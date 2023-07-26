Процессорозависимость дискретной видеокарты Intel, или выбор идеального процессора для i740
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Ну что же, сегодня у нас с вами на повестке дня исследование влияния производительности центрального процессора и пропускной способности памяти на производительность видеокарты Intel i740, а также её производных.
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Полноценные драйверы для i740 есть только под Windows 98, под 2000 есть бэта с ограниченными 3D возможностями, что странно так как на i810 и i815 есть драйверы даже под XP и пусть они похуже чем для 98, однако и Direct3D, и OpenGL на них работают.
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У i740 есть своей 8Mb памяти на борту, но она использует эти 8Mb как "буфер кадра", а текстуры хранит в оперативной памяти, так что толку от набортной памяти особо нет. Это сказывалось на совместимость i740 с чипсетами сторонних производителей, точнее она то была нормально совместима с AGP, а вот реализация самой AGP на ранних чипсетах SiS, ALi и VIA была не очень.
Итак, что мы имеем, видеокарта поддерживает DirectX 5.0 и OpenGL 1.1, цветность в 3D режиме 16bit, оптимальное разрешение 640х480, впрочем, поддерживаются и более высокие разрешения.
Тестирование будем проводить в комплекте с процессорами:
SL36C Intel Celeron 366MHz 66MHz 128Kb
SL3A2 Intel Celeron 400MHz 66MHz 128Kb
SL3BA Intel Celeron 433MHz 66MHz 128Kb
SL46T Intel Celeron 566MHz 66MHz 128Kb
SL5GA Intel Celeron 850MHz 100MHz 128Kb
SL4ME Intel Pentium III 933MHz 133MHz 256Kb
SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb
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Оперативная память 512Mb SDRAM 133MHz, на процессорах с шинами 66/100 ограничена частотой в 100MHz, у процессоров с шиной 133MHz работает на полноценных 133MHz и для примера на SL52R Intel Pentium III 1.00GHz 133MHz 256Kb протестируем со сниженной до 100MHz частотой памяти.
В тестах используется материнская плата Chaintech 6OIV2-E100A и всё это под Windows 98 SE.
Для тестов использовались последние драйверы для Intel i740 PV4.0 от 14.05.1999.
Поехали, для начала синтетика.
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Ну что же, теперь посмотрим, как обстояли дела в реальных приложениях тех лет.
Все эти тесты так же справедливы для встроенной графики чипсетов i810 и i815.
Итак что бы мы посоветовали владельцу i740 в те далёкие времена, совет как видим простой - играть в 640х480 и повышать всеми доступными способами частоту работы оперативной памяти, то же касается владельцев материнских плат на чипсетах i810/815, самый простой вариант был у владельцев i815 - любой Pentium III на 133MHz шине и PC133 оперативная память, а для ранних i810 которые не умели работать с такими процессорами подходил любой процессор ибо память им в любом случае требовалось ставить PC100, с PC66 они работать не умели. А вот владельцы каких-нибудь Pentium II на 66MHz шине и тем более Celeron под Slot 1 без кэша, да в комплекте с PC66 памятью, наверное, были не очень впечатлены работой Intel i740. Жаль такого железа у меня под рукой нет, для того что бы посмотреть, как это было.
На этом наш сегодняшний рассказ окончен, впереди у нас большое тестирование видеокарт тех лет, до новых встреч.
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