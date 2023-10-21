Совсем недавно в России завершились госиспытания отечественного самоходного орудия Коалиция-СВ, способного неприятно удивлять оппонента российских вооруженных сил. И как считают в Ростехе, 152-мм САУ по ряду признаков на голову выше иностранных аналогов. Это прежде всего касается дальнобойности самоходного артиллерийского орудия и точности его выстрелов. Причем в новинке сделан упор и на боевое быстродействие, заявили в госкорпорации.

Официальный представитель фирмы считает, что неправильно новый оборонный продукт называть чистой самоходной гаубицей. По мнению пресс-службы, 2С35 прежде всего полноценный "боевой робот", перевернувший страницу в истории развития артиллерийских комплексов "made in Russia". И действительно, благодаря запредельному в сравнении с прошлыми моделями артсистем отечественного разлива уровню автоматизации рутинных процедур, решаемыми операторами установки удаленно из специальной бронированной капсулы, экипаж бронемашины в оперативном порядке, адекватно времени, сможет выполнять боевую задачу. Причем все это будет выполнено своевременно при быстро меняющейся обстановке в зоне конфликта.

реклама









Источник фото: wallpaperflare.com





реклама





А так как финальный этап государственных тестов уже закончился, не лишним образом следует ожидать, что первые образцы испытанной в сложных условиях приемной комиссии техники, сразу "с корабля на бал" отправятся в зону проведения российской спецоперации на Украине. К тому же ввиду противника ни капли не обделенного западными передовыми вооружениями, российских перспективных образцов артиллерийских систем ждут не дождутся на передовой. Причем будущие экипажи точно знают чем будут заниматься: это контрбатарейная борьба с западными дальнобойными САУ. И вот живые примеры: ряд иностранных длинноствольных пушек в калибре НАТО 155-мм, в предельных своих результатах достигают максимальной дальности полета снаряда в 50 километров. Что вовсе не удивительно при весомых 52-калибрах длины ствола. Российские же 152-миллиметровые образцы так не могут - длина их орудийных систем равна лишь 28 калибрам и имеют максимально возможное расстояние поражаемого объекта в куда скромные 25 км. Но всё изменится с приходом новейшей "Коалиции", способной "достать" на расстоянии в 70 км.









Что же собой представляет Коалиция?

реклама









"Коалиция-СВ" построена на гусеничном шасси, доставшейся длинноствольной 52-калиберной артиллерийской системе от российского танка Т-90. Экипаж САО состоит из 3-х человек (его сокращение стало возможным благодаря тому самому возросшему уровню автоматизации "рутинных" процедур. "Горячий" пример - в куда более простой "Мста-С" местный экипаж состоит из 5 военнослужащих).





реклама





Именно шасси "летающего танка" Т-90 и стало основой для перспективной "Коалиции". Источник фото: ria.ru





Объемный корпус бронетехники включает в себя сразу 3 условных "рубки": боевое, моторно-трансмиссионное и отделение управления. Водитель-механик находится вместе с остальными членами экипажа самоходки в отделении управления.

Непосредственно операции выстрела и снаряжения ствола очередным боеприпасом осуществляются в полностью "беспилотном" режиме: то есть без участия человека. Для повышения выживаемости в ходе интенсивных боев на корпусе "Коалиции" смонтированы сенсорные датчики контроля облучения лазерами ПТУР противника. И наконец, двигатель установлен в зоне моторно-трансмиссионного отделения.





52-калиберная пушка САО. Источник фото: gurkhan.blogspot.com





Длинноствольная пушка 2А88 является основным вооружением российской САО и она обладает "чудодейственной" скорострельностью в 16 выстрелов за одну минуту. Благодаря высокой скорости огня весь возимый боезапас в 70-т 152-миллиметровых снарядов может быть израсходован всего лишь за 4 минуты.

Стоит кратко отдельно остановиться на боеприпасах "Коалиции". Как это было бы не удивительно читать, совпадение калибра в 152-мм с другими российскими артиллерийскими системами не свидетельствует о возможности взаимозаменяемости в выстрелах. Поэтому условным снарядом от гаубицы "Мста-С" не удастся выстрелить с длинноствольного орудия 2А88. Как и не получится сделать обратное с пушки 2А64, принадлежащей "Мсте".





Мста-С на войсковом полигоне. Источник фото: wallpaperflare.com





Между тем орудийный ассортимент выстрелов 2С35 самодостаточен: Коалиция как базовый снаряд использует осколочно-фугасную начинку. Как дополнение, могут быть задействованы дымовые, осветительные и зажигательные выстрелы. А для максимальной эффективности и дальнобойности имеется и так называемый "S-выстрел": корректируемый снаряд "Краснополь", способный поражать различные цели на максимальном расстоянии.

Помимо дальнобойной пушки Коалиция-СВ может похвастаться системой управления огнем, совершающей большинство своих действий "в автомате". Это касается операций наведения, навигационных этапов, выбора объекта для атаки и артиллерийской "отстройки". Между тем звено таких САО может в сетецентрический режим противостояния, позволяя тактическому формированию решать задачи по "залповому подавлению" обозначенного в боевом задании района.





Режим "РСЗО" - десяток выпускаемых снарядов накрывают целый район. Источник фото:google.com





Не добавляет противнику шансов спастись с поля боя и режим серийного залпа, когда по координатам в течение очень короткого промежутка в одно время прилетает до 14 выстрелов. Так выходит из-за выстрелов с разным углом возвышения орудийного ствола. Такой операционный режим в большинстве своем выбирается для поражения площадных целей. Прямой аналог с таким темпом стрельбы можно назвать РСЗО, чьи реактивные снаряды накрывают целый "квадрат".





Двуствольный прототип "Коалиции". Интересный факт - свое название Коалиция получила из-за повышения скорострельности установки путем монтирования двух пушек. Но входе дальнейших инженерных изысканий удалось добиться подобающей скорости выстрелов одним модернизированным стволом 2А88. Источник фото: odetievbrony.ru





рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поэтому без ложных слов бравады и восхищения с полной ответственностью можно заявить, что "Коалиция-СВ" следующий шаг в развитии ствольной самоходной артиллерии. А при совместном участии в противобатарейной боевой работе с РСЗО "Торнадо-С" и "Смерч", тройка этих систем превратит позицию артиллерийских систем во вспаханное поле ржавого металла.