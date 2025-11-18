Сайт Конференция
Nacvark
WP: Китай расширяет свой ядерный полигон в пустыне на фоне заявлений из США
Аналитики связывают рост активности на полигоне с возможным возобновлением США ядерных испытаний

В районе Лоп-Нур (пустыня в провинции Синьцзян на западе Китая) за последние годы обнаружили рост активности, свидетельствующий о расширении инфраструктуры на ядерном полигоне: строительство вертикальных шахт, горизонтальных туннелей, новых вспомогательных помещений и электрических сетей. Об этом сообщает издание The Washington Post (WP), анализируя спутниковые снимки и приводя мнение экспертов.

В материале издания предполагают, что такая активность обусловлена подготовкой к проведению ядерных испытаний. Китайские власти могут учитывать недавние заявления американского президента Дональда Трампа о планировании ядерных испытаний, что усиливает обеспокоенность Пекина, стремящегося расширить свой ядерный арсенал для достижения паритета с США и Россией.

The Washington Post напоминают, что официально Китай заявляет о соблюдении моратория на ядерные испытания. Однако данные спутникового наблюдения и общая непрозрачность со стороны Пекина вызывают сомнения, ведь страна может вполне готовиться к проведению ядерных испытаний. При этом, именно отставание в ядерном арсенале, по сравнению с США и Россией, может подтолкнуть Китай к более активной модернизации вооружений и демонстрации возможностей путём проведения соответствующих испытаний.

#сша #китай #ядерные испытания
Источник: washingtonpost.com
