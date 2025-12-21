Украинские морские дроны в будущем будут производить на португальских территориях

Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру во время своего визита в Киев подписал соглашение с Владимиром Зеленским о совместном производстве морских дронов, разработанных украинскими компаниями. По его словам, речь идёт об одном из наиболее перспективных направлений в оборонной работе.

Никаких подробностей и конкретных сроков запуска производства морских дронов на португальских территориях не раскрывается, но Зеленский подчеркнул, что «главное, чтобы были результаты». Он акцентирует внимание на важности наличия во всех частях Европы современных дронов, поскольку они могут противостоять различным угрозам.

Как известно, Португалия имеет важную роль в НАТО в сфере разработки морских дронов. На территории страны проводятся испытания многих бесплотных платформ, в том числе американской разработки, которые впоследствии получают государственные заказы от стран-участников североатлантического альянса. Таким образом, локализация Португалией производства украинских морских дронов может в будущем вывести их на международный рынок.