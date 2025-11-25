Спустя три года немцы увидели первый фюзеляж своего будущего самолёта

Несколько дней назад Государственный секретарь Министерства обороны Германии Нильс Хильмер посетил завод компании Lockheed Martin в Далласе (штат Техас), где начали производство заказанных немецким правительством истребителей пятого поколения F-35. Чиновник подписал фюзеляж первого истребителя, строящегося специально для немецких военно-воздушных сил.

На странице немецкого посольства в Вашингтоне в социальной сети X подчёркивают, что это решение представляет собой важный шаг в модернизации военно-воздушных сил Германии и укреплении всего НАТО. Следует подчеркнуть, что Берлин разместил заказ на приобретение F-35 ещё в 2022 году. Таким образом, спустя три года немцы увидели первый фюзеляж своего будущего истребителя.

Такое событие демонстрирует ситуацию с производством истребителей: даже для союзников поставки осуществляются не так быстро, как хотелось бы. Количество заказов на F-35 вынуждает Lockheed Martin производить до 200 самолётов данного типа ежегодно. Ожидается, что первые немецкие F-35 будут готовы уже в 2026 году, а их поставка будет осуществляться в период с 2027 по 2029 годы. По крайней мере, если производство будет на таком же уровне, как сейчас.