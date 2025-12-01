Аналитики связывают падение доходов с отстранением высокопоставленных генералов, подозреваемых в коррупции

В 2010-х в Китае активизировалась борьба с коррупцией, которая несколько лет назад затронула высшее командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК). С тех пор десятки высокопоставленных генералов, подозреваемых в коррупции, были отстранены. Китайское законодательство предусматривает суровые наказания за коррупцию, начиная от тюремного заключения на продолжительный срок, заканчивая смертной казнью (за хищение государственных средств на сумму свыше 3 миллионов юаней или 450 тысяч долларов).

Однако, как сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), борьба с коррупцией и чистки в рядах НОАК привели к падению доходов страны от экспорта вооружений. В прошлом году доходы китайского оборонно-промышленный комплекса от продажи оружия сократились на 10%, в то время как японские компании наоборот увеличили показатель на 40%.

Аналитики связывают такую тенденцию с коррупционными скандалами. Множество обвинений в коррупции при принятии решений, связанных с экспортом вооружения, приводили к отсрочке или отмене крупных контрактов в 2024 году. За последние несколько лет восемь высокопоставленных генералов были исключены из Коммунистической партии Китая, включая заместителя председателя Центрального военного совета Хэ Вэйдуна (второе лицо в вооружённых силах), что подчёркивает масштабы кадровых изменений.

В докладе SIPRI аналитики указывают на неопределённость относительно дальнейших возможностей Китая проводить модернизацию вооружённых сил, поскольку новый крупный коррупционный скандал может привести к очередным отстранениям и нарушить ход существующих программ.