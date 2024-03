Проект Community Edition продлится более 6 месяцев и будет включать 4 этапа.

Генеральный директор Nothing Карл Пей анонсировал проект Nothing Phone 2a Community Edition, в рамках которого британский OEM-производитель заимствует идеи дизайна, обоев и упаковки у сообщества - пользователей продуктов Nothing или иным образом. Приглашение открыто для всех. Всем заинтересованным лицам предлагается представить идеи относительно нового варианта Phone 2a.

Компания также уточняет, что проект Community Edition продлится более 6 месяцев и будет включать 4 этапа. Представление дизайна оборудования состоится в марте, за ним последует дизайн обоев в мае, дизайн упаковки в июне, а идеи маркетинговой кампании должны быть представлены в июле.

реклама

По окончании периода подачи заявок для каждого этапа начнется голосование по избранным идеям. Затем все действительные заявки будут окончательно оценены внутренней комиссией Nothing для выбора победителя на каждом этапе.

Nothing Phone 2a стартует в Индии с 23 999 рупий (289 долларов) за вариант 8 ГБ + 128 ГБ, в то время как конфигурации 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ стоят 25 999 рупий (313 долларов) и 27 999 рупий (337 долларов) соответственно. Телефон предлагается в черно-белом цветовом исполнении. Он оснащен SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, а также аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем full HD + AMOLED с частотой 120 Гц, двумя 50-мегапиксельными камерами заднего вида и 32-мегапиксельной камерой для селфи.