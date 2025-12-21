Сайт Конференция
Nacvark
Португалия и Украина подписали соглашение о совместном производстве морских дронов
Украинские морские дроны в будущем будут производить на португальских территориях

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время своего визита в Киев подписал соглашение с Владимиром Зеленским о совместном производстве морских дронов, разработанных украинскими компаниями. По его словам, речь идёт об одном из наиболее перспективных направлений в оборонной работе.

Никаких подробностей и конкретных сроков запуска производства морских дронов на португальских территориях не раскрывается, но Зеленский подчеркнул, что «главное, чтобы были результаты». Он акцентирует внимание на важности наличия во всех частях Европы современных дронов, поскольку они могут противостоять различным угрозам.

Как известно, Португалия имеет важную роль в НАТО в сфере разработки морских дронов. На территории страны проводятся испытания многих бесплотных платформ, в том числе американской разработки, которые впоследствии получают государственные заказы от стран-участников североатлантического альянса. Таким образом, локализация Португалией производства украинских морских дронов может в будущем вывести их на международный рынок.

#украина #португалия #морские дроны
Источник: t.me
Сейчас обсуждают

Johan_WTF
05:36
Забыли ещё добавить Иранских хакеров, для полноты картины, а ещё хуситских, палестинских, венесуэльских и кто там ещё неугодный? допишите сами
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Chaтo-OverBoт
00:59
И эти "...220 тысяч тонн военного имущества..." были ничем иным, как памперсами, пипифаксом, страпонами-дилдами да кружевными труселями. ТакЪ победятЪ!
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
salexa
00:54
утырки храцузские думают как с хохлами война..... уй там,ВВП же сказал ,что этим неграм настанет пипец..да и нах они нужны ...хохлы и гейропа..будем вместе с китаем и америкосами рулить...а ублюдки с ...
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
