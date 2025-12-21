Испанские власти приобрели сразу четыре модели вертолётов: H135, H145M, H175M и NH90

Компания Airbus сообщает о получении крупного заказа от Главного управления вооружений и материально-технического обеспечения Испании на поставку 100 вертолётов в четырёх моделях. Испанская армия получит вертолёты H135, H145M, H175M и NH90.

Отмечается, что заказ новых вертолётов осуществляется в рамках объявленного Мадридом в мае, плана ускорения модернизации оборонных и силовых структур Испании, за счёт развития вертолётной инфраструктуры. В рамках данного контракта Испании будут поставлены:

13 вертолётов H135;

50 вертолётов H145M;

6 вертолётов H175M;

31 вертолёт NH90.

В Министерстве обороны Испании подчёркивают, что инвестиции носят стратегический характер и направлены на значительное повышение потенциала страны в области безопасности и обороны, а также обеспечении национальных возможностей в ключевом секторе европейской безопасности.

Соглашение между Мадридом и Airbus предусматривает промышленное сотрудничество, то есть к производству заказанных вертолётов привлекают испанские компании. Ожидается, что контракт обеспечит создание дополнительных 300 высококвалифицированных рабочих мест в течение следующих трёх лет.