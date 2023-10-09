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Madarator
"Торнадо-С" сорвало джекпот, уничтожив в 167 километрах от линии ЛБС украинский комплекс С-300
Американский HIMARS на такое в принципе не способен

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   Российская "длинная рука" в виде новейшего боеприпаса для РСЗО "Торнадо-С", смогла дотянуться до зенитной системы С-300ПС принадлежности ВСУ, расположенной в Николаевской области. Причем по утверждению собеседника, не один год отдавшего службе в отечественной реактивной артиллерии, это один из тех немногих случаев, когда одно точное попадание смогло нанести столь колоссальный урон на столь большом расстоянии за всё время проведения российской спецоперации, и всё это задокументировано. 


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Источник фото: rossaprimavera.ru


   При внимательном рассматривании записи, сделанной разведывательной "птичкой" ВС РФ, отчетливо видно, что на местности близ населенного пункта Соколовка расположены помимо собственно самих пусковых установок ЗРК С-300 ВСУ, ещё и радар подсветки цели и вышка для отслеживания малозаметных крылатых ракет, использующих рельеф местности в качестве естественного укрытия, отличным примером таких снарядов можно назвать российские "Калибры".  


Источник фото: ТГ-канал LOSTARMOUR


   А теперь подсчитаем "трофеи". По результатам точного прилета пострадали, как минимум, две пусковые установки, рядом стоящие ПУ тоже были задеты, где одна направляющая загорелась, не горят, но тоже "влетели" в шрапнельное облако ещё две "трубы". Выбит радар подсвета и наведения 30Н6Е.

   И всё это стало возможным благодаря новейшему высокоточному снаряду 9М544 с корректируемой боевой частью, наводимой по спутнику. А из-за использования высокоимпульсного топлива боеголовка смогла пролететь нереальные раньше 167 километров вдали от действующей ЛБС.

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   И информация для справки: ранее считалось, что "классические" снаряды комплекса "Торнадо-С" не способны пролететь больше 120 км.

#рсзо #торнадо-с #9м544 #дальнобойные рсзо рф #с-300пс
Источник: rg.ru
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