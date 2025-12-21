Сайт Конференция
Nacvark
Испания разместила крупный заказ на вертолёты компании Airbus
Испанские власти приобрели сразу четыре модели вертолётов: H135, H145M, H175M и NH90

Компания Airbus сообщает о получении крупного заказа от Главного управления вооружений и материально-технического обеспечения Испании на поставку 100 вертолётов в четырёх моделях. Испанская армия получит вертолёты H135, H145M, H175M и NH90.

Отмечается, что заказ новых вертолётов осуществляется в рамках объявленного Мадридом в мае, плана ускорения модернизации оборонных и силовых структур Испании, за счёт развития вертолётной инфраструктуры. В рамках данного контракта Испании будут поставлены:

  • 13 вертолётов H135;
  • 50 вертолётов H145M;
  • 6 вертолётов H175M;
  • 31 вертолёт NH90.

В Министерстве обороны Испании подчёркивают, что инвестиции носят стратегический характер и направлены на значительное повышение потенциала страны в области безопасности и обороны, а также обеспечении национальных возможностей в ключевом секторе европейской безопасности.

Соглашение между Мадридом и Airbus предусматривает промышленное сотрудничество, то есть к производству заказанных вертолётов привлекают испанские компании. Ожидается, что контракт обеспечит создание дополнительных 300 высококвалифицированных рабочих мест в течение следующих трёх лет.

#испания #airbus
Источник: airbus.com
Сейчас обсуждают

Johan_WTF
06:02
World of GTA
По слухам, GTA 6 может превратиться в MMORPG
Johan_WTF
05:55
Я топлю за Россию, наследницу СССР, которая научилась строить самолеты... которые СССР ещё 50 лет назад строил без нанотехнологий.
Sukhoi Superjet 100 стал полностью российским самолётом и больше не зависит от импорта
Johan_WTF
05:36
Забыли ещё добавить Иранских хакеров, для полноты картины, а ещё хуситских, палестинских, венесуэльских и кто там ещё неугодный? допишите сами
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
