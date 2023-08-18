Леопарды и потенциальные Абрамсы будут поражены ещё даже не доехав до ЛБС

В российской армии может появиться превосходная САУ с калибром главного орудия, соответствующего тяжёлым артиллерийским системам блока НАТО. Речь идёт о модификации "классической" "Мста-С" - версии 2С19М1-155. В качестве испытательного образца 155-мм гаубица уже находится в войсках.

Согласно официально озвученной информации, опубликованной в рамках форума "Армия-2023", гусеничная платформа в базовом варианте поражает цели на удалении до 30 км, а если осколочно-фугасный боеприпас оснащён в качестве дополнительного движителя газовым генератором, то максимальная дальность выпущенного снаряда вырастет ещё на 25%, соответствуя колоссальным 41 км.

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Дальнобойность нового варианта Мста-С выросла на 30% - вместо максимальных ранее 29 км, улучшенная версия может стрелять на 41 км. Источник фото: rg.ru





Помимо стандартных выстрелов, "западная" Мста-С может использовать и корректируемые боеприпасы серии "Краснополь", поражающие на большой дистанции помимо неподвижных объектов и быстроразвивающиеся цели: тяжёлые танки, БМП, БТР и иную технику.

Перспективная САУ всепогодна: после внедрения современной электронной начинки, она одинаково точно и эффективно поражает технику противника и днём и ночью, как с закрытых позиций, так и прямой наводкой. Не влияет на успешное выполнение боевого задания и сложные метеоусловия.

У пушки комплекса неплохая скорострельность - до 8 выстрелов за 60 секунд. Система заряжения работает на автомате, с ручным дооснащением зарядами, благодаря чему артиллерийская установка ведёт огонь под любым углом наведения.

Масса всей системы 43 тонны с максимальной скоростью по асфальтированному покрытию до 60 км/ч с запасом хода до 500 км. Экипаж САУ - 5 человек.