Нет предела совершенству российского "Краснополя"

Появилась достоверная информация, что корректируемый снаряд "Краснополь" имеет линейку боеприпасов со спутниковой навигацией, благодаря чему фугас способен поражать объекты противника на значительном удалении.

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О версии "Краснополь-Д" рассказывается в специализированном военном журнале Министерства обороны, где обозначенный боеприпас отнесён к категории "Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения".

Так же в "Армейском сборнике" оглашены данные, что при испытании САУ 2С19 "Мста-С" корректируемый снаряд смог пролететь расстояние в 43 километра. Но как говорится в серии реклама "магазин на диване", это ещё не всё: если выстрелить "Краснополем-Д" из новейшей "Коалиции-СВ", то высокоточный фугас может попасть в цель уже с расстояния и в 70 км.





Источник фото: rg.ru







Повышенная точность "высокоизбирательного тела с аэродинамическими рулями " обеспечивается работой полевого помощника в виде отечественных БПЛА модельного ряда "Орлан-10" и "Орлан -30". И в версии "тридцатки" беспилотник может помочь не только найти цели на поле боя, но и указать лазером куда стоит бить.

Краснополь способен выводить из строя не только технику от БТР, БМП и до танков, но и полевые сооружения и места укрытий. Ударная мощь такова, что с одного выстрела двухэтажный коттедж складывается как карточный домик.

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От чего-то подобного после прямого попадания башня американского "Брэдли" отлетела на несколько десятков метров.