Многие гуманитарные проекты получили коммерческий характер, поскольку соответствуют интересам Брюсселя

Издание Financial Times опубликовало материал, в котором сообщает о постепенной трансформации гуманитарной помощи странам Африки в коммерческие проекты. Так, например, внешняя помощь Европейского союза всё чаще предназначается для тех проектов, которые соответствуют экономическим и геополитическим интересам Брюсселя, например, предоставляют доступ к полезным ископаемым.

В пример приводится проект по строительству железной дороги Lobito Corridor («Коридор Лобиту»), которая соединит атлантический порт Лобито в Анголе с богатыми полезными ископаемыми регионами Демократической Республики Конго. Железнодорожный коридор протяжённостью 1,3 тысячи километров (охватывает крупные медные месторождения) позволит перевозить около 1 миллиона тонн меди в год уже к 2030 году. Такая инфраструктура представляет выгоду для Европейского союза, которому необходима медь, чтобы производить аккумуляторы или оборудование для получения возобновляемой энергетики. «Коридор Лобиту» стал частью стратегии Global Gateway (аналог китайской Belt and Road), направленной на инвестиции в инфраструктуру по всему миру.

Financial Times акцентирует внимание на том, что новые приоритеты отображают переход от гуманитарной помощи к взаимовыгодному сотрудничеству. Впрочем, некоммерческие организации всё чаще беспокоятся, что такой подход оставит без инвестиций другие приоритетные в первую очередь для Африки сферы: образование, здравоохранение, борьба с бедностью. В конечном итоге структура оказания внешней помощи Африки всё больше похоже на устаревшую модель: иностранцы инвестируют в богатства континента, чтобы заработать на них.