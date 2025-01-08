Итак, наступил новый 2025 год, мировая революция как вам всем известно - откладывается, так что предлагаю вернуться в год 1999, и порассуждать о новейших на тот веяниях на рынке видеокарт, а именно о эпохе "апартеида" т.е. искусственного разделения рынка видеокарт путём сознательного занижения их итоговых характеристик, при неизменности характеристик чипов как таковых. Собственно, начало такой политики положила компания nVidia выпустив якобы два видеочипа NV5 и NV6 различающихся шириной шины памяти 128bit и 64bit соответственно, по факту же чипы это идентичные. Ну и запили на них аж 6 моделей видеокарт: Vanta LT, Vanta, Riva TNT2 M64, Riva TNT2, Riva TNT2 Pro и Riva TNT2 Ultra. Чего там тайваньско-китайско-подвальные конторы на этих чипах лепили, эт отдельный разговор, компанию nVidia это вообще мало волновало, ибо целью её было уничтожение конкурентов. Да, мои маленькие жертвы ЕГЭ, итогом свободной конкуренции является уничтожение и поглощение одного конкурента - другим, ну а обычным людям разве что крошек с барского стола в этот момент летит чуть больше.

Собственно, так компания nVidia заполнила своей продукцией все ниши рынка, не оставив места для манёвра конкурентам - на случай не очень удачного старта их продуктов. И что характерно тактика сработала безотказно и к 2001му году 2/3 компаний, выпускавших видеочипы, перестали существовать, а оставшиеся вслед за nVidia начали проворачивать похожие фокусы со своими чипами, как например сделала 3Dfx со своей Voodoo 3 выпустив Velocity 100 путём программного отключения одного из блоков наложения текстур, который в 99% случаев без проблем удавалось включить обратно. Ну а разгонять младшие версии карт nVidia так вообще сам бог велел, правда вот шину им задействовать на 128bit было невозможно ввиду отсутствия дополнительных чипов памяти и разводки под них на видеокартах. Впрочем, на карте которую мы будем сегодня тестировать, разводка под память 128bit присутствует, надо лишь перепаять чипы и перепрошить BIOS, но это экономически не целесообразно что тогда, что сейчас. Собственно, вот она наша видеокарта nVidia Riva TNT2 M64 на целых 32Mb памяти.

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Видеокарточка в бюджетном исполнения, впрочем, выглядит она достаточно приятно, а вот куда у неё подевался радиатор - сказать сложно. Благо он, судя по всему, не был приклеен намертво к чипу и под его крепления есть отверстия в плате, так что возможно когда-нибудь удастся подобрать подходящий, а пока пришлось тестировать совсем без него - поставив в притык на обдув оборотистый вентилятор 80х80.

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Соперником нашей nVidia Riva TNT2 M64 32Mb выступит nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb от фирмы MSI, а также куда более поздняя видеокарта 2001 года ATi Radeon 7000 32Mb в фирменном исполнении.

ATi Radeon 7000 32Mb и nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb

А вот так наши три видеокарты выглядят в GPU-Z.

nVidia Riva TNT2 M64 32Mb vs nVidia Riva TNT2 Pro 32Mb vs ATi Radeon 7000 32Mb

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Как обычно это и бывает со старыми картами - GPU-Z не совсем корректно отображает сведенья о них, в частности нет информации о частотах чип/память, которые составляли 125/150 и 143/166 - для nVidia Riva TNT2 M64 32Mb и nVidia Riva TNT2 Pro соответственно. Что касается самого чипа это по сути сдвоенный чип nVidia Riva 128 образца 1997 года, со множеством исправлений и улучшений, которые естественно были сделаны за 1.5 года разделяющих эти чипы. Увы качество драйверов хоть и достигло вменяемого уровня, однако всё ещё было далеко от идеала, так что карты поколения Riva я не смог нормально протестировать под Windows XP без перебора драйверов, и в итоге решил их вообще исключить из тестов под Windows XP в рамках грядущего цикла статей "Ретро-обзор 2.0". Что касается ATi Radeon 7000, то это куда более совершенный чип, созданный путём урезания вдвое чипа ATi Radeon 7500, и удаления из него блока Hardware T&L, который во много был бесполезной маркетинговой фигнёй, за счёт которой nVidia в те годы пиарила свои GeForce. На поверку же T&L вполне неплохо обрабатывался на центральном процессоре, с ростом производительности которых наличие Hardware T&L в nVidia GeForce 256/2MX мягко говоря оказалось бесполезной фигнёй, в чём вы сможете убедиться где-то в феврале-марте 2025 года в цикле статей "Ретро обзор 2.0" где мы столкнём в лоб два "обрезка" - Radeon 7000 и GeForce 2MX.

Раз уж мы заговорили о ATi, то знающие люди скажут, что и до 1999 года производители урезали возможности своих чипов, и в частности шину памяти. Например, такое было с вышедшим в 1998 году ATi RageXL 8Mb, который выпускался как с 64bit, так и с 32bit шиной памяти.

ATi RageXL 8Mb 32bit и ATi RadeonXL 8Mb 64bit

Собственно, таковые были мною протестированы в статье "Ретро-обзор: видеокарта ATi RageXL 8 МБ 32 бит. Заря эпохи обрезания...", и что характерно производительность их была практически идентична, что объясняется просто - стандартные частоты на 64bit карте чип/память 83/125MHz, а у 32bit карты 83/143MHz. Повышенные частоты памяти компенсировали её узкую шину, но при этом позволяли экономить как на разводке платы, так и на использовании всего 1 чипа памяти на плате. Внимательный читатель кстати заметит, что 32bit карта в фирменном исполнении компании ATi. Ну да бог с ними, вернёмся к тестам...

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Тестировать будем на системе с процессором Intel Pentium III 1GHz, оснащённой 512Mb оперативной памяти, и всё это под управлением Windows 98 SE в разрешениях 640х480 и 800х600 при 16bit цвете. В 32bit цвете будут тесты только в Quake 3 Arena, для полноты картины.

3DMark 99 Max

Довольно сильное отставание у Riva TNT2 M64 в разрешении 640х480, по неведомой причине сокращается при разрешении 800x600. Забавно...

3DMark 2000 Pro

Обе Riva TNT2 хорошо себя показывают в 640x480, а вот в 800х600 у Riva TNT2 M64 серьёзный провал.

3DMark 2001 SE

Все карточки идут почти вровень, но Riva TNT2 M64 проседает при повышении разрешения, что в общем-то вполне закономерно, учитывая порезанную вдвое шину памяти.

Incoming

В тесте под DirectX 5.0 видеокарта Riva TNT2 M64 показывает чуть худший результат чем соперники, впрочем, они ограничены вертикальной синхронизацией 75Гц, которую увы не удалось отключить.

Quake

Полноценная Riva TNT2 Pro вновь упёрлась в вертикальную синхронизацию, а вот Riva TNT2 M64 прям как-то уж совсем позорно уступает обоим соперникам.

Quake II

В 640x480 карты выступают +/- одинаково, а в 800x600 видеокарта Riva TNT2 M64 существенно отстаёт от соперников, аж на целых 30%.

Quake III Arena

И вновь в 640х480 у Riva TNT2 M64 всё хорошо, а в 800х600 слив... а вот Radeon 7000 как-то себя вообще плохо чувствует при обоих разрешениях. Посмотрим, что там у нас при 32bit цвете.

Как видим обе Riva TNT2 получают серьёзную просадку по производительности, и если для Pro падение не критичное, то вот для M64 уже совсем печальное. А вот Radeon 7000 на их фоне практически не теряет в производительности при переходе с 16 на 32 bit цвет.

Unreal Tournament

Очень странное поведение у Riva TNT2 M64 в данной игре, видимо сказывается не только узкая шина, но и более низкие частоты чипа/памяти. Впрочем, нельзя исключать и глючности самой игры, движок Unreal славится своей кривизной и по сей день. Я даже грешным делом подумал, что где-то ошибся при тестировании, так что перепроверил всё ещё раз с неизменным результатом.

А вот при использовании OpenGL обе карты показывают вполне сравнимые результаты на границе уровня комфортной игры, и их обеих с лёгкостью обходит Radеon 7000.

Итоги

Вот такой "обрезок" выпустила на рынок компания nVidia в 1999 году, как видим, в разрешении 640х480 он был вполне конкурентоспособен, учитывая, что у базовой Riva TNT2 были одинаковые с ней частоты чипа/памяти, а тестах мы использовали Riva TNT2 Pro с повышенными частотами. Так что экономный геймер тех лет, зачастую сидевший на мониторе в 14-15" вполне мог сделать выбор в пользу nVidia Riva TNT2 M64 на 32 или даже на 16Mb памяти. Однако кроме неё на рынке были ещё более удешевлённые карты на данном чипе, а именно nVidia Vanta, в вариантах с 16 и 8 Mb памяти и урезанными частотами чип/память 100/125MHz, а также nVidia Vanta LT с частотами 80/100MHz. Фишка всех этих карт была в том, что они были основаны на одном и том же чипе, а сами платы тогда были не столь навороченными в плане компонентов питания и прочего, так что с 99% вероятностью при возможности замены охлаждения или внешнего обдува имеющегося - данные карты легко брали частоты своих старших версии по чипу, да и память зачастую то же неплохо гналась, хоть и не всегда так лихо. В частности, ваш покорный слуга в те годы был обладателем nVidia Vanta LT на 8Mb у которой была возможность заменит радиатор, благодаря чему она спокойно брала 125/125 по чипу/памяти, а это на минуточку более чем на 50 и 25% от базовых значений. И этого мне вполне хватало с моим 14" монитором способным работать только в 640x480 при 60Гц, вплоть до покупки nVidia GeForce 2 MX400 32Mb 128bit и 17" монитора.

Именно с появления данных карт во многом и начался рассвет золотой поры оверклокинга, который увы усилиями маркетологов лет 15 назад привёл нас к саморазгоняющимся процессорами и видеокартам, которые теперь умудряются самодохнуть при этом своём авторазгоне... а сам разгон превратился в пародию на самого себя.

Так что на этом у меня всё на сегодня - всем пока.



