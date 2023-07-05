Появилась достоверная информация, что корректируемый снаряд "Краснополь" имеет линейку боеприпасов со спутниковой навигацией, благодаря чему фугас способен поражать объекты противника на значительном удалении.
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О версии "Краснополь-Д" рассказывается в специализированном военном журнале Министерства обороны, где обозначенный боеприпас отнесён к категории "Высокоточные артиллерийские средства огневого поражения".
Так же в "Армейском сборнике" оглашены данные, что при испытании САУ 2С19 "Мста-С" корректируемый снаряд смог пролететь расстояние в 43 километра. Но как говорится в серии реклама "магазин на диване", это ещё не всё: если выстрелить "Краснополем-Д" из новейшей "Коалиции-СВ", то высокоточный фугас может попасть в цель уже с расстояния и в 70 км.
Источник фото: rg.ru
Повышенная точность "высокоизбирательного тела с аэродинамическими рулями " обеспечивается работой полевого помощника в виде отечественных БПЛА модельного ряда "Орлан-10" и "Орлан -30". И в версии "тридцатки" беспилотник может помочь не только найти цели на поле боя, но и указать лазером куда стоит бить.
Краснополь способен выводить из строя не только технику от БТР, БМП и до танков, но и полевые сооружения и места укрытий. Ударная мощь такова, что с одного выстрела двухэтажный коттедж складывается как карточный домик.
От чего-то подобного после прямого попадания башня американского "Брэдли" отлетела на несколько десятков метров.