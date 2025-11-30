Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Норвегия приобрела амфибийные мостоукладчики M3 для переправки тяжёлой бронетехники
Поставки амфибий будут осуществляться с 2026 по 2028 год

Норвежское агентство оборонной техники (NDMA) заключило контракт с компанией General Dynamics European Land Systems на поставку амфибийных мостовых и паромных систем M3, став шестой страной НАТО, закупившей их. Об этом сообщает компания в своём пресс-релизе.

Отмечается, что поставка M3 норвежской армии укрепит оперативную совместимость НАТО, особенно среди скандинавских стран, поскольку Швеция и Дания также приобрели данные амфибии. Сама амфибия позиционируется как быстрое и гибкое средство для преодоления водных препятствий на тяжёлой бронетехнике.

Речь идёт о «морских мостоукладчиках», которые, в отличие от обычных систем данного типа, спускаются в воду и сами выступают «мостом» для переправки военной техники: тяжёлых танков, бронетранспортёров и другого.Демонстрация переправки техники через реку с помощью амфибий M3Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда норвежских крон, то есть около 120 миллионов долларов. Поставки амфибийных мостоукладчиков будут происходить в период с осени 2026 по 2028 год.

#норвегия #амфибия #амфибия m3
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Двухэтажный поезд «Буревестник» начнёт курсировать между Москвой и Нижним Новгородом с 3 декабря
+
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
4
AyaNeo действительно готовит топовую консоль Next 2 с 16-ядерным Ryzen AI Max+395
1
Вояджер-1 отдалится от Земли на расстояние в один световой день спустя почти 50 лет своего полёта
+
Первый смартфон с чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 получит батарею на 8300 мАч
+
Xiaomi изменила график глобального выпуска обновления HyperOS 3
+
Межзвездный объект 3I/ATLAS снижает яркость по мере приближения к Земле
2
YouTube-блогер месяц использовала Apple Vision Pro в качестве внешнего экрана для своих гаджетов
+
Геймеры призывают бойкотировать покупку оперативной памяти в надежде на снижение цен
+
Началось голосование за дизайн купюры 1000 рублей и обсуждение идеи выпуска 10-тысячной банкноты
7
Роскомнадзор начал блокировку WhatsApp в России
10
В Италии по аналогии с «Золотым куполом» США разработали систему ПВО против гиперзвуковых ракет
+
В Польше построили и ввели в эксплуатацию первый польский вертолёт AW149
3
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
5
В России резко вырос спрос на наличные деньги
6
Прототип нового кроссовера Lada Azimut с 1,8-литровым двигателем сфотографировали в Тольятти
8
Проект Doma запустил сеть для преобразования доменных имен в цифровые активы
+
Общий налет Sukhoi Superjet 100 достиг более двух миллионов часов с начала эксплуатации
+
Элементы тормозной системы поезда ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» на испытаниях разогнали до 400 км/ч
+
Global Defense News: Ту-160 — воздушный страж ядерной триады России в Арктике
1

Популярные статьи

Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
4
Хардкорное испытание железа 2008 года: LGA775 против нейросетей
+
Как хештег «Смирись с этим» едва не утопил Xbox и выставил надменность Microsoft напоказ
2

Сейчас обсуждают

Nikza
10:49
В налоговой прекрасно видят, что в тени. Как только налоговой будет отмашка, команда "фас", то все гендиректоры с бухгалтерами дружно уедут в мордовские лагеря.
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:44
И ещё - люди массово стали выводить свои деньги с банковских депозитов, потому что нет да нет - проходит информация о возможной заморозке банковских накопительных счетов, поэтому бумажки под подушкой ...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
Тритон
10:40
Люди теряют доверие к банкам и к банковской системе в целом. Всё большую массовость приобретают случаи, когда люди не могут воспользоваться своими деньгами или у них возникают дополнительные трудности...
В России резко вырос спрос на наличные деньги
ClubeR
10:32
То есть 1% шутка на любом разрешении тоже?
Составлен список лучших процессоров для ПК на конец 2025 года
Avator
10:31
И действительно, зачем указывать в ностти такие незначительные характеристики, как диагональ экрана....
Dreame представила два новых телевизора с подсветкой Mini LED
zerokatana
10:13
Ох уж эта секта свидетелей амд апгрейда. Механически в б350 можно запихать 5800х3д, но в этом нет вообще никакого смысла. Если собрать нормальную, актуальную платформу, никакой апгрейд ей не нужен, ма...
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Alex TOPMAN
09:27
За концовку Мглы (фильм) - респект!
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
corsi
09:26
Финал Мглы шокирующий, но со знаком минус. Мне финал книги больше понравился. Про Шоушенк - хз, фильм и книга по-своему хороши. Доктор Сон - извините, но фильм чушь собачья, а называть его "гениальным...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Nikita Davydov
09:01
Доктор сон прям очень расстроил. Пытались сшить вселенную фильма и книгу, в итоге, как и в случае с фильмом Кубрика, не раскрыли ни одну затронутую тему. Самой ожидаемой сцены с Джеком тоже не было, п...
Книга против фильма: 4 экранизации Стивена Кинга, которые оказались сильнее оригиналов
Dmitry Belavin
08:27
Смешно
В Hardware Unboxed назвали лучшие процессоры на ноябрь 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter