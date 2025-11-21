На предприятии будут производить SG-1 Fathom

Компания Helsing (Германия) сообщила об открытии в Плимуте (Великобритания) первого завода по производству автономных подводных аппаратов, используемых военно-морскими силами для отслеживания подводных лодок противника. На церемонии открытия присутствовали представители компании и британского правительства, включая министра обороны Джона Хили и канцлера казначейства Рэйчел Ривз.

Компания обозначила новый завод как Центр передового опыта Helsing в области морского применения, подчёркивая, что он будет сосредоточен на развитии морского потенциала, включая производство подводных дронов SG-1 Fathom.

Предприятие уже имеет штат высококвалифицированных сотрудников, который позже будет увеличен. Стоит напомнить, что строительство Helsing завода в Великобритании является частью подписанного в июле 2025 соглашения об инвестициях в размере 350 миллионов фунтов стерлингов.