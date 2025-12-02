Премьер-министр страны Кир Стармер намерен взять курс на сближение с ЕС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон возьмёт курс на сближение отношений с Европейским союзом, поскольку так называемый Brexit (выход из Европейского союза) нанёс значительный ущерб британской экономике. По его мнению, британское правительство должно снижать трения и двигаться в сторону более тесных связей с Европой, чтобы в конечном итоге возродить экономику.

Стармер подчеркнул, что для этого необходимы «взаимные уступки». В пример он привёл соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам, которое должно устранить пограничный контроль в отношении продуктов растительного и животного происхождения. Британские власти планируют работать над новыми соглашениями, чтобы углубить отношения с Европейским союзом.

В 2016 году на территории Великобритании состоялся референдум о членстве в Европейском союзе, по итогам которого 51,9% британцев высказались за выход из сообщества, в то время как 48,1% выступили против. Уже в 2020 году избранный премьер-министр Борис Джонсон объявил о выходе из сообщества, исполнив своё предвыборное обещание. Через год «переходной период» истёк и на Великобританию перестали распространяться различные европейские нормы.

Национальное бюро экономических исследований (NBER) в своём докладе прогнозирует, что ВВП Великобритании к 2025 году могло быть выше на 8%, если бы страна не покинула Европейский союз.