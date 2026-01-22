Конгрессмены пытаются воскресить программу, от которой ранее отказался Пентагон в пользу космической разведки

В прошлом году США фактически приостановили разработку нового самолёта дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-7 Wedgetail, существенно сократив финансирование программы. В Пентагоне решили отдать приоритет космической разведке, а не традиционным ДРЛО, вопреки критике со стороны Конгресса США. Впоследствии страны НАТО, желавшие обновить парк ДРЛО, решили отказаться от приобретения E-7 Wedgetail в пользу неамериканского аналога.

Как сообщает издание The War Zone, ознакомившись с предлагаемым конгрессменами проектом Закона об ассигнованиях на оборону (NDAA) на 2026 финансовый год, в Конгрессе США предлагают выделить на разработку E-7 Wedgetail 1,1 миллиарда долларов. Такой суммы хватит, чтобы возобновить программу разработки нового ДРЛО.

В документе говорится, что предлагаемое финансирование подчёркивает важность E-7 Wedgetail в обеспечении воздушного раннего предупреждения. Вышеупомянутой суммы хватит, чтобы приступить к созданию прототипа, а впоследствии и производству серийного самолёта ДРЛО.

В настоящее время США полагаются преимущественно на устаревшие самолёты ДРЛО E-3 Sentry, поставленные ещё в 1970-х годах. Программа E-7 Wedgetail была попыткой Вашингтона обновить парк ДРЛО не только американской армии, но и других стран НАТО, причём при поддержке основного подрядчика в лице Boeing (США).