Nacvark
Helsing открыла в Великобритании завод по производству подводных дронов
На предприятии будут производить SG-1 Fathom

Компания Helsing (Германия) сообщила об открытии в Плимуте (Великобритания) первого завода по производству автономных подводных аппаратов, используемых военно-морскими силами для отслеживания подводных лодок противника. На церемонии открытия присутствовали представители компании и британского правительства, включая министра обороны Джона Хили и канцлера казначейства Рэйчел Ривз.

Компания обозначила новый завод как Центр передового опыта Helsing в области морского применения, подчёркивая, что он будет сосредоточен на развитии морского потенциала, включая производство подводных дронов SG-1 Fathom.

Предприятие уже имеет штат высококвалифицированных сотрудников, который позже будет увеличен. Стоит напомнить, что строительство Helsing завода в Великобритании является частью подписанного в июле 2025 соглашения об инвестициях в размере 350 миллионов фунтов стерлингов.

#германия #великобритания #подводный дрон #helsing
Источник: helsing.ai
Сейчас обсуждают

Dreere Dreere
04:03
У меня 13600k с ddr4 на 4300 cl 16 1:1 и 7900 xtx играю в 2к. Играю в arc raiders 130 - 200 fps.
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
Всеволод Мекряков
03:43
Почему все машину обсуждают, а не более интересные устройства которая представила вэлв, а именно стим контроллер 2 и VR шлем фрейм?
Почему Steam Machine — это лучшее игровое устройство 2025 года с отличными перспективами на будущее
Windmark_
03:15
Асрок так себе конторка. Но начинка у них жирнющая .
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
Windmark_
03:08
Когда не умеешь ничего создавать , вводишь налоги и поборы
В России введут технологический сбор, который затронет всю электронику
motya
03:00
Что за уступки дикие. Парни за это свои головы сложили...
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Рвем очко Бернигану (псевдо главврачу)
02:10
жывотное 3050 -у тебя денег нет на бичпакет даже.какая тебе разница сколько что стоит.Вот ты завтракаешь же и заодно комплектуху ищешь.3050 -КАЛЛИЩЕ.как и 5060
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
vl
02:01
там и память стоит 15-16к за 32 гб, невозможно предположить насколько долго будет такая цена, но пока так. А если кто решил собрать себе компьютер, то конфигурации регулярно появляются на совсем друго...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
b0n3z
01:53
а кто его собрался делать производительным? об этом никто не говорил ничего. там цена 500-1000 бачей, сколько тепла будет выделять такая "производительность", ватт 200, ну может 300? такое тепло отвод...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
DIP32
01:47
Советский Союз как то горы оружия не спасли. Всё хорошо в достаточном количестве. А 2000 дерьмового самолета США не сильно помогает.
В США началось производство истребителя шестого поколения F-47
DIP32
01:44
Очередные мрии Запада ?)))
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
