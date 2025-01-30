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Итоги цикла статей "Ретро-обзор", и мой текущий ТОП-3 интересных 3D видеокарт второй половины 90х

Промежуточные итоги проверки и тестирования моей коллекции видеокарт, в ходе которых было проверено их порядка 30шт, на 11 различных чипах, от 8 производителей. Что удивило, огорчило и планы на будущее.
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Чуть более 2х лет назад я, разбирая завалы барахла, наткнулся на коробку с видеокартами. И так как делать всё равно было нечего, я, предавшись воспоминаниям, написал свою первую статью. С тех пор, усилиями нашего мудрого руководства - жить стало ещё лучше, жить стало ещё веселей. Но, как мне кажется, это ещё не повод забрасывать блог. Я приходил на overclockers.ru, уходил и снова возвращался. За это время я понял простую истину - никаких планов в этой жизни строить не надо...  

Собственно, началось всё с желания избавиться он ненужного хлама, для чего надо было собрать тестовый стенд... ну и тут Остапа понесло - в итоге барахла стало раза в 3 больше, не считая того что было за это время утилизировано или продано. Сколько за это время было проверено и протестировано видеокарт, процессоров, модулей памяти и прочего барахла - я даже не считал... наверное, в сумме за сотню позиций, естественно не обо всём этом я писал статьи. 

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По итогу я имею аж 3 тестовых стенда - под видеокарты 90х, под AGP видеокарты начала 00х и до кучи стенд под PCI-E видеокарты поколения вплоть до DirectX 11. Всё что оказывается живое - подвергается изучению и тестированию, а результаты заноситься в список. На данный момент я закончил цикл статей "Ретро-обзор". В ходе этого цикла статей мною было протестировано с переменным успехом 20-30 видеокарт второй половины 90х годов - на 12 различных чипах, не считая всяких обрезков за таковые. На этом цикл статей пока приостанавливается, но, если в будущем попадутся интересные экземпляры видеокарт - будем продолжать.

Есть у меня правда ещё парочка не протестированных видеокарт - nVidia Vanta 16Mb и S3 Savage 3D 8Mb.

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Но nVidia Vanta в плохом состоянии - радиатор криво приклеен на какой-то двусторонний скотч и драйверы на неё вставать отказываются. Ну а S3 Savage3D она от рождения больная, ей надо шить BIOS, который ещё предстоит найти, и что-то придумывать с отсутствующим охлаждением, ибо греется она без него - люто. 

Собственно, предлагаю вкратце посмотреть на видеокарты, которые меня чем-либо удивили или расстроили, в общем чего я за эти 2 года интересного пощупал. Всякие там Voodoo2 и RivaTNT 2 я тут рассматривать не буду, ибо о них и так везде написано более чем достаточно, да и сам я вот буквально недавно о них выпускал статьи.  

В общем поехали, ТОП-3 удививших меня видеокарт.

Первое место - SiS 6326 4Mb 1997 год:

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Уж не знаю, как там оно было в 1997 году на релизе - в версиях на чипах ранних ревизий 6326 и 6326 DVD, но моя карта на чипе 6326 AGP 1998 года - это просто какой-то эталон качества 3D картинки и стабильности. Карта имеет нормальные стабильные драйверы как Direct3D, так и OpenGL, причём никаких артефактов изображения при тестировании не выявлено, производительность правда у всего этого крайне низкая. 

Играть на этом конечно невозможно, но хотелось бы конечно глянуть на что способна такая карта с 8Mb памяти на борту, а также карты на чипах ранних версий, но пока у меня есть только такая версия платы, увы. 

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Второе место - Matrox Productiva G100 4Mb 1998 год:

Это было, пожалуй, моё самое большое разочарование и в людях, и в видеокартах в частности. Карта эта у меня лежала давно, но при первичной проверке признаков жизни она не подавала. Но я не сдался и таки смог её оживить - прошив ей BIOS. И это увы оказалось самое весёлое из того что она мне показала, ибо оказалось, что драйверов OpenGL у неё нет, а драйверы Direct3D показывают вот такую "замечательную" картинку. 

И это оно так работает мой юный друг, это не отвал - это норма... такое в принципе было обычным делом для видеокарт 1995-1996 года, но для видеокарты 1998 года выпуска эт конечно - позор. Ещё кстати оно и в 2D тормозит на "свежих" драйверах, впрочем, это решается подбором более старых версий оных. Бог бы с ним, но фирма Matrox заявляла в своих пресс релизах о 100% поддержке DirectX 6.0.

Зачем? Ответ я думаю мы уже никогда не узнаем. Логичным решением было вообще отключить все 3D возможности данной карты и сделать из неё чистую 2D карту, и цены бы ей не было в паре с какой-нибудь Voodoo2, ибо качество 2D картинки у карты просто отменное, но ума у Matrox на это не хватило. И таким макаром Matrox встала в один ряд с компанией S3, которая выпустила примерно такого же уровня парашу под названием S3 Trio3D, но как бы от S3 никто чудес не ждал, да и громких заявлений о полной поддержке DirectX 6.0 данной картой она при этом не делала

Третье место - Intel i740 8Mb 1998 год:

Мой экземпляр имеет не самое топовое исполнение, однако съёмный радиатор не может не радовать, ибо с ним как-то оно на душе спокойней при тестировании видеокарт. В продажу данная видеокарта поступила в 1998 году, и во времена своей юности я много всего слышал о ней, и даже как-то было - её чуть не купил, однако она оказалась несовместима с материнской платой под Socket Super 7 на чипсете фирмы ALi, с которым вообще мало что было совместимо в принципе, так что пришлось в итоге эту материнскую плату вместе с процессором сливать, и переходить на Socket 370 и сидеть на S3 Trio3D, в виду нехватки финансов на что-либо другое. По сути нормально и со 100% гарантией видеокарты на чипе Intel i740 работали только с материнскими платами на базе чипсетов Intel, так что вокруг них сложилось много мифов и легенд, которые я уже как то подробно развенчал в своих статьях - и раз, и два, и три. В остальном же на момент выхода это была вполне удачная видеокарта, которая даже местами умудрялась посрамить несостоявшегося убийцу Voodoo2 - Matrox G200.

В последствии данная карта стала основой для интегрированной графики чипсета Intel i810, а позднее i815G. Которые мало чем отличались от исходного варианта в плане производительности, зато получили драйверы под Windows 2000/XP и были "бесплатные"...

Итоги

По итогу, пусть и промежуточному, могу сказать одно - не стоит судить о том или ином железе по байкам на форумах и статьям конца 90х годов. Объективная картина, как это зачастую бывает, может быть сложена только по прошествии времени. Сколько я дури всякой перечитал, а сколько дури мне потом понаписали в комментариях к статьям - не пересказать. Но наука есть наука, и только объективный сбор и систематизация информации порождает - знания. А мнение... оно как "известно что" - есть у всех. И увы нет способов запретить всяческим персонажам своё мнение демонстрировать публично, так что будущим поколениям всё равно придётся продираться сквозь нагромождения суеверий и заблуждений, в попытках найти истину. Надеюсь когда-нибудь в науке История, появится отдельное направление изучающее историю развития компьютерной техники и тогда наконец-то моё имя золотыми буквами будет вписано в учебники. 

А пока же я скромно продолжу свой нелёгкий путь. Серия статей "Ретро-обзор" на данный момент завершена в виду исчерпания моих запасов видеокарт 90х годов. В ближайшее время начнётся новый цикл статей "Ретро-обзор 2.0" в ходе которого будут исследоваться AGP видеокарты 2000-2005 годов, т.е. начиная с DirectX 7.0 и заканчивая DirectX9.0b. Видеокарт там у меня не много, и действительно уникальных и интересных из них всего пара штук, так что думаю до летнего отпуска - управимся, ну а коли нет - то продолжим уже по осени. Да и в целом материала у меня уже готово на ближайшие полгода-год, но как известно - нельзя просто так взять и написать. 

Так что на этом у меня всё - всем пока.

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intel nvidia видеокарты обзор ati 3dfx matrox sis trident s3 graphics
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