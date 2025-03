Новое приключение от Hazelight Studios вышло 6 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

После успеха неожиданного хита It Takes Two поклонники кооперативного режима ждали его преемника Split Fiction. По данным Steam запуск прошел весьма успешно: к 7 марта в игру одновременно играло уже более 197 000 игроков. Вполне возможно, что в эти выходные эта отметка будет вновь превышена. На пике в It Takes Two одновременно играло почти 71 000 человек, что почти вдвое больше предыдущего показателя.

Пресса с энтузиазмом отнеслась к новой кооперативной игре в опубликованных ранее тестах и обзорах, а теперь, когда игроки смогли опробовать ее самостоятельно, это впечатление подтвердилось. На данный момент в Steam было оставлено чуть менее 2000 отзывов пользователей о Split Fiction. Из них 97% - положительные, что приводит к редкой оценке "исключительно положительные".

Особого внимания заслуживает великолепная графика, разнообразные сеттинги и конечно же кооперативный режим. Несколько голосов критикуют сюжет, и по их мнению игра имеет скучный игровой процесс, который не может сравниться с It Takes Two. В целом Split Fiction был принят чрезвычайно хорошо.