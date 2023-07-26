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Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740

Исследования вопроса раскрытия потенциала дискретной видеокарты Intel i740 и её производных. Тестирование видеокарты в связке с семью процессорами Intel, а также исследование влияние пропускной способности памяти на производительность графической подсистемы.
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Ну что же, сегодня у нас с вами на повестке дня исследование влияния производительности центрального процессора и пропускной способности памяти на производительность видеокарты Intel i740, а также её производных.

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Вот так выглядел i740 производства самой Intel

А вот так один из тех что есть у меня в коллекции

Полноценные драйверы для i740 есть только под Windows 98, под 2000 есть бэта с ограниченными 3D возможностями, что странно так как на i810 и i815 есть драйверы даже под XP и пусть они похуже чем для 98, однако и Direct3D, и OpenGL на них работают.

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У i740 есть своей 8Mb памяти на борту, но она использует эти 8Mb как "буфер кадра", а текстуры хранит в оперативной памяти, так что толку от набортной памяти особо нет. Это сказывалось на совместимость i740 с чипсетами сторонних производителей, точнее она то была нормально совместима с AGP, а вот реализация самой AGP на ранних чипсетах SiS, ALi и VIA была не очень. 

Итак, что мы имеем, видеокарта поддерживает DirectX 5.0 и OpenGL 1.1, цветность в 3D режиме 16bit, оптимальное разрешение 640х480, впрочем, поддерживаются и более высокие разрешения.

Тестирование будем проводить в комплекте с процессорами:

SL36C Intel Celeron 366MHz 66MHz 128Kb
SL3A2 Intel Celeron 400MHz 66MHz 128Kb
SL3BA Intel Celeron 433MHz 66MHz 128Kb
SL46T Intel Celeron 566MHz 66MHz 128Kb  
SL5GA Intel Celeron 850MHz 100MHz 128Kb
SL4ME Intel Pentium III 933MHz 133MHz 256Kb
SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb 

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Оперативная память 512Mb SDRAM 133MHz, на процессорах с шинами 66/100 ограничена частотой в 100MHz, у процессоров с шиной 133MHz работает на полноценных 133MHz и для примера на SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb протестируем со сниженной до 100MHz частотой памяти.

В тестах используется материнская плата Chaintech 6OIV2-E100A и всё это под Windows 98 SE.

Для тестов использовались последние драйверы для Intel i740 PV4.0 от 14.05.1999.

Поехали, для начала синтетика.

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В данном тесте на производительность влияют все факторы, как частота процессора, так и частота работы памяти.

В данном тесте ощутимый прирос есть только от памяти, работающей на частоте 133MHz.

Опять положительная реакция на повышение частоты работы оперативной памяти до 133MHz, а также небольшой буст от инструкций SSE в процессоре, на повышение частоты самого процессора реакция нулевая.

И снова память и инструкции SSE дают серьёзный прирост по попугаям.

Ну что же, теперь посмотрим, как обстояли дела в реальных приложениях тех лет.

Явный упор в производительность графической части, реакция на смену процессора конечно прослеживается, но она на уровне погрешности.

И опять вялая реакция на смену процессоров, но хоть и не большой, но заметный прирост при работе с памятью на 133Mhz.

На Ultra настройках явный прирост виден лишь от памяти 133MHz, а вот на низких настройках уже более правдоподобная картина, как видим и на повышение частоты процессора игра реагирует положительно. Всё-таки использование разрешения 800х600 было не совсем верным, его слишком много для данных видеокарт и видимо затачивались они по 640x480.

В Direct3D играх ситуация в принципе не меняется, хороший прирост даёт 133MHz по памяти, частота процессора то же влияет, но не драматически. 

Обновлённый движок Unreal позволяет лучше использовать ресурсы компьютера, но опять же существенный прирост наблюдается лишь при использовании на частоте 133MHz.

И снова 133MHz память даёт существенный пинок, а также заметно использование SSE инструкций процессора.

Все эти тесты так же справедливы для встроенной графики чипсетов i810 и i815.

Итак что бы мы посоветовали владельцу i740 в те далёкие времена, совет как видим простой - играть в 640х480 и повышать всеми доступными способами частоту работы оперативной памяти, то же касается владельцев материнских плат на чипсетах i810/815, самый простой вариант был у владельцев i815 - любой Pentium III на 133MHz шине и PC133 оперативная память, а для ранних i810 которые не умели работать с такими процессорами подходил любой процессор ибо память им в любом случае требовалось ставить PC100, с PC66 они работать не умели. А вот владельцы каких-нибудь Pentium II на 66MHz шине и тем более Celeron под Slot 1 без кэша, да в комплекте с PC66 памятью, наверное, были не очень впечатлены работой Intel i740. Жаль такого железа у меня под рукой нет, для того что бы посмотреть, как это было. 

На этом наш сегодняшний рассказ окончен, впереди у нас большое тестирование видеокарт тех лет, до новых встреч. 


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intel видеокарта процессор тесты pentium celeron тесты cpu i740 i815 i810
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