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Как школоло House of NHTi обзор на видеокарты Intel писало, или чёрная страница в истории блогерства

Тестирование дискретной видеокарты Intel и её конкурентов, а также сказ о том, как синий гигант уничтожил и перезагрузил рынок 3D ускорителей. Разбор творчества школьников с канала House of NHTi - инфоцыган от мира IT-блогинга. Сказ о порочной практике написания статей используя лишь Википедию.
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Эта статья появилась спонтанно в процессе тестирования моей коллекции видеокарт, собственно сидел я никого не трогал - искал драйверы для дискретной видеокарты Intel i740. И в процессе "гугления" мне на глаза ни раз и не два попадалась ссылка на статью под заголовком "Intel i740 — Чёрная страница в истории графики" размещённая на ряде ресурсов за авторством некого господина RiddleRider, гордо именующего себя "Основатель информационного сообщества House of NHTi". Ну и решил я таки заглянуть к этому House of NHTi в рундучок... 

А в рундучке оказался аж целый канал на ютубе: 

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Там надо сказать достаточно качественно смонтированные ролики на тему IT, чего увы я не могу утверждать о их содержании.

Также у данного "сообщества" есть группа ВК: 

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И помимо данных ресурсов данные господа наследили на множестве других:

И даже имеют наглость побираться на бусти:

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Пиаром данных граждан и площадок на которых они публикуют свои творения я заниматься не хочу, благо что все интересующиеся легко их найдут в любом поисковике. 

Собственно, в данной статье мы займёмся разбором тезисов, озвученных этим гражданами в ряде работ:

1) "Intel i740 — Чёрная страница в истории графики" - текстовая статья на ряде ресурсов и ролик на ютубе.

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2) "Графические войны #4: Первая GPU Intel" - ролик на ютубе, а также ряд статей и роликов под общим заголовком "Графические войны".

Для начала стоит разобраться с вопросом что из себя представлял рынок 3D ускорителей в те времена и что подразумевать под словом "конкуренты Intel i740". В те года рынок 3D видеокарт только зарождался, да и в целом прогресс микроэлектроники шел семимильными шагами. Для примера в начале 1999 года вышел Pentium III 500MHz под Slot 1, а к концу года он уже перешёл порог в 1GHz попутно сменив слот на сокет. Т.е. прирост производительности в 2 раза произошёл менее чем за год. Так что, если говорить о прямых конкурентах i740 надо подразумевать промежуток в 6 месяцев +/-. От этого и будем отталкиваться, с неизбежными отклонениями, ибо мы всё-таки разбираем чужую статью.

Ну и определимся с конкурентами данной видеокарты на рынке, видеокарта была анонсирована в феврале 1998 года, так что напрямую конкурировала с Voodoo 2, Matrox G200, а уже позднее к ним присоединились nVidia Riva TNT, S3 Savage 3D и ATi Rage 128. Так же на рынке было достаточно много ускорителей предыдущих поколений типа nVidia Riva 128, ATi Rage Pro и прочих. По понятным причинам сравнивать i740 с затычками типа S3 Trio3D или Matrox G100 смысла не имеет, как и с множеством других 3D ускорителе 1го поколения, ибо это объективно не 3D карты, хоть и пытаются таковыми казаться.

Будем базироваться на том, что минимальные требования для того что бы карта могла именовать себя 3D ускорителем это наличие драйверов с поддержкой и Direct3D, и OpenGL. Раннее 3D конечно то же очень интересно, но требует куда больших затрат времени на изучение и тестирование. 

Что же есть у меня в хозяйстве, у меня есть Voodoo 2, ATi RageXL (обновлённая Rage Pro), Matrox G200, а также Trident Blade3D он хоть и вышел в 1999 году, но пусть будет. Жаль у меня нет в хозяйстве оригинальной RivaTNT и Riva128, было бы интересно их протестировать.     

Итак, приступим к разборам тезисов, озвученных House of NHTi в их легендарных статьях.

Статья первая - Intel i740 — Чёрная страница в истории графики.

Начало хорошее:      

"В 1995 году произошло слияние двух оборонных предприятий американского сектора – Martin Marietta и Lockheed Corporation. В результате слияния новая компания Lockheed Martin решила выйти на рынок потребительской графики, применив богатейший опыт графических разработок в сфере военных симуляторов пилотирования. Для этого был создан технологический стартап Real3D, где начали работу над графическими чипами. Старт был невероятно успешным – первый чип компании R3D/100 лег в основу аркадных автоматов Sega Model 2 и Model 3."

Всё вроде красиво, вот только компания Lockheed Martin не собиралась выходить на рынок графики, она избавлялась от непрофильных активов выделив их в отдельное подразделение и выставив на продажу. Слияние Martin Marietta и Lockheed Corporation проходило не на ровном месте, а на фоне сокращения расходов на оборону которое последовало в США после развала СССР. Что же касается Sega Model 2 и 3 там конечно использовались наработки Lockheed Martin, вот только R3D/100 это карта для ПК с полной поддержкой OpenGL 1.1 под Windows NT 3.51 и планировалась она к выходу в 1995 году. А в SEGA Model 3, которая вышла в 1996 году, использовался чип Real3D/PRO-1000 с аппаратным T&L, в ПК видеокартах T&L появиться лишь под конец 1999 года. В SEGA Model 2 которая вышла в далёком 1993 году так вообще не было единого видеочипа, обработкой графики там занимались 6 чипов MB86234 фирмы Fujitsu, а технологии Lockheed Martin использовались лишь в блоке наложения текстур. Как видим автор не понимает того о чём пишет и несёт отсебятину.

Собственно, вот так выглядел R3D/100 анонсированный в 1995 году, сделанный судя по всему по тому же принципу что и Voodoo 1/2 как отдельный ускоритель, однако в продажу он по какой-то причине не пошёл.

Идём далее:

"Заметив успехи Real3D, Intel предложила сотрудничество Lockheed Martin и выкупила 20% акций стартапа в обмен на разработку перспективного графического чипа для массового рынка."

Ага автор... получается Intel то владела всего 20% Real3D, а, следовательно, не могла принимать ни каких решений единолично и определять стратегию развития продуктов компании. Я слыхал так работает капитализм при благословенной буржуазной демократии - у кого голосов больше тот и рулит.   

Что же ещё интересного пишет автор:

"Офисный и бизнес-сектор были еще конкурентнее игровых верхов. Здесь ценили каждый доллар, и решения вроде SiS 6326 пользовались огромным спросом благодаря хорошему качеству картинки в 2D. Играть на ней было сложно, но это и не требовалось – по цене в $79 такие видеокарты разлетались, как горячие пирожки. А если поиграть все-таки хотелось, уже за $100 можно было купить Matrox Productiva G100."

Автор как видим не держал в руках Matrox G100 вышедший в пару к G200 как бюджетная затычка и неспособный в 3D от слова совсем, нет конечно запускать Direct3D приложения на нём было можно, но показывал он в лучшем случае мерцающие повсюду текстуры, а часть эффектов просто отображались чёрными квадратами. Поддержка OpenGL же у G100 отсутствовала как класс. SiS 6326 к слову имел поддержку и Direct3D, и OpenGL, надеюсь когда-нибудь она окажется у меня в коллекции, тогда и поглядим на чём там можно было играть, а на чём нет.

"Сам чип пожил еще какое-то время в виде интегрированной графики. I810 был вариантом видеочипа как платы расширения на AGP-шине с пропускной способностью 800 Мб/сек (что выглядело неплохо), но после выхода более скоростной AGP 4х её возможности быстро померкли. Пребывающий в статусе прототипа i752 тоже успел превратиться во «встройку» - в виде i815 Solano, работавшего на более быстрой шине AGP с частотой 133 МГц. Плата располагала 4 Мб видеопамяти и поддерживала разрешение 3D-приложений до 1600х1200 при 16-битном цвете. Играть во что-то, само собой, в таком разрешении было невозможно. Зато какие красивые цифры!"

Автор ты там бредишь что ли? Какая ещё i810 отдельная плата расширения на AGP шине? i810 и i815 это чипсеты с интегрированным видеоядром. Только северный и южный мост, ни каких отдельных чипов или плат там не было и быть не могло.  

Вот плата на i810 где там какая-то отдельная плата AGP, у неё даже AGP порта не было, как нет и отдельного видеочипа на плате.

Вот такие варианты бывали:

Картинка кстати из статьи House of NHTi, но тут чипсет Intel 440BX и рядом распаяна i740 и её память.  

Сдаётся мне тут уже даже не низким уровнем IQ House of NHTi попахивает, а банальным кривым переводом чьей-то чужой статьи через гугл-переводчик.   

Идём далее:

"В итоге, будучи лишь немногим быстрее i740, i752 не вышел в массовое производство – никто из производителей просто не проявил интереса к новинке от Intel, потому что эпоха производительности на уровне Riva 128 (в 1999 году пережившей уже 2 преемника – Riva TNT и Riva TNT2) давно прошла. Вопреки тому, что серийного выпуска i752 так и не случилось, амбиции у гиганта были серьезные до самого конца. В планах на осень 1999 года был выход i754 – чипа нового поколения на шине AGP 4х, нацеленного на рынок high-end графики, но он не дожил даже до стадии инженерника, и был отменен сразу после начала ликвидации Real3D в октябре 1999 года. В итоге Intel оставалось лишь распродать излишки и попытаться забыть о своем позоре."

Автор ты же сам выше писал, что у Intel была лишь 20% доля в капитале Real3D? С какого перепугу ты решил, что она там что-то решала? Я слышал для того что бы решать надо иметь долю минимум в 51%. Тезис о Riva128 увы проверить пока нечем.  

Ну и на десерт автор делает выводы "вселенских" масштабов:

"Ясно одно – вся история i740 – это история образцового провала, когда продукт был неверно подан, выпущен в самое неудачное время и по итогу оказался никому не нужен. И все эти ошибки осознанно допустила компания с оборотом больше $20 млрд. Казалось бы – в руках Intel была возможность предложить очень интересное офисное решение по цене в условные $49 (а производство чипов не стоило почти ничего), всколыхнув весь рынок бюджетной графики, но в компании решили поразить всех… с предсказуемым результатом. И, глядя на историю недавнего Intel ARC, невольно проводишь много параллелей. Но это уже тема для другой статьи."

Автор, а с чего ты взял что Intel не удалось всколыхнуть рынок бюджетной графики? Впрочем, об этом поговорим в конце статьи.

Но за пару абзацев до этого автор пишет: 

"Но особенно интересным во всем этом процессе выглядит обвинение в манипуляциях – а именно демпинг цен, которым Intel прикрывала свои операции в Азии. i740 продавалась на рынках Тайваня по бросовой цене от $8 долларов, тогда как в документах стоимость партии была обозначена в $28 за штуку – что и вызвало недоумение надзорных органов. Впрочем, для Intel всё закончилось без лишнего драматизма, но это интересный факт в печальной истории i740."  

То значит у нас Intel не смогла всколыхнуть рынок предложив офисное решение "по цене в условные $49", то тут же оказывается, что Intel завалила рынок чипами по 8$. Автор ты хоть сам то читаешь что пишешь? Это даже уже не бред, это какая-то шиза...

Далее вторая статья автора - Графические войны #1.

Статья очень объёмная, но нас интересует только то, что автор говорит о Intel i740.

Итак:

"За месяц до выхода i740 Intel приобрела 20% проекта Real3D."

Опаньки... как интересно... получается, что к разработке i740 компания Intel не имеет отношения от слова совсем? А чего у нас такие громкие тогда заголовки о "невиданном провале" и "чёрной странице в истории графики"? Автор с тобой точно всё в порядке?

Ладно, что там ещё:

"Средняя производительность вкупе с посредственным качеством изображения позволили i740 добиться уровня прошлогодних карт...

Запомним этот тезис и разберём его позже, т.е. если i740 вышла в 1998, то речь про карты 1997 года, у меня тут как раз есть ATi RageXL хоть и вышедшая в 1998 году, однако являвшаяся слегка обновлённой ATi RagePro 1997 года выпуска. 

"Рассчитывая на успех, Intel начала разработку следующего чипа i752, но ни ОЕМ-производители, ни энтузиасты не проявили интереса к бюджетному адаптеру, серьезно отстающему от актуальных решений. И это неудивительно, ведь в то же время продавалась ViRGE от S3, покупка которой куда больше порадовала бы пользователя. Производство адаптеров было свернуто, а вышедшие на рынок чипы i752 перепрофилировали для использования в качестве решений интегрированной графики.
В октябре 1999 года Lockheed-Martin ликвидировала Real3D, а богатый штат специалистов разошелся в Intel и ATi."

Тут целых ворох тезисов, ну давайте по порядку. Я конечно извиняюсь, но S3 Virge это видеокарта 1995 года и в 3D она умела в пятке игр под DOS под фирменным API S3D, в остальном же ни в Direct3D ни в OpenGL она физически была неспособна работать, как и её более свежая реинкарнация S3 Trio3D вышедшая в 1998 году, так же не имевшая поддержки OpenGL и так же кое как с артефактами чего-то показывавшая в Direct3D. Про "перепрофилирование" графических чипов i752 для использования в качестве интегрированной графики я уже писал выше - это бред. Ну и вишенка на торте "Lockheed-Martin ликвидировала Real3D", да автор именно так - именно Lockheed-Martin управляла и в конце концов закрыла Real3D, Intel к этому отношения не имела и иметь не могла.

Ну и напоследок автор не упустил шанса пнуть Intel i740:

"Trident также боролась за внимание покупателей с Blade3D, общая производительность которой была на уровне провальной Intel i740, но цена в $75 с лихвой перекрывала многие недостатки."

Хм, на счастье у меня в коллекции Trident Blade3D есть, так давайте уже проверим утверждения автора на практике.

Сильно распыляться не будем, и пойдём сразу по играм, а то синтетике тех лет доверять особо смысла нет, ввиду различных манипуляций в драйверах со стороны производителей видеокарт в те годы для того что бы показать побольше попугаев.

Итак, на арене у нас герой нашего обзора Intel i740 8Mb, легендарный и неповторимый король 3Dfx Voodoo 2 12Mb, самый долгоживущий чип Matrox - G200 8Mb, обновлённый ATi Rage Pro 1997 года в виде ATi RageXL 8Mb 1998 года, а также единственный и неповторимый Trident Blade3D 8Mb. Я думаю достаточно представительный состав, жаль S3 и nVidia к нам в гости не заглянули. Все карты тестировались на самых свежих из доступных драйверах, на все игры поставлены последние официальные патчи.

Тесты производились в разное время, так что тестовых стенда у нас два и результатов у нас будет по паре для каждой игры. Первый стенд Intel Pentium III 500MHz + 512Mb ОЗУ, второй стенд Intel Pentium III 1Ghz + 512Mb ОЗУ, оба под управлением Windows 98 SE. Все тесты запускались при цветности 16bit, по понятным я надеюсь причинам... 

Quake

Как интересно, как видим i740 опережает своего прямого конкурента в лице G200, а Voodoo 2 подтверждает статус короля 3D ускорителей 1998 года.

В данной же тройке мы можем наблюдать на что способны ускорители 1997 года в лице ATi RageXL производительности которых если верить House of NHTi соответствует Intel i740, ну а на примере Trident Blade3D мы убеждаемся в недостоверности данных House of NHTi о том, что она была на уровне Intel i740.

Quake II

Вновь Intel i740 обходит Matrox G200, ну а Voodoo 2 просто недосягаем для обоих.

Intel i740 снова не оставляет шансов ни ATi RageXL, ни уж тем более Trident Blade3D.

Quake III Arena

А вот и тяжёлая артиллерия подоспела, как видим если на низких настройках Intel i740 и уступает конкурентам, то на юльтрах выступает с ними вровень. Однако стоит заметить, что снижение качества текстур с Ultra до High даёт существенную прибавку скорости Voodoo 2 и ни как особо не влияет на i740 и G200. Но им хорошо помогает снижение разрешения до 640х480, видимо это всё-таки основное разрешение в 3D под которое они затачивались при разработке, а вот Voodoo 2 страдает от недостатка памяти, так как гонять текстуры ей через PCI шину как-то не очень весело.    

Думаю, комментировать тут нечего - полнейший разгром соперников со стороны Intel i740.

Unreal

В Unreal по традиции Voodoo 2 в Glide уделывает всех, но проваливается при использовании Direct3D, Matrox G200 то же выглядит предпочтительней, но не стоит забывать о том, что при разработке Direct3D рендера его оптимизировали именно под Matrox G200. Но в целом между i740 и G200 можно сказать что паритет.

Чего там House of NHTi говорили про Trident Blade3D? На уровне провальной Intel i740? Скорее на уровне познаний авторов в железе, даже на минимальных настройках разница в 2 раза, а на максимальных все 3... 

 Unreal Tournament 

UT уже имел доработанный Direct3D рендер, а также рендер OpenGL, и тут уже i740 уверенно опережает Matrox G200. 

И снова безоговорочная победа Intel i740. 

Результаты интересные, но я не совсем уверен в Trident Blade3D, есть вероятность что существуют какие-то более стабильные и производительный драйверы помимо тех что удалось найти мне. Увы официальный сайт давно мёртв, для остальных же карт использовались последние доступные драйверы с сайтов производителей, разве что для i740 пришлось повозиться, но таки был найден архив папки с FTP Intel где были не только все версии драйверов, но даже свежие BIOS, прошить которые увы пока у меня не получилось.  

Ну и напоследок поговорим что же такое был Intel i740 и что он значил для индустрии. i740 был продуктом компании Real3D и к его разработке компания Intel не имела никакого отношения. Да ей понадобились в тот момент технологии связанные с разработкой видеокарт. Но вы же понимаете, что бы случилось с компанией Real3D если бы успех i740 был закреплён новыми моделями? Правильно цена акций Real3D взлетела бы до небес, а Intel я напомню владела пакетом лишь в 20% и как вы понимаете, чтобы прибрать технологии Real3D к рукам, ей было выгодно эту самую Real3D обанкротить и скупить по дешёвке, что собственно и произошло. House of NHTi - добро пожаловать в чудесный мир капитализма, видимо вы ещё в школе ещё этого не проходили, открою вам страшную тайну к чему ведёт ничем не ограниченная конкуренция - к образованию монополий. Попутно Intel используя наработки по i740 разработала чипсет с интегрированной графикой i810 вышедший в начале 1999 года и его развитие i815 в 2000 году, при этом сохранив неизменным уровень производительности и попутно исправив ошибки и недоработки. Таким образом в начале 1999 года компания Intel представила продукт делавший ненужными 90% существующих на рынке дискретных видеокарт, тем самым лишив прибыли компании их производящие. Что привело к массовому банкротству и уходу с рынка компаний, производящих графические чипы, из более чем десятка к концу 2000 года осталось 2 реальных игрока в лице ATi и nVidia успевших заскочить на скорый поезд DirectX 7.0 видеокарт что позволило им выжить и попутно скупить за бесценок своих менее удачливых коллег по опасному ремеслу. Да была Matrox, остатки S3 были выкуплены VIA, SiS и Trident слились в экстазе в XGI, но ничего путного на рынке графики они сделать не смогли. Через 10 лет компания Intel уверенно занимала 60% рынка графики, продолжая удерживать эту долю и по сей день.  

 

Вот так по щелчку пальцев компания Intel уничтожила рынок видеокарт, и создала новый на тех условиях, которые её устраивают. Это один из величайших успехов фирмы Intel в её истории.

Что же касается выхода Intel на рынок дискретных видеокарт с семейством Arc, то это лишь побочный продукт, основное направление там это рынок ИИ и вычислений для него. Для чего из ручного конкурента AMD были выписаны инженеры и пусть не совсем блестяще, но достаточно уверено решили поставленную компанией Intel задачу.  

Теперь о школьниках House of NHTi и их статьях - тут мы имеем яркий пример достаточно талантливых ребят, но к сожалению, неспособных брать на себя ответственность и обременённых последствиями введения ЕГЭ. Я конечно всё понимают, у нас свободная страна и каждый имеет право на мнение. Но как известно - Мнение как дырка в жопе, есть у всех. Но в приличном обществе как-то не принято выставлять своё мнение напоказ. House of NHTi мало того, что не постеснялись это сделать, так ещё и имеют наглость просить за это деньги. Как видите их потуги не проходят даже малейшей проверки на вшивость. Прочие же ролики и статьи данных граждан я не смотрел и не читал, но думаю и там ни каких знаний нет, есть лишь мнение, сформированное путём некритичного прочтения Википедии. 

Многие зададут вопрос - А ты автор чтоль не ошибаешься? Ошибаюсь конечно, а ещё бывает люблю потроллить AMD'ешников и прочих Radeon'офилов, но по возможности свои ошибки я исправляю, а троллинг мой исключительно дружеский. Как вы могли убедиться - статьи House of NHT состоят из чуши, ахинеи и домыслов чуть более чем полностью. А попытки достучаться до House of NHTi, причём замечу вполне корректные, успехом не увенчались. Ну а раз так... значит будем бить. 

Кой там лозунг у House of NHTi в группе в VK? - "Будь любознательным. Веди человечество вперёд."

Боюсь господа House of NHTi вы идёте лицом в противоположном к общественному прогрессу направлении, и посему у вас любознательности и ум оборачиваются дремучестью и тупизной...

Хотя возможно House of NHTi просто латентные АМуДешники? И поэтому у них пунктик на слово Intel?

Твоё лицо, когда почуял АМуДешника

Ну что же, я вооружил вас знаниями, вот время пришло - пойти в комменты к роликам и статьями House of NHTi, и выполнить приказ 66...

А на этом наш урок цифровой гигиены подошёл к концу, всем пока, до новых встреч. 

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intel видеокарта тесты ati matrox 3dfx trident i740 house of nhti riddlerider
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Asdf Asdf
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... да ты сука! ... я знал, что он п..р
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
Евгений Сом
17:20
Что за поток бреда, завязывай уже нубасик ))))))) Расстояние вызовит лишь задержки доступа к памяти. Т.е. расстояние может быть хоть километр, просто запрошенные данные начнут поступать ой как не скор...
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Стрельцов Михаил
17:19
Да кто такой это Клуни, да пусть он сосёт. А пацаны из Вагнера под Артёмовском гибли, за это никогда нельзя забывать.
Американский актёр Джордж Клуни призвал запад создать коалицию по ликвидации бизнес-империи «Вагнер»
Сергей Баулов
17:17
Это что тогда? https://youtu.be/uT_SnnSy3Qo
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