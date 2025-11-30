Поставки амфибий будут осуществляться с 2026 по 2028 год

Норвежское агентство оборонной техники (NDMA) заключило контракт с компанией General Dynamics European Land Systems на поставку амфибийных мостовых и паромных систем M3, став шестой страной НАТО, закупившей их. Об этом сообщает компания в своём пресс-релизе.

Отмечается, что поставка M3 норвежской армии укрепит оперативную совместимость НАТО, особенно среди скандинавских стран, поскольку Швеция и Дания также приобрели данные амфибии. Сама амфибия позиционируется как быстрое и гибкое средство для преодоления водных препятствий на тяжёлой бронетехнике.

Речь идёт о «морских мостоукладчиках», которые, в отличие от обычных систем данного типа, спускаются в воду и сами выступают «мостом» для переправки военной техники: тяжёлых танков, бронетранспортёров и другого. Демонстрация переправки техники через реку с помощью амфибий M3Стоимость контракта составляет 1,2 миллиарда норвежских крон, то есть около 120 миллионов долларов. Поставки амфибийных мостоукладчиков будут происходить в период с осени 2026 по 2028 год.