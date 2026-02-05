Новая технология повысит гибкость, сократит расходы на логистику и ускорит развёртывание системы

Компания Airbus Helicopters получила контракт от Главного управления вооружений Франции (DGA) на поставку французским военно-морским силам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Aliaca в новой конфигурации, поддерживающей вертикальный взлёт и посадку (VTOL). Поставки новых VTOL-дронов начнутся в мае 2026 года, когда DGA завершат квалификационные испытания разработки. Источник изображения: AirbusВ пресс-релизе компании напоминают, что французский флот на протяжении нескольких лет уже эксплуатирует Aliaca со своих кораблей и с суши. Однако новая конфигурация поддерживает функцию VTOL, что увеличивает гибкость платформы (запуск возможен без специально оборудованной площадки).

Разработка БПЛА Aliaca VTOL велась с конца 2024 года и в течение всего 2025 года. Дрон оснащён четырьмя пропеллерами, позволяющими взлетать и совершать посадку в вертикальном положении, сохраняя режим движения с неподвижным крылом во время полёта. Максимальная взлётная масса беспилотника составляет 25 килограммов, а дальность полёта – 50 километров. Дрон оснащён высокоэффективной гиростабилизированной электрооптической/инфракрасной системой и автоматической системой идентификации, что, как заявляет Airbus Helicopters, позволяет идентифицировать судно в радиусе нескольких сотен километров.

Переход на VTOL-дроны не потребует от операторов Aliaca освоения новых наземных станций управления, поскольку система совместима с прежними. При этом быстрое развёртывание сократит логистические расходы, связанные с дополнительным оборудованием (катапульта, взлётно-посадочная полоса и другое).