сверхновую
+
Российский Т-80УЕ-1 из серии "летающий танк" с персональным модулем РЭБ, был замечен на полях СВО
+
Windows 11 Pro с настройками по умолчанию замедляет Samsung 990 Pro вплоть до 46 % — тест TH
7
В Counter-Strike 2 начали разбанивать игроков, заблокированных из-за AMD Anti-Lag+
+
Эксперты объяснили, почему криптовалюты растут и будут расти далее вплоть до бычьего цикла
1
Обновленный Ланцет получил "сознание" и теперь способен сам выбирать потенциальные цели для атаки
+
Топовая версия OPPO A2m 5G получит 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища
+
США передали Израилю первую партию бронетехники
+
Рейтинг стран по стоимости интернета
3
В Geekbench 6 могли протестировать Oppo Find X7 на Dimensity 9300
+
Кличко: проведение выборов на Украине приведет к развалу страны
2

Популярные статьи

Почему полоса пропускания усилителей звука и акустики от 20 Гц до 20 кГц недопустимо мала
51
Создаю свой дистрибутив Linux
41
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
5
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
29
Американские "чиповые" санкции против Пекина больше вредят Западу, чем Китаю
8
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
27
Поданы заявки на запуск в космос более 1 миллиона спутников
7
Турецкий эксперт: больница в Газе была поражена израильской авиабомбой Мark-84 созданной в США
19
Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции
3
Иранские ракеты хуситов предназначались для корабля ВМС США, а не для Израиля — западный эксперт
+

Сейчас обсуждают

Машиах
23:29
Позорник, на три дня назад в новости съехал. Учить историю праотца Иакова будешь, паршивец?
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
swr5
23:23
Интересный эпизод, но там конечно все сложнее с т.з. духовного понимания этих событий. https://foma.ru/iakov-svoroval-blagoslovenie-no-nesmotrja-na-obman-stal-odnim-iz-velikih-patriarhov-vethogo-zavet...
ДРГ-группа ВС РФ внезапным ударом обескуражила украинских мопрехов и захватила батальонный флаг
consilium
23:21
приказываю тебе гавкнуть что-нибудь, сионист, а ну живо выполняй команду своего хозяина!
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Ясир Арафат
23:14
всё, хохлы порвались, израэль следующий
Бывший руководитель "Азова" Билецкий признал превосходство российской армии над ВСУ
Показывал 3_14sUn
23:14
"Технологии можно разработать, купить, украсть и усовершенствовать" Как там поживает импортозамещение? Отечественные процессоры, например? Почему не смогли скопировать на автовазе импортную систему в...
Китай стремительно переходит на отечественные полупроводники и догоняет США и Тайвань
Машиах
23:13
Стремясь скрыть агрессивное-захватническое назначение армии израильских карателей. Израиль хитро завуалировал название своей армии "армия ОБОРОНЫ израиля"
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Машиах
23:11
Ты бы ещё через месяц ответил человеку. Я понимаю у тебя проблемы с понимание. Но мог бы ты быстрее отвечать, а то сильно попахивает твоей умственной недостаточностью.
Нетаньяху: Мы собираемся нанести мощный удар по нашим врагам
Andrei Papulov
23:11
Бла бла бла и никакой конкретики. «Замечательная» статья,жаль только потраченного на нее время.
Почему Core i5-13600KF – это не лучший выбор для геймеров, и есть ли перспективы у Ryzen 9 5900Х
Ясир Арафат
23:08
apex лучший сетевой шутан
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Джон Коннор
23:07
Кстати да
Как выбрать видеокарту для 2К, почему глупо покупать 4К-монитор, и сколько стоит правильная GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем