В том числе и танков с низким силуэтом и усиленной огневой мощью Т-90М

Начиная с 2022 года дочки российского "Ростеха", холдинги "Высокоточные системы" и "Уралвагонзавод", смогли повысить свои производственные возможности по выпуску различной бронетехники в 4 раза.

Как заявил топ-менеджер "Ростеха" Владимир Артяков, с начала российской спецоперации на Украине часть поставок в войска завершаются ранее указанных в государственных контрактах исполнительных сроков. И даже после этого на заводах "не забывают" свои детища, и с учётом всех пожеланий действующих экипажей танков и других бронированных машин, вся такая номенклатура усовершенствуется, где боевой опыт учитывается в первую очередь. Улучшаются показатели защищённости и выживаемости гусеничных машин, резюмировал первый заместитель гендиректора "Ростеха".

реклама





Т-90М. По заявлению американского издания Popular Mechanics, из-за низкого силуэта этого тяжёлого танка, его труднее поразить. Источник фото: Lenta.ru





На фабриках "Высокоточные системы" и УВЗ изготавливаются ОБТ от модернизированных Т-72Б3 до Т-90М. Производятся БМП-3, БМД-4М и САУ "Мста-С". Помимо этого выпускается и иная военная техника.

А между тем другая не менее важная отрасль по выпуску различных снарядов достигла новых промышленных вершин, увеличив производство боеприпасов до кратных вершин: более чем в два раза с 24 февраля 2022 года выросли числовые показатели. Для поддержания такой высокой планки увеличено производство и построены новые технологические линии.