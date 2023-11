Наземная операция в секторе Газа: Вступление

Прошло чуть более двух недель с момента начала наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Основной её целью являлась ликвидация ячеек палестинского движения ХАМАС, а также освобождение пленников. Помимо усиленных авиационных бомбардировокизраильтяне отправили свои сухопутные силы на палестинские территории, которые достигли определённого продвижения.

Израильтяне неоднократно заявляли, что наземная операция будет долгой и трудной, без каких-либо надежд на молниеносный прорыв или громких заявлений о взятии Газы за месяц. Всё это обусловлено городскими условиями, в которых израильтяне ведут боевые действия, а также давлением со стороны западного мира. Так, например, недавно Израиль под давлением своего близкого союзника - Соединённых Штатов Америки, согласился пойти на ежедневное четырёхчасовое прекращение огня в секторе Газа, в ходе которого мирное население сможет покинуть северную часть Газы. На Западе недовольны тем, как израильтяне выбирают свои цели для поражения ракетными ударами, жертвой которых зачастую становится мирное население.

Уже прошло определённое время с момента начала проведения наземной операции на палестинских территориях и вполне можно поднять вопрос, приблизилась ли израильская армия к выполнению поставленных военно-политическим руководством целей.

Наземная операция в секторе Газа: Военные потери сторон

В настоящее время Израиль сообщает о проведённых более 14 тысяч ударов по целям, в ходе чего поражены десятки военных объектов Палестины и ликвидированы высокопоставленные функционеры ХАМАС. В каждой из этих атак используется разнообразное вооружение. Военный эксперт Яаков Кац, бывший редактор газеты The Jerusalem Post, сообщает, что ЦАХАЛ выпустил по сектору Газы уже более 23 тысяч боеприпасов.

Примечательно, что во время битвы за Мосул (2016 - 2017 годы) западные силы сбрасывали на позиции Исламского государства (запрещённая организация на территории России) порядка пятисот бомб еженедельно.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, находящегося под контролем ХАМАС, с 7 октября по 9 ноября погибло 10 812 палестинцев, среди них 4 412 - дети. Израильские власти не подтверждают данные, так как не имеют возможности с ними ознакомиться, но в Организации объединённых наций с информацией от палестинцев солидарны. Что касается Организации объединённых наций, в частности, Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), на прошлой неделе было заявлено о гибели 88 сотрудников с момента обострения палестино-израильского конфликта.

Советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщает о гибели с 7 октября 2023 года 349 израильских военных, а с начала наземной операции потери составляют лишь 32 солдата и один офицер. В прошедшую субботу была информация от израильского командования о гибели пятерых солдат, среди которых был офицер, в результате взрыва заминированного туннеля в Бейт-Хануне к северу от сектора Газа при попытке зайти в него.

Из этого можно сделать вывод, что либо израильское командование скрывает потери, либо планирование операции вместе с усиленными бомбардировками позволяет наносить существенный урон противнику, при этом сберегая жизни собственных военных. Насчёт первой теории никакой подтверждающей информации нет, и в отличие от российско-украинского конфликта, стороны не обвиняют друг друга в сокрытии потерь.

Наземная операция в секторе Газа: Расклад в зоне боевых действий

За первые дни наземной операции израильская армия незначительно продвинулась в окраинах, однако ещё через некоторое время смогла начать постепенную изоляцию северной части Газы, отрывая её от южной части сектора. Как сообщал неделю назад Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви, теперь в мире существует только южный и северный сектор Газа. Информация о изоляции северной части сектора появилась ещё за несколько дней до его заявления.

На текущий момент израильские военные смогли углубиться в крупнейший палестинский город, хотя о полном контроле сектора говорить пока рано. Чтобы более конкретно оценить ситуацию, стоит взглянуть на интерактивные карты зоны боевых действий. Интерактивная карта боевых действий в секторе Газа по состоянию на 11 ноября 2023 г., 14:00 по восточному времени по данным Institute for the Study of War и AEI's Critical Threats ProjectЕсть и другой вариант обновлённой интерактивной карты Liveuamap, разработанной двумя украинскими программистами и зарегистрированной в городе Мак-Лейн (штат Виргиния, Соединённые Штаты Америки).

Интерактивная карта боевых действий в секторе Газа по состоянию

на 13 ноября 2023 г. 02:00 (МСК) по данным Liveuamap Если анализировать оперативную обстановку, то в любом случае израильская армия стабильно продвигается в секторе Газа, не оставаясь на одном месте. За более чем две недели им удалось пробиться с окраин в центр города, предварительно изолировав северную часть сектора от южной части. Неясным остаётся то, сколько ещё палестинцев из ХАМАС укрывается в туннелях и сколько из них может находится среди местного населения, в том числе бежавшего на южные территории Палестины.

Существенной проблемой остаются туннели, в которых израильтяне стараются не сражаться, а лишь подрывать, постепенно оставляя противника без точек вылазки или отхода.

Наземная операция в секторе Газа: Проблема продвижения в городских условиях

Несмотря на прорыв израильской армии к берегу моря и изоляции сектора Газа от остальной части страны, это никак не говорит о проведении последующей быстрой операции по взятию города, а лишь о переходе к следующим шагам. Бывший офицер британский армии, руководящий компанией по анализу рисков Sibylline, в интервью BBC рассказал, что ЦАХАЛ добились «разумного прогресса», но теперь перед ним стоит город, где находятся хорошо защищённые городские районы.

Как показывает практика, быстрые штурмы таких крупных городов, как Газа, не играют на пользу военным. В пример можно привести штурм Грозного российскими войсками в Первую чеченскую войну, когда столица была хоть и взята, но обернулось всё большими потерями как среди военных, так и мирного населения. Как итог: разрушение городской инфраструктуры (в случае с Газой, это уже итак происходит), сплочение чеченского общества, деморализация российских войск и общества. Тогдашний канцлер Германии Гельмут Коль, сыгравший ключевую роль в объединение немецкого государства, описывал ситуацию следующим:

«В городе нет воды, нет электроэнергии, и водокачки не работают. И вот начинается, предположим, обстрел установками «Град». А ведь бьют сразу много установок, иногда они долбят город по 10-15 минут. И вот заканчивается обстрел, выходишь из дома и видишь: тут трупы, там трупы. Лежат старики»

Отчасти именно это мы и видим в секторе Газа, хотя с тактической точки зрения израильтяне всё же не несут большие потери и постепенно продвигаются, уделяя внимание разведке и не загоняя себя в тупые углы. Израильская армия придерживается принципа поочерёдного захвата объектов и взятия под контроль одного сектора за другим, что позволяет ей добиться успеха малыми военными потерями в три этапа:

уничтожение огневых точек и оттеснение противника; подавление очагов сопротивления, зачистка местности от повстанческих сил, оставшихся сторонников ХАМАС; наведение порядка на территории с целью поддержания контроля;

Израильская армия отрицательно относится к режиму временного прекращения огня как раз из-за того, что имеет преимуществом над палестинскими силами и успешно использует его, если при этом у противника нет возможности перегруппироваться.

Силы ЦАХАЛ уничтожили противотанковый пост на окраине порта Газы

Операцию проведена 74-м батальоном 188-й бригады под командованием подполковника Орена ШиндлераМожно также обратить внимание на то, что израильская армия по сей день использует ограниченные наземные силы, отдавая приоритет авиационным бомбардировкам Газы. Сравнить ситуацию с теми же боями за Бахмут в ходе боевых действий на украинских территориях невозможно. Если в ходе российско-украинского конфликта задействован существенный людской ресурс, в секторе Газа находится всего лишь около 30 тысяч израильских военных, хотя общая численность ЦАХАЛ составляет 160 тысяч военных и 360 тысяч резервистов.

Ситуация для израильских военных усложняется и тем фактором, что в городе находится более чем 200 пленников, жизни которых хоть в условиях гибели более десяти тысяч человек кажутся меньшей потерей, но все равно представляют существенную важность на международной арене. Израильской армии не дадут подставить под угрозу жизни всех пленников в обмен на военные успехи.

Наземная операция в секторе Газа: Планы Израиля на Палестину

Недавно Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен провёл встречу с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заверив того, что штаты готовы работать с Палестинской национальной администрацией для создания независимого палестинского государства. Он назвал роль палестинских властей ключевой в дальнейшей судьбе Палестины. Энтони Блинкен и Махмуд Аббас (слева направо)Однако слова американцев расходятся с планами израильтян, которые изначально определили для наземной операции следующие три цели: ликвидация правящей силы - ХАМАС, освобождение пленников и установление режима контроля безопасности без присутствия израильских военных в секторе Газа.

Более того, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался передавать Палестинской национальной администрации контроль над сектором Газа, ведь Махмуд Аббас до сих пор не осудил действия ХАМАС. Зато он упомянул, что город также не будет передан в руки внешних сил (то есть американские власти не смогут решать судьбу региона самостоятельно), при этом палестинские территории будут демилитаризованы. Израильские власти хотят установить полный контроль безопасности в секторе Газа, чтобы израильтяне имели гарантии, что события 7 октября 2023 года не повторятся снова.

Можно предположить, что в планах Израиля сформировать лояльное к себя палестинское правительство, лишив ХАМАС какой-либо возможности воспрепятствовать в этом израильским властям.